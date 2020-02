Première mondiale : CUPRA dévoile la CUPRA e-Racer toute électrique et la CUPRA Leon Competición

CUPRA prend les circuits d’assaut avec deux premières mondiales : la CUPRA e-Racer, sa voiture de course de tourisme entièrement électrique, et la CUPRA Leon Competición. Ces deux véhicules révélés au grand public ce jeudi 20 février, offrent une nouvelle dimension à leurs domaines respectifs dans le monde du sport automobile. Ils représentent tous deux la marque CUPRA sur les circuits.

“Outre son rôle de pionnier dans le sport automobile, CUPRA a développé la première plate-forme TCR et continuer d’innover avec la CUPRA Leon Competición et la CUPRA e-Racer », a déclaré Jaime Puig, le Directeur de CUPRA Racing. « Les deux voitures ont été conçues pour concourir au plus haut niveau et apporter un avantage compétitif aux équipes qui les exploitent. En effet, elles ont été développées spécifiquement pour répondre aux règlements et exigences techniques des championnats TCR et PURE ETCR”.

CUPRA e-Racer

La propulsion électrique est au cœur de la stratégie de course de CUPRA. En effet, les ingénieurs de la marque ont développé la première voiture de course 100% électrique dotée de la technologie de groupe motopropulseur du futur.

La CUPRA e-Racer, première voiture de tourisme de course entièrement électrique au monde, est une réalité. Ses quatre moteurs électriques associés à une batterie à refroidissement liquide de 65kWh lui permettent de délivrer une puissance maximale combinée de 680 ch (500kW) et un couple de 960Nm. La voiture est ainsi prête à redéfinir le sport automobile.

L’aérodynamique, les performances et le design ont sculpté les formes de la CUPRA e-Racer, à commencer par son allure large et rabaissée, ou encore ses flancs qui favorisent le flux d’air latéral. Sans oublier les innovations apportées au pare-chocs avant et au capot moteur et qui laissent l’air se déplacer plus facilement sur la silhouette et les côtés de la voiture de course.

Avec une position plus basse et un véhicule plus large, le design de la CUPRA e-Racer est un mélange entre l’ADN CUPRA et l’aérodynamisme. S’agissant d’une voiture purement électrique, la traditionnelle calandre a été supprimée au profit d’un capot qui canalise le flux d’air afin d’améliorer les performances aérodynamiques. Les passages de roue ont été développés pour mieux extraire l’air et améliorer les forces d’appui, tandis que le plancher plat de la voiture contribue à améliorer l’aérodynamique générale. Chaque élément du design de l’e-Racer a été conçu en fonction du flux de l’air afin qu’il se déplace plus facilement le long du véhicule.

De par sa nature électrique, elle requiert un refroidissement moindre à l’avant, raison pour laquelle la grille supérieure de la calandre a été intégrée et masquée.

Le championnat PURE E-TCR qui se compose de courses conçues spécialement pour les voitures de tourisme électriques, se déroulera à partir de 2021. Le format, la durée de la course, l’expérience des pilotes, des équipes et des fans mettront 3 en évidence la différence des compétitions purement électriques, en soulignant l’intensité et la fébrilité que la technologie peut générer.

CUPRA Leon Competición

Qu’il s’agisse de participer à des compétitions TCR dans le monde entier ou à des courses d’endurance, la Cupra Leon Competición a été conçue pour s’aligner sur n’importe quel circuit.

Basée sur la nouvelle CUPRA Leon et renforçant le lien entre la route et le circuit, la Leon Competición bénéficie d’une carrosserie revue afin d’apporter des améliorations significatives en termes d’efficacité aérodynamique. Une conception qui l’aide à fendre l’air et qui augmente les forces d’appui.

Plus robuste, personnalisable et modulaire, elle profite en outre d’une géométrie cinématique au niveau des deux essieux. Basée sur des composants allégés, le poids est mieux réparti. De plus, son architecture électronique CUPRA a été conçue spécifiquement pour la course.

Un moteur essence 2,0 litres turbo est au cœur de la voiture de course. Celui-ci délivre 340 ch (250kW) à 6 800 tr/min et un couple de 410 Nm à la plupart des régimes. Associé à une transmission séquentielle de course à six vitesses, la CUPRA Leon Competición peut atteindre les 100 km/h en seulement 4,5 secondes et affiche une vitesse de pointe de 260 km/h.

Grâce au châssis qui peut être réglé en fonction des conditions de course, les équipes bénéficieront d’un réel avantage lors de chaque course. La CUPRA Leon Competición intègre des bras de suspension avant MacPherson réglables en hauteur, carrossage, pincement des roues, angle de chasse, géométrie directionnelle d’Ackermann et voies alors que la configuration Multilink permet de modifier la hauteur, le carrossage, le pincement des roues et des voies.

Avant même sa première mondiale, la CUPRA Leon Competición établissait de nouveaux standards avec son système de pré-commandes en ligne ouvert fin 2019. C’est la première voiture de course de tourisme à offrir ce service. Toutes les voitures qui ont été pré-réservées seront exclusivement livrées au siège de CUPRA à partir du mois d’avril.

CUPRA est au cœur des championnats TCR et PURE ETCR, en développant des véhicules spécifiquement pour concourir dans les deux catégories. De plus, le constructeur est un concepteur essentiel de motorisations thermiques et électriques.

La CUPRA e-Racer et la CUPRA Leon Competición seront dévoilées en première mondiale lors de l’inauguration du Garage CUPRA le 20 février.