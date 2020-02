L’innovation, maître mot de la première convention ERA organisée pour les négociateurs, par les négociateurs

Première convention imaginée pour les négociateurs, par les négociateurs

Comme annoncé lors de la convention 2019, les négociateurs ont, pour la première fois, activement participé à l’organisation de celle de cette année. Les membres du réseau ont, en amont, recueilli leurs avis sur divers sujets tels que les modalités du déroulement de la convention, la mise en place d’ateliers, les thèmes des soirées, ou encore la présence d’intervenants.

Un bilan 2019 significatif pour le réseau d’agences immobilières

Le réseau ERA compte désormais 420 franchisés, dont 65 nouveaux contrats entrés au cours de l’année. Des résultats significatifs, témoignant de la croissance constante du réseau qui, en 2018, regroupait 390 franchisés, avec 48 nouveaux contrats signés en cours d’année.

À ce jour, le réseau réunit 2100 négociateurs, 2600 collaborateurs au total avec 19 000 transactions réalisées.

La collaboration avec les émissions télévisées The Voice et The Voice Kids, débutée en 2019 et poursuivie cette année, constitue un nouvel atout contribuant à la visibilité du réseau. En effet, cette campagne a ainsi permis d’obtenir un nombre de contacts en vue d’éventuels nouveaux franchisés encore jamais atteint.

L’innovation au cœur d’une vision 20.20

Au cœur de l’ADN du réseau ERA, l’innovation, combinée à l’excellence du service, fera partie intégrante de sa stratégie qui, en 2020, a l’ambition de consolider les 6 nouveautés suivantes, mises en place tout au long de l’année 2019 – 2020 ;

Le bilan de commercialisation

Lancé l’année dernière et destiné aux vendeurs de biens, le bilan de commercialisation a pour objectif de faciliter le suivi des transactions. Cet outil permet de rendre compte des activités de l’agent immobilier, avant et après la vente du bien. Le réseau travaillera conjointement avec ses agences et en mettra en place des formations permettant aux collaborateurs de s’imprégner de l’outil, afin de le rendre optimal.

La base de données recensant les biens vendus sur le territoire français

Initialement mise en place par l’État, le réseau ERA a choisi de mettre cet outil à disposition de ses clients sur son portail national, afin de leur apporter une information pertinente, transparente et personnalisée. Ces derniers ont ainsi connaissance des prix du marché, et ont la possibilité de se tourner vers les agents du réseau qui sont en mesure d’analyser plus finement l’ensemble des caractéristiques de leur bien pour en déterminer la valeur le plus précisément possible.

La formation diplômante ERA Business University

Mise en place en fin d’année 2019, la formation ERA Business University a pour objectif de fournir aux collaborateurs du réseau les connaissances nécessaires pour leur perspective d’évolution, et constitue ainsi une garantie des compétences des diplômés.

Le ERA VIP Service – pour Votre Intérêt Professionnel

ERA VIP Service est articulé autour de nouveaux modules de formations et d’outils marketing, et a été mis en œuvre dans le but de permettre à des agences ERA qui le souhaitent de recruter un nombre important de négociateurs en leur offrant des outils marketing dédiés, ainsi que de booster leur carrière en proposant huit niveaux d’évolutions possibles et un nouveau système de rémunération très attractif.

Le ERA Luxury

Ce label regroupe un ensemble d’outils premium, qui correspond à des marchés ayant une gamme luxury tels que Paris, Cannes, Nice ou encore Bordeaux. On retrouve ainsi 15 agences ERA Immobilier possédant un tel département.

Le ERA One Stop Shop

Avec l’objectif d’améliorer l’expérience client, ERA One Stop Shop est un espace multi services au sein duquel le réseau apporte 3 gammes de services, axés autour des biens, de l’habitat ainsi que de la personne. À titre d’exemples, concernant la question du financement des biens, ERA a noué divers partenariats avec de nombreux acteurs tels que des courtiers en crédit, ou encore des banques, leur permettant ainsi d’aider leurs clients dans leurs démarches.

Ces différents labels ont ainsi été conçus dans cette volonté d’innovation constante, afin d’apporter, d’une part à ses collaborateurs, et d’autre part, à ses clients, des outils permettant de les accompagner et de faciliter leurs parcours.

Le réseau ERA explore ainsi la question de l’intelligence artificielle afin de proposer des solutions pour aider les collaborateurs dans la gestion du client, mais également pour assister les négociateurs. L’objectif majeur sera celui d’améliorer le contact entre le vendeur et l’acheteur, tout en replaçant l’humain au cœur du métier.

C’est dans cet esprit que la soirée de clôture de la Convention fût lancée par François Gagnon, Président du réseau ERA Europe et ERA France, habillé en Joker, témoignant ainsi de la devise du réseau : « être sérieux sans se prendre au sérieux ».