Captivate choisit l’offre SD-WAN de GTT pour améliorer et sécuriser sa transmission vidéo

GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), leader mondial de la connectivité multi cloud des entreprises internationales, annonce que Captivate a sélectionné son SD-WAN managé pour améliorer la sécurité et la disponibilité de son réseau, son activité consistant à fournir du contenu vidéo en direct à 1700 immeubles de premier plan en Amérique du Nord. Le contrat de quatre ans inclut un service de déploiement par étapes pour équiper les immeubles Captivate existants et permettre aux nouveaux sites d’être ajoutés au fur et à mesure de l’expansion des services de Captivate.

L’offre SD-WAN de GTT donne la possibilité à Captivate de transmettre du contenu vidéo depuis une plateforme centrale, ce qui lui permet d’offrir un service plus souple et plus réactif à ses clients, qu’ils soient propriétaires, gestionnaires ou annonceurs. Le service SD-WAN de GTT est configuré avec une connectivité haut-débit dédiée à chaque immeuble, couplée à un accès sans fil 3G/4G afin d’offrir une performance réseau optimisée et une résilience accrue.

« La solution SD-WAN de GTT transforme l’activité de Captivate en prenant en charge les flux de données en temps réel entre les bâtiments de nos clients, nos partenaires publicitaires et fournisseurs de contenu, et les applications cloud impliquées dans la diffusion,» commente Del McPhetridge, Vice President of Operation de Captivate. « Avec l’augmentation du contenu en direct, les mises à jour et la diffusion des vidéos à la demande nécessitent une disponibilité à 100%. Nous avons choisi GTT pour la performance de son service SD-WAN, la couverture de son réseau Tier 1, le support de son centre de contrôle réseau (NOC) de premier plan, et son expérience reconnue en matière de services managés. »

« Connecter les personnes dans les ascenseurs et les halls d’entrée en Amérique du Nord, en facilitant la diffusion d’informations et de contenu sponsorisé en temps réel, illustre bien la mission de GTT,» déclare Rick Calder, Président et CEO de GTT. « Avec ce déploiement SD-WAN à grande échelle, nous nous engageons à garantir à Captivate la poursuite de son succès en tant que leader innovant dans les médias numériques et la publicité.

Techchoice, conseiller technologique et partenaire de GTT, a joué un rôle de facilitateur dans la sécurisation de ce contrat de service SD-WAN managé.

« Nous sommes ravis de mettre notre expertise au service de Captivate pour l’aider à choisir la meilleure solution réseau capable de répondre à ses objectifs technologiques, » déclare Paul Storella, fondateur de TechChoice. « En collaboration avec GTT, nous avons conçu le réseau le plus évolutif, agile et diversifié possible pour permettre à la plateforme de contenu vidéo de Captivate d’atteindre un nouveau niveau de performance pour ses clients. »

A propos de GTT

GTT relie les collaborateurs des entreprises dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. Ses clients jouissent d’une expérience hors pair grâce au leitmotiv des valeurs de GTT : simplicité, rapidité et agilité. GTT est propriétaire d’un réseau Internet mondial Tier 1 opéré par ses équipes, et fournit une suite complète de services de connectivité multicloud. Pour plus d’information sur GTT (NYSE :GTT), visitez gtt.net.