Nissan France récompense ses meilleurs techniciens

Comme chaque année, Nissan a récemment déployé le programme Nistec qui valorise et récompense les meilleurs techniciens du réseau.

Lancé en Europe en 1993, le programme Nistec récompense tous les deux ans les meilleurs techniciens du réseau de Nissan en Europe. Une manière de fidéliser les techniciens à la marque et ainsi les conserver dans les effectifs Nissan.

Depuis 2018, la marque a mis en place un concours national annuel qui désigne le meilleur Master Technicien de France et qui sert à désigner celui qui représentera la France à la grande finale européenne. L’an dernier, le finaliste français a même remporté la finale européenne et est allé représenter les « Master Tech » du vieux continent au Japon.

Pour cette nouvelle édition locale, Nissan France est allé encore plus loin en organisant des sélections régionales et en créant une nouvelle catégorie Espoirs (réservée aux Techniciens Qualifiés).

Un test de connaissances en ligne a d’abord été réalisé entre avril et juin et a permis d’établir une première sélection. Ce sont ainsi 30 Master Techniciens et 4 Techniciens Espoirs qui ont participé aux finales régionales, organisées dans les centres de formation Nissan de Trappes et de Lyon.

Les 10 Master Techniciens ayant remporté les finales régionales et le Technicien Espoir ayant obtenu le meilleur score national ont enfin participé à la finale nationale qui s’est déroulée en fin d’année dernière au Pavillon Presbourg, à Paris.

Le technicien qui a remporté l’épreuve participera donc à la finale européenne qui se tiendra en septembre prochain.