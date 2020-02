VESTA, insigne d’une profession réglementée, accessible à tous sur Fnaim.fr

VESTA , l’affirmation de l’identité d’une profession réglementée

En créant VESTA, la FNAIM a souhaité permettre aux professionnels de l’immobilier d’afficher le caractère réglementé de leur profession, reconnu par la loi Hoguet, protégé par la Loi ELAN, assorti d’obligations. VESTA est une sécurité supplémentaire pour le consommateur, symbole de l’aptitude, du professionnalisme et de la probité des agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics, détenteurs d’une carte professionnelle.

Cette sécurité juridique et visuelle, assure des garanties de compétence, de formation, de solidité financière et d’assurance que les professionnels réglementés apportent aux particuliers qui leur font confiance.Les professionnels de l’immobilier au rendez-vous de leur nouvel emblème



Lancé en novembre 2019, ce sont près de 5 000 professionnels qui ont déjà manifesté leur intérêt à utiliser VESTA et faire briller les lettres de noblesse de la profession. VESTA, à la disposition de toute une profession sur Fnaim.fr



Marque déposée par la FNAIM, VESTA a été proposé dans un premier temps aux seuls adhérents de la Fédération. Mais ce symbole est universel. Désormais, chaque détenteur d’une carte professionnelle de l’immobilier, pourra utiliser VESTA, ses visuels, sous réserve du respect de la charte d’utilisation des marques.

Pour commander son insigne VESTA ainsi que pour télécharger son visuel, le professionnel doit impérativement renseigner son numéro de carte professionnelle et s’engager à respecter une charte d’utilisation.Au-delà de la possibilité de commander un insigne, tout professionnel pourra ainsi télécharger l’ensemble des logos – en fonction des mentions figurant sur sa carte professionnelle – pour l’utiliser sur son site internet, sa carte de visite, ses papiers à en-tête, etc.

Avec plus d’1 million de visites mensuelles de professionnels et de particuliers, le portail FNAIM.fr permet au plus grand nombre d’accéder aux informations. S’agissant du grand public de mieux comprendre l’utilité de ce nouvel emblème et ce qu’il représente dans le parcours immobilier : le gage d’un professionnel reconnu et formé.« Démarche structurante pour toute une profession, elle a, depuis son origine, vocation à être inclusive pour permettre au plus grand nombre de se retrouver dans ce symbole, emblème d’une aptitude professionnelle encore trop méconnue. Nous invitons tous nos collègues à se saisir de ce symbole, qui est une chance pour notre profession.», déclare Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM.

Toutes les informations sur VESTA sur : www.fnaim.fr/vesta