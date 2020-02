Les trois villes de Chine à voir malgré un handicap physique

Malgré les préjugés, il est tout à fait possible pour les

personnes à mobilité réduite de visiter des villes chinoises. En effet, cette

contrée possède des métropoles pouvant accueillir sans problèmes ce type de

voyageurs. Néanmoins, toutes ces municipalités ne peuvent être découvertes lors

d’un simple séjour. De ce fait, pour aider ces globe-trotters, voici trois

adresses intéressantes qui les feront passer des vacances inoubliables.

La mégapole de Canton, une ville captivante de la Chine

Canton est une des villes chinoises accessibles aux personnes avec un handicap. Avec près de 12 millions d’âmes, cette localité est l’une des plus peuplés du territoire. Elle est située dans la province de Guangdong, au sud de la contrée. En visitant cette municipalité, les touristes peuvent voir la Nouvelle tour de télévision de Canton. Cette structure impressionnante est constituée de plusieurs tubes étirés en torsade. Elle est l’œuvre de l’architecte russe Vladimir Choukhov. Elle dispose de diverses attractions accessibles aux individus à mobilité réduire comme un jardin et un musée. Les vacanciers ont aussi la possibilité de se promener au musée de la tombe des Yue du Sud. Ce lieu abrite diverses pièces de collection qui furent mises aux jours pendant des travaux de voirie en 1983. En outre, une petite escapade à Canton est une occasion de voir le temple des ancêtres du clan Chen.

Shanghai, une ville aux mille et une merveille de la Chine

Shanghai fait partie des hauts lieux touristiques du territoire chinois. Cette mégapole d’environ 24 millions d’habitants est un important centre financier de l’Asie-Pacifique. Elle se trouve sur les berges de la rivière Huangou. Elle regorge de divers sites accessibles aux personnes handicapées qui désirent partir en chine durant les vacances. L’un de ces endroits est le jardin Yuyuan. Ce lieu est considéré comme l’un des plus beaux espaces verts de la contrée. Il a été construit en 1559 par Pan Yunduan, le fils d’un officiel de haut rang de la dynastie Ming. La tour Shanghai est aussi une adresse qui vaut le détour. Cette structure impressionnante est l’un des plus grands gratte-ciels de la planète. Outre ces lieux, un séjour dans cette localité est une occasion de savourer quelques spécialités de la région. Parmi les mets incontournables, on peut citer les bouchées à la vapeur et les nouilles tirées.

Pékin, la capitale animée et intrigante de l’empire du Milieu

Ville aux mille merveilles, Pékin est une destination qui fera le bonheur des personnes à mobilité réduite. En effet, cette mégapole de 21 millions d’habitants dispose de divers sites où ces types de routards pourront s’amuser. L’une de ces adresses est la fameuse cité interdite. Ce complexe est un des monuments qui incitent les estivants à partir en Chine pendant les vacances. Il est considéré comme l’un des palais les plus anciens et parfaitement conservé du pays. Il fut érigé par le troisième empereur de la dynastie Ming, le souverain Yongle. À noter que ce lieu a été transformé en musée où il est possible de voir de magnifiques peintures. Le temple de Yonghe est aussi une destination immanquable de Pékin. Cet édifice fait partie des rares sanctuaires tibétains hors du Tibet. Par ailleurs, une échappée dans cette ville est une occasion de se balader au zoo de Pékin.