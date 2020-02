La tribu CUPRA s’agrandit avec l’arrivée de Marc ter Stegen

Un nouveau membre vient de rejoindre la tribu CUPRA en la personne du footballeur allemand Marc ter Stegen. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde, Marc ter Stegen devient l’ambassadeur mondial de CUPRA pour renforcer la reconnaissance de la marque dans le monde entier.

En août dernier, CUPRA est devenue le partenaire officiel du FC Barcelone en matière d’automobile et de mobilité. Après avoir clôturé l’exercice 2019 avec près de 24 700 unités vendues, soit une augmentation de 71,8 % par rapport à l’année précédente, la marque souhaite désormais renforcer cette alliance en s’associant avec l’un des plus grands joueurs du club.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Marc ter Stegen au sein de la tribu CUPRA. Bien que nous connaissions déjà ses excellentes performances sur le terrain, nous avons été impressionnés par sa personnalité exceptionnelle. Il nous a immédiatement convaincu de nous lancer ensemble dans de grands projets. En outre, alors que CUPRA va démontrer ses capacités sur le marché avec une importante offensive produits en 2020, s’associer à un sportif de premier plan qui inspire le monde entier depuis la cage des buts du FC Barcelone, renforcera la visibilité de la marque sur des marchés clés tels que l’Allemagne ou l’Espagne », a déclaré Wayne Griffiths, PDG de CUPRA.

Un exemple qui dépasse le simple cadre du football

Jusqu’à présent, Marc ter Stegen (Mönchengladbach, 1992) a connu une carrière très réussie dans le monde du football. Le joueur professionnel a remporté pas moins de 14 titres au cours des cinq dernières années, dont l’UEFA Champions League (2015) ainsi que quatre championnats espagnols. Il a également été sélectionné 24 fois dans l’équipe nationale allemande.

Alors que la marque CUPRA se caractérise par sa sportivité contemporaine, Marc ter Stegen est largement considéré comme un gardien de but moderne, à la fois agile, rapide et doté d’un coup de pied d’une grande précision. Sa forte personnalité fait de lui un joueur clé dans l’équipe de titulaires du FC Barcelone, ainsi qu’une figure charismatique de la ville dont il a toujours apprécié la culture.

« Je suis fier de devenir un ambassadeur CUPRA. Je m’identifie vraiment aux valeurs de passion, de détermination et de hautes performances de la marque, ainsi qu’à son lien avec Barcelone. Je partage également le même souci du détail, de l’exclusivité et des performances sportives. J’ai hâte de participer activement aux futurs projets de CUPRA et de prendre le volant de ses modèles si spéciaux », a déclaré Marc ter Stegen.

Marc ter Stegen sera présenté comme ambassadeur CUPRA lors de la première mondiale de la nouvelle famille CUPRA Leon qui se tiendra à l’occasion de l’inauguration du garage CUPRA le 20 février prochain. Un événement qui marquera également le deuxième anniversaire de la marque.

CUPRA réunit une équipe de champions d’élite qui partagent les valeurs de la marque : passion, détermination et hautes performances. L’année dernière, le pilote de course plusieurs fois primé Mattias Ekström a rejoint les ambassadeurs CUPRA, au même titre que d’autres personnalités sportives de premier plan comme le médaillé olympique Saúl Craviotto ou la pilote de course Mikaela Kottulinsky. La marque a également signé quatre des meilleurs joueurs de padel au monde comme ambassadeurs.

Le Garage CUPRA

Le 20 février, CUPRA inaugurera son nouveau siège, le Garage CUPRA. L’occasion de présenter la nouvelle famille CUPRA Leon avec les nouvelles versions de la CUPRA Leon cinq portes et Sportstourer, sans oublier les modèles de course CUPRA Leon Competición et CUPRA e-Racer. Le concept CUPRA Formentor, premier modèle développé spécifiquement pour la marque, et le concept CUPRA Tavascan, premier concept-car entièrement électrique de la marque, seront également exposés lors de cet événement.

Situé à côté du siège de SEAT, le Garage CUPRA se compose d’un bâtiment polyvalent dont le design évoque un paddock de course. D’une superficie de 2 400 mètres carrés, cet espace ouvert sera réparti sur deux étages et abritera les départements des ventes, du marketing, des achats et des finances de la marque. Situé en pleine nature sur un terrain de 10 500 mètres carrés, il sera doté d’un large patio et d’une grande terrasse pour accueillir les événements et les présentations des futurs modèles.

Au volant de la CUPRA Ateca Limited Edition

Dans le cadre de ce partenariat à long terme, Marc ter Stegen se verra remettre les clefs de l’une des 1 999 CUPRA Ateca Limited Edition qui seront produites. Le gardien de but du Barça pourra ainsi profiter de son design accrocheur et de sa sonorité en se rendant à tous les matches et aux séances d’entraînement.

La CUPRA Ateca Limited Edition a été présentée en première mondiale au Salon de l’Automobile de Genève 2019. Avec ce véhicule, la marque offre encore plus de performance et de sophistication au SUV haute performance ultime. Cette série limitée est dotée de jantes exclusives de 20 pouces en alliage couleur cuivre et d’éléments en fibre de carbone qui lui confèrent un surplus d’élégance tout en améliorant les performances aérodynamiques.

La CUPRA Ateca Limited Edition est un véhicule sans pareil qui combine une transmission DSG à sept rapports, un système 4Drive, une ligne d’échappement Akrapovic et une direction progressive avec un impressionnant moteur à essence TSI de 2 litres. Doté de quatre cylindres, d’une injection directe et d’un turbo, ce dernier offre une puissance remarquable de 300 ch et 400 Nm de couple.