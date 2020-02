SEAT et CUPRA présentent de nombreuses nouveautés au Salon de Genève

Cette année, le Salon de Genève sera l’occasion de découvrir de nombreux nouveautés plus passionnantes les unes que les autres, avec notamment la Première Mondiale de la CUPRA Formentor, le premier modèle développé exclusivement pour CUPRA, ainsi que la première présentation publique de la CUPRA Leon.

SEAT présentera également au public la toute Nouvelle SEAT Leon dans toutes ses énergies alternatives, mild-hybrid, plug-in-hybrid et aussi GNV qui sera présentée pour la première fois. La SEAT Tarraco FR sera également dévoilée en Première Mondiale.

« Le Salon de Genève sera l’une des premières occasions pour les clients de découvrir notre offensive produits de l’année 2020 : SEAT Leon, CUPRA Leon et CUPRA Formentor, toutes disponibles en version plug-in-hybrid. Ces produits vont permettre aux deux marques de s’élever à un niveau supérieur » , a déclaré Wayne Griffiths, Vice-Président exécutif de SEAT pour les Ventes et le Marketing et PDG de CUPRA. « Nous répondons à la demande du marché en proposant une gamme de véhicules performants, efficients, connectés et sûrs, capables de répondre à tous les besoins de nos clients, tout en maintenant nos objectifs de réduction de notre impact sur l’environnement ».

L’entreprise profitera également du salon pour présenter ses dernières nouveautés en matière de mobilité urbaine. L’eScooter sera présenté en Première Mondiale. Initialement, celle-ci devait se faire lors du Mobile World Congress de Barcelone.

La toute Nouvelle SEAT Leon établit les standarts

Cette année lors du Salon de Genève, la toute Nouvelle SEAT Leon sera présentée avec l’intégralité de ses motorisations alternatives.

La toute Nouvelle SEAT Leon sera présentée pour la première fois en version hybride légère (eTSI), plug-in hybride (eHYBRID) et GNV (TGI). Une étape importante alors que l’industrie cherche à diversifier les solutions offertes au client.

GNV (TGI)

La toute Nouvelle SEAT Leon sera présentée pour la première fois avec un bloc TGI de 1,5 litre qui délivre une puissance de 96kW/130 ch. Le véhicule est équipé de trois réservoirs de gaz d’une capacité nette totale de 17,3 kg. De quoi conférer une autonomie de 440 km avec un seul plein à la toute Nouvelle SEAT Leon TGI. Et si les réservoirs de gaz sont à sec, le moteur fonctionne alors automatiquement à l’essence en attendant de faire le plein à la prochaine station GNV. Une fois sur place, faire le plein de gaz est aussi simple qu’un plein d’essence avec n’importe quel autre véhicule de la gamme.

La toute Nouvelle SEAT Leon TGI profite également d’aspects pratiques, de confort et d’un agrément de conduite de niveau supérieur. Elle embarque désormais le Digital Cockpit de SEAT, une première pour un véhicule GNV de la marque. Cette technologie permet d’améliorer l’accès aux informations destinées au conducteur.

À cela s’ajoute l’intégration des modes de conduite de SEAT qui permettent aux clients de personnaliser au mieux leur conduite en fonction de leurs préférences individuelles. Quatre modes sont disponibles : Eco, Normal, Sport et Individuel pour faire de la toute Nouvelle SEAT Leon TGI un modèle encore plus désirable.

PHEV (eHYBRID) et mHEV (eTSI)

Alors que SEAT étend l’électrification de ses modèles, la quatrième génération de Leon bénéficie également d’un moteur hybride rechargeable évolué. Associant un moteur TSI essence à un moteur électrique, le dispositif délivre une puissance de 150 kW/204 ch. Grâce à sa batterie lithium-ion de 13 kWh, la voiture affiche une autonomie entièrement électrique pouvant atteindre 60 km. L’idéal pour accroître l’efficience ou pour circuler en voiture dans les zones à émissions réduites.

La toute Nouvelle SEAT Leon est également disponible avec une hybridation légère (eTSI), une technologie qui permet à la voiture compacte d’offrir des niveaux d’efficience encore plus élevés. Le système, qui est disponible avec les moteurs essence 1.0 TSI 81kW/110 ch et 1.5 litre 110kW/150 ch, associe la technologie hybride légère 48V au moteur thermique.

Une SEAT Tarraco encore plus désirable

La SEAT Tarraco est un véhicule important pour la marque, et la demande des clients pour le plus grand SUV de la gamme reste forte. À l’instar des autres modèles proposés par SEAT, les clients ont dû patienter avant la disponibilité de la version plus sportive FR.

Cette dernière offre de nombreuses améliorations aussi bien extérieures qu’intérieures. À l’extérieur, le Tarraco bénéficie d’une calandre FR spécifique, de roues plus grandes associées à des moulures de passage de roue noires, de barres de toit et de cadres de fenêtre noirs avec les rétroviseurs latéraux peints en Gris Cosmo. À l’arrière, le Tarraco est équipé d’un nouveau spoiler sportif, d’un bandeau lumineux à LED qui relie les deux feux arrière, d’un diffuseur arrière exclusif, du logo FR sur le coffre et du nom Tarraco gravé à la main. Tous ces éléments contribuent à différencier le look de cette nouvelle version.

La finition du Tarraco FR est enrichie par deux nouvelles peintures exclusives, Rouge Nacré et Gris Cristal. Le tout est complété par des jantes en alliage FR de 20 pouces en option (de série : jantes en alliage FR de 19 pouces).

Dans l’habitacle, le Tarraco FR se distingue des autres modèles de la gamme avec un nouveau volant sport portant le logo FR, des pédales en aluminium, un grand système d’info-divertissement de 9,2 pouces et des sièges baquets électriques exclusifs avec fonction de mémoire.

Le Tarraco bénéficie également d’une suspension sport pour offrir le confort et la tenue de route que les clients sont en droit d’attendre de la part d’un véhicule portant ce logo, ce qui contribue à différencier la FR des autres options de finition disponibles (Style et Xcellence).

CUPRA en pôle position

CUPRA Leon

La CUPRA Leon fait ses grands débuts devant le public. Disponible en version 5 portes et Sportstourer, elle affiche un design dynamique progressif avec un intérieur de haute qualité, un haut niveau d’expérience de conduite et une large palette d’options de personnalisation.

Mais ce sont les performances et le dynamisme qui intrigueront la plupart des visiteurs. Et en la matière, la toute nouvelle CUPRA Leon ne déçoit pas. La gamme de motorisations comprend des blocs essence 2,0 litres de 245, 300 et 310 ch (exclusivement disponible avec la version Sportstourer équipée du 4Drive). Et dans un monde qui cherche constamment à réduire son impact sur l’environnement, la CUPRA Leon sera disponible pour la première fois avec une déclinaison plug-in hybride haute performance, qui délivre une puissance cumulée de 245 ch grâce à ses deux moteurs thermique et électrique.

CUPRA e-Racer

Le sport automobile évolue en s’adaptant aux impératifs fixés par les décideurs et le monde entier. De son côté, CUPRA contribue à cette transition en développant la première voiture de course de tourisme entièrement électrique au monde.

La CUPRA e-Racer offre tous les avantages d’un groupe motopropulseur électrique pur. Quatre moteurs électriques alimentés par une batterie de 65kWh délivrent une puissance maximale combinée de 680 ch et 960Nm de couple.

À partir de 2021, le championnat de voitures de tourisme électriques PURE ETCR montrera clairement à quel point les compétitions entièrement électriques sont différentes et l’enthousiasme que peut susciter cette technologie.

CUPRA Formentor

La fête ne s’arrête pas là et CUPRA présentera aussi la prochaine étape de son plan de croissance. La CUPRA Formentor, premier modèle développé exclusivement pour CUPRA, sera présentée en Première Mondiale au salon de Genève.