BMW étend son offre de modèles électrifiés : la gamme BMW Série 3 compte quatre nouvelles déclinaisons hybrides rechargeables

BMW renforce la présence et l’attrait de la version hybride rechargeable sur le segment des familiales routières Premium. L’offre de modèles électrifiés de la gamme BMW Série 3 s’étoffera au cours de prochains mois, passant d’un seul modèle à quatre au total. Après le lancement réussi de la BMW 330e Berline (consommation de carburant en cycle mixte : 1,7–1,6 l/100 km ; consommation électrique en cycle mixte : 15,0–14,8 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 38–36 g/km*), la nouvelle BMW 330e Touring (consommation de carburant en cycle mixte : min. 1,7 l/100 km ; consommation électrique en cycle mixte : min. 15,7 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : min. 39 g/km, valeurs provisoires) sera disponible à partir de l’été 2020. À cette même date, les deux modèles seront également proposés en version avec système de propulsion classique et en version à transmission intégrale intelligente BMW xDrive.

La technologie BMW eDrive dernière génération améliore l’efficacité et l’autonomie de tous les modèles hybrides rechargeables BMW Série 3, de même que le plaisir de conduite caractéristique de la marque. La puissance spontanément délivrée par le moteur électrique, ressentie au démarrage et pendant les accélérations, participe de leur tempérament fougueux. En outre, grâce à la capacité énergétique des batteries lithium-ion haute tension à accumulateurs ultra modernes, ils affichent une autonomie en mode entièrement électrique – donc sans émissions locales – pouvant atteindre 55 à 68 km (chiffres provisoires*).

Le groupe BMW poursuit donc en 2020 sa progression sur le segment des véhicules électrifiés. Pionnier de l’électromobilité, BMW a vendu un demi-million de modèles électrifiés (100 % électriques et hybrides rechargeables) dans le monde à la fin de l’année 2019. D’ici fin 2021, le groupe ambitionne de dépasser le million de véhicules électrifiés sur les routes. Un quart des véhicules vendus par le groupe BMW en Europe sera alors électrifié. Cette proportion atteindra un tiers en 2025, et la moitié en 2030. Le groupe prévoit d’ajouter 25 nouveaux modèles à son offre de véhicules électrifiés avant 2023.

« Power of Choice » : une large diversité au sein même de l’offre hybride rechargeable.

À travers sa stratégie « Power of Choice », BMW Group aspire à répondre aux besoins de mobilité de chacun de ses clients, dans le monde entier. Une large gamme de motorisation, qui compte non seulement des moteurs à essence et diesel particulièrement efficaces, mais aussi des modèles à motorisation électrique à batterie ou encore des modèles hybrides rechargeables, permet de proposer un vaste choix de modèles adaptés aux attentes et aux préférences individuelles les plus variées. Cette offre de véhicules électrifiés se diversifie de manière croissante. Avec les nouveaux modèles hybrides rechargeables de la gamme BMW Série 3, les clients disposent désormais de nouvelles options pour faire coïncider leur aspiration à une mobilité durable avec leurs besoins et leurs goûts personnels. Les modèles Touring électrifiés allient une efficacité maximale à un châssis versatile, offrant un vaste espace intérieur. La technologie hybride rechargeable, conjuguée à la transmission intégrale, est particulièrement bien adaptée à une conduite sur neige, dans des régions montagneuses ou sur piste.

Grâce à leurs équipements, tous les modèles hybrides rechargeables de la nouvelle gamme BMW Série 3, avec leur autonomie élevée et leurs faibles émissions de CO2, remplissent les critères de définition des véhicules électrifiés établis par la loi allemande sur l’électromobilité. Ils bénéficient donc des avantages octroyés par la loi lors de la circulation sur la voie publique sur le territoire allemand. Ils sont également éligibles à une exonération fiscale partielle au titre de l’impôt sur les véhicules de société en Allemagne : l’avantage en nature lié à leur utilisation à des fins privées est calculé sur la base de la moitié seulement du prix brut.

Premiers modèles Touring hybride rechargeable.

À compter de l’été 2020, pour la première fois, il sera possible de profiter des avantages de la motorisation électrique sur deux modèles BMW Touring. Les versions hybrides rechargeables combinent une motorisation innovante aux qualités éprouvées d’un modèle alliant plaisir de conduite et fonctionnalité, le tout sous une forme particulièrement attrayante, avec un design dynamique, marqué par une allure élancée, des lignes précises et des volumes généreux. L’intérieur polyvalent des modèles Touring hybrides rechargeables à cinq places offre rigoureusement le même confort que les variantes à motorisation thermique classique. Le coffre, quant à lui, n’est que légèrement réduit grâce à la disposition compacte de la batterie haute tension, sous la banquette arrière. En rabattant le dossier selon un rapport de 40/ 20/40, il est possible d’agrandir l’espace de stockage, passant de 410 à 1 420 litres.

Le système hybride rechargeable de la nouvelle BMW 330e Touring est constitué d’un bloc 4 cylindres à essence de 2 litres de cylindrée, doté de la technologie BMW TwinPower Turbo, délivrant 184 ch (135 kW), et d’un moteur électrique intégré à la transmission automatique à 8 rapports développant une puissance maximale de /113 ch (83 kW). La puissance cumulée de 252 ch (185 kW) peut encore être augmentée de 40 ch (30 kW) pendant une durée de 10s pour supporter une charge particulièrement élevée. La fonction XtraBoost, proposée de série, est disponible en mode SPORT, celui-ci s’activant à l’aide du sélecteur de mode de conduite. Elle augmente la puissance délivrée jusqu’à 292 ch (215 kW), marquant ainsi le caractère sportif si caractéristique de la gamme BMW Série 3. Enfin, la voiture affiche un couple maximal de 420 Nm.

La fonction XtraBoost peut également être utilisée lors d’un kickdown (rétrogradage en enfonçant la pédale d’accélérateur pour obtenir un surcroît de puissance) ou après avoir placé le levier de vitesse en position M/S. Le son caractéristique du moteur, la courbe directe et précise de la pédale d’accélérateur, ainsi qu’un programme spécifique intégré à la transmission automatique à 8 rapports soulignent encore la sportivité du modèle.

Grâce à la puissance de ses deux moteurs, la nouvelle BMW 330e Touring abat le 0 à 100 km/h en 6,1s (chiffre provisoire). Sa vitesse de pointe est de 220 km/h (chiffre provisoire). En mode de conduite hybride, elle atteint 110 km/h en exploitant seulement le moteur électrique, en d’autres termes, sans générer d’émissions locales. Le moteur thermique ne s’active alors que pour les vitesses supérieures, ou en cas de charge particulièrement élevée. Si le mode électrique est activé, d’une pression sur le bouton eDrive, le véhicule peut même réaliser des pointes de vitesse à 140 km/h en utilisant seulement la puissance de son moteur électrique. D’autre part, grâce à des accumulateurs dernière génération, sa batterie lithium-ion haute tension lui confère une autonomie de 65 km (chiffre provisoire*).

Efficace et polyvalente : BMW eDrive combiné à BMW xDrive.

Parallèlement au lancement de la BMW 330e Touring, deux variantes à transmission intégrale de la gamme BMW Série 3 seront mises sur le marché. Elles sont dotées du même système hybride rechargeable que leurs équivalents à propulsion. Sur les nouvelles BMW 330e xDrive Berline (consommation de carburant en cycle mixte : min. 1,8 l/100 km ; consommation électrique en cycle mixte : min. 16,7 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : min. 42 g/ km, valeurs provisoires*) et BMW 330e xDrive Touring (consommation de carburant en cycle mixte : min. 2,0 l/100 km ; consommation électrique en cycle mixte : min. 17,8 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : min. 46 g/km, valeurs provisoires*), la puissance délivrée par les moteurs électrique et thermique est transmise aux quatre roues. Cette rencontre entre les technologies BMW eDrive et BMW xDrive, c’est l’alliance entre une efficacité exemplaire et une versatilité exceptionnelle.

Grâce à un embrayage multidisque à commande électronique, le système de transmission intégrale intelligent distribue la puissance des deux moteurs sur les roues avant et arrière en fonction des besoins du moment. Relié au contrôle dynamique de stabilité (DSC, Dynamic Stability Control), il ajuste précisément la répartition du couple moteur à la situation de conduite, en une fraction de seconde. Cette distribution entièrement modulable de la puissance garantit une traction et une stabilité maximales, quelles que soient les conditions routières et météorologiques. Elle contribue également au comportement sportif des modèles Berline et Touring hybrides rechargeables sur la route. La nouvelle BMW 330e xDrive Berline réalise le 0 à 100 km/h en 5,8 s, pour une vitesse maximale de 224 km/h (chiffres provisoires). La BMW 330e xDrive Touring, quant à elle, affiche un score de 6,2 s, avec une vitesse maximale de 214 km/h (chiffres provisoires). Grâce à une autonomie de 58 km (chiffre provisoire*) pour le modèle Berline et de 55 km (chiffre provisoire*) pour le modèle Touring, les variantes hybrides rechargeables à transmission intégrale de la nouvelle gamme BMW Série 3 se révèlent donc idéales pour une conduite entièrement électrique sur la plupart des trajets quotidiens, qu’il s’agisse de se rendre au travail ou de se déplacer en ville.

Une batterie lithium-ion haute tension dotée de la toute dernière technologie d’accumulateur.

Les modèles hybrides rechargeables de la dernière extension de la gamme BMW Série 3 doivent leur autonomie aux derniers progrès réalisés en matière de technologies d’accumulateur. Leurs batteries lithium-ion, développées spécifiquement pour chaque modèle et fabriquées par le groupe BMW, affichent une énergie brute de 12,0 kWh et une capacité de 34 Ah. Au vu de leur taille et de leur poids, la génération actuelle de batteries haute tension constitue une source d’alimentation particulièrement efficace. Les accumulateurs, produits conformément aux spécifications du groupe BMW, disposent d’une capacité de stockage exceptionnelle. L’énergie électrique emmagasinée est également utilisée pour alimenter le système électrique du véhicule. Il n’est donc plus nécessaire d’ajouter un générateur alimenté par le moteur à combustion, ce qui contribue à améliorer l’efficacité du système dans son ensemble. Un réservoir d’essence de 40 l garantit une autonomie globale adaptée à des trajets longue distance, mettant ainsi en lumière les avantages des systèmes hybrides rechargeables sur les voitures de tourisme.

La batterie haute tension se recharge de manière particulièrement efficace pendant les trajets, en récupérant l’énergie de freinage. Elle peut aussi être branchée à des prises électriques conventionnelles à l’aide du câble de charge de série. Avec cette méthode, une batterie entièrement déchargée peut absorber 80 % de sa capacité totale en 4,2 heures. La durée nécessaire à une recharge complète est estimée à 5,7 heures. Avec une BMW i Wallbox, ces opérations peuvent être réalisées en 2,4 heures et 3,4 heures respectivement. Le port de charge de la voiture se trouve derrière une trappe, sur le panneau latéral avant gauche.

Des équipements complets de série, notamment la climatisation auxiliaire.

Tous les nouveaux modèles hybrides rechargeables de la gamme BMW Série 3 sont équipés d’un système de protection active des piétons, proposé de série. En mode électrique, en dessous de 30 km/h, ils génèrent un son caractéristique, conçu spécifiquement pour les modèles électrifiés de BMW, afin de prévenir les autres usagers de la route à l’approche du véhicule sans affecter le confort acoustique de ses occupants. Ils disposent en outre d’une climatisation automatique à 3 zones et une climatisation auxiliaire. Si la température extérieure est basse, l’intérieur de l’habitacle peut être chauffé avant le démarrage, même si la batterie est faiblement chargée. Il peut également être rafraîchi, en cas de forte chaleur, grâce à la fonction de préclimatisation. Ce réglage s’effectue à distance, sur smartphone, à travers l’application BMW Connected.

Parmi les équipements de série des véhicules hybrides rechargeables BMW Série 3, on peut également citer le rétroviseur intérieur anti-éblouissement et le système Park Distance Control, avec ses capteurs à l’avant et à l’arrière des véhicules. Outre la variante d’entrée de gamme, la gamme sera proposée en version Edition Sport, finition Luxury ou finition M Sport.

De plus, la quasi-totalité des équipements en option des nouvelles BMW Série 3 Berline et BMW Série 3 Touring est également disponible pour les modèles hybrides rechargeables. Sont inclus la suspension Adaptive M avec direction sport à assistance variable, les freins sport M, ou encore les systèmes d’assistance au conducteur innovants, qui optimisent le confort et la sécurité au volant – du pack Driving Assistant Professional, avec direction assistée et aide au maintien de voie, au système Park Assist avec assistant de recul. On peut également évoquer le crochet d’attelage à rotule pivotante électrique. À compter de l’été 2020, la charge de remorquage admissible de tous les nouveaux modèles hybrides rechargeables de la gamme BMW Série 3 sera de 1 500 kg.

Des services numériques propres aux hybrides via BMW Connected.

Le lancement commercial des modèles hybrides rechargeables BMW Série 3 s’accompagne de nouveaux services numériques BMW Connected, visant à faciliter la recharge de la batterie haute tension pendant les trajets et à lui assortir des fonctions attrayantes. Au moment de sélectionner une borne de recharge publique, le système de navigation fournit également au conducteur une liste des hôtels, restaurants, cafés, sites touristiques et culturels recommandés à proximité. Il est également possible de vérifier si une borne de recharge est disponible à l’aide du système d’exploitation et de l’écran du véhicule. Le conducteur obtient cette information, ainsi qu’une estimation de la disponibilité de la borne à l’heure d’arrivée. Il pourra également, à l’avenir, réserver une borne pendant une période limitée – à condition que l’opérateur de l’infrastructure propose cette option.

La nouvelle fonction BMW eDrive Zones, disponible de série sur tous les modèles BMW hybrides rechargeables à compter de l’été 2020, détectera automatiquement les « zones vertes » en ville à l’aide d’une technologie de géorepérage. Au moment de pénétrer dans ces zones, le véhicule passera alors automatiquement en mode exclusivement électrique, fonctionnant de la même manière qu’un véhicule sans moteur à combustion afin de profiter des mêmes droits d’accès, dans le respect des réglementations locales. Cette nouveauté décuple le potentiel des véhicules hybrides rechargeables.

L’augmentation de la distance parcourue grâce au seul moteur électrique participe non seulement à optimiser l’efficacité du véhicule et à réduire les émissions, mais aussi à limiter les coûts de fonctionnement pour le client. C’est le cas, en particulier, pour la circulation en zone urbaine, où l’électrique se montre toujours plus efficace qu’un moteur à essence ou diesel. En France, les villes concernées seront : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg.

Les modèles hybrides rechargeables de BMW : de nombreux avantages au quotidien. Comparés aux motorisations thermiques classiques, les systèmes hybrides rechargeables de BMW offrent de nombreux avantages :

des économies : en ville, la conduite en mode électrique coûte moins cher que l’essence ou le diesel si le véhicule est chargé à domicile ou au travail ;

une température toujours idéale au moment de pénétrer dans l’habitacle : le chauffage et la climatisation auxiliaires sont disponibles de série ;

un freinage avantageux : lorsque la pédale de frein est actionnée, la batterie se charge – là où la manœuvre ne fait que générer de la chaleur et user les plaquettes sur les voitures traditionnelles ;

le meilleur des deux mondes : les véhicules hybrides rechargeables offrent tous les avantages de l’électrique en ville, et le plaisir de la conduite d’une BMW classique sur les longues distances ;

un concept durable : les hybrides rechargeables pouvant circuler sans émettre de CO2, elles ont accès à de nombreuses zones vertes et donnent droit à des avantages de stationnement ainsi qu’à des réductions des droits de péage ;

une meilleure qualité de vie urbaine : en activant le mode de conduite électrique, le conducteur contribue à réduire les émissions et le bruit dû à la circulation en ville.

En France, les commandes seront officiellement ouvertes à partir du mois de mai, les productions à débuteront à partir de juillet.