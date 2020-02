SHARP ET GRT YAMAHA VISENT LA PREMIÈRE MARCHE DU PODIUM DU CHAMPIONNAT DU MONDE SUPERBIKE

Sharp annonce qu’il devient sponsor de l’équipe GRT Yamaha WorldSBK Junior Team

Sharp, un leader mondial de la fabrication de produits technologiques, annonce sa coopération avec l’équipe GRT Yamaha WorldSBK Junior Team pour la saison 2020 du Championnat du monde Superbike.

Sharp soutient l’équipe GRT Yamaha avec des technologies et des produits innovants, et lance les fondations de la coopération avec l’une des équipes les plus performantes dans le domaine des courses de motos. Sharp sera un partenaire technique de l’équipe soutenue par Yamaha dans le cadre du Championnat du monde Superbike 2020 et apparaîtra à ce titre sur la moto YZF-R1 de l’équipe.

Le partenariat entre Sharp et le GRT Yamaha WorldSBK Junior Team réunit deux marques japonaises leaders. Depuis 1912, Sharp est considéré comme un concepteur et un moteur d’innovation technologique, mettant l’accent sur la précision et la performance. La performance a également été la clé du succès de GRT Yamaha depuis son arrivée sur la scène internationale. En 2017, l’écurie a décroché la fameuse triple couronne, en remportant à la fois le Championnat du monde Supersport de la FIM et les classements par équipe et par constructeur.

En 2020, l’équipe GRT Yamaha disputera sa deuxième saison dans le Championnat du monde Superbike de la FIM, la compétition de référence pour les motos de série. L’équipe va aligner deux jeunes talents, l’Italien Federico Caricasulo et l’Américain Garrett Gerloff, deux coureurs qui ont impressionné par leur vitesse et leur régularité lors des tests d’avant-saison. « La course est une question de performance et nous sommes heureux d’accueillir à bord un partenaire tel que Sharp, qui partage la même quête d’excellence que l’équipe GRT Yamaha », a déclaré Filippo Conti, le manager de l’équipe GRT Yamaha WorldSBK Junior Team. « Je suis certain que ce sera un partenariat solide et que Sharp fournira la technologie de pointe dont nous avons besoin pour réussir dans ce championnat où la concurrence est de plus en plus rude ».

Dans le cadre du Championnat du monde Superbike, Sharp sera représenté dans treize courses en Europe et au-delà. Sharp renforce ainsi la présence de sa marque et franchit un nouveau pas dans son expansion. « Sharp souhaite accroître sa présence en Europe et attirer l’attention des consommateurs sur la marque. La coopération avec l’une des meilleures écuries de courses de motos offre à Sharp une excellente plateforme pour redonner de la visibilité à sa marque », a expliqué Kai Thielen, directeur marketing pour l’Europe. « Nous sommes impatients de collaborer au lancement d’une nouvelle saison de compétition et de succès pour 2020 ».