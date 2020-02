Premières mondiales à Genève: Nouvelles Golf GTI, Golf GTD et Golf GTE

Trois nouvelles Golf, trois caractères

– Essence, hybride et diesel. La Golf GTI* (245 ch) et la Golf GTE* (245 ch) partiellement électrique, avec une autonomie d’environ 60 km, affichent désormais la même puissance. La Golf GTD* (200 ch) est plus efficace sur de longues distances

– « Innovision Cockpit ». Les Golf GTI, GTE et GTD sont systématiquement munies de cadrans numériques et d’un système d’infodivertissement de 10 pouces

– Toujours connecté. Les services « We Connect » font passer le streaming, la radio Internet et d’autres fonctions en ligne à bord des Golf GTI, GTE et GTD

– Design charismatique. Nouveaux pare-chocs, nouveau becquet arrière de pavillon, nouveau diffuseur et nouveaux monogrammes

– La lumière remplace le chrome. Les Golf GTI, GTE et GTD sont équipées pour la première fois d’une grille de calandre éclairée (de série)

– LED en formation en X. Cinq LED agencées de manière prononcée constituent les projecteurs antibrouillard dans les pare-chocs (en option)

Une voiture devient une icône lorsque l’ADN de son design et son caractère sont identifiables sur plusieurs décennies. Une icône se doit de dégager sans cesse de fortes impulsions et donc de délivrer de nouvelles réponses aux défis de l’époque. Comme la Golf GTI. Depuis 44 ans, Volkswagen réinvente de génération en génération cette icône des voitures de sport compactes malgré la continuité du concept. La huitième réinterprétation de la Golf GTI fait ses débuts. Nouveau design, nouvelle conception, numérisation et interconnexion résolues. Une Golf GTI dans l’ère du temps. La Golf 1 sortie en 1976 a donné naissance à une famille de véhicules depuis longtemps. La première Golf GTD lui emboîte le pas en 1982 avec un moteur turbo diesel suralimenté et la première Golf GTE munie d’une propulsion hybride rechargeable sort en 2014. C’est en toute logique que la première mondiale de la nouvelle Golf GTI s’accompagne également du lancement des nouvelles Golf GTD et GTE. Trois Golf, trois caractères, trois systèmes de propulsion efficaces et propres, mais un seul design et une seule philosophie d’équipement.