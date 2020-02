Nissan lance un grand plan pour favoriser le Déclic Electrique

Pionnier des véhicules électriques dans le monde, Nissan réaffirme sa volonté de rendre la mobilité électrique toujours plus accessible. La marque lance en effet aujourd’hui un vaste plan sur les véhicules neufs, pour permettre à chacun d’avoir ce fameux Déclic Electrique.

Véhicule électrique le plus vendu au monde, avec des ventes globales dépassant les 450 000 unités depuis le lancement du modèle en 2010, dont 147 000 en Europe et 20 000 en France, la Nissan LEAF est pionnière en matière de mobilité électrique.

Disponible en version 40 et 62 kWh, la Nissan LEAF prend chaque année un peu plus de poids au sein des ventes de la marque dans l’Hexagone. L’an dernier, les véhicules électriques ont représenté 10 % des ventes de Nissan en France, lorsque la moyenne du marché plafonnait à moins de 2 %. Cela montre clairement combien Nissan est la marque généraliste la plus volontariste en la matière.

Aujourd’hui, Nissan va encore plus loin pour favoriser l’accession aux véhicules électriques.

10 000 € de prime à l’électrique pour tous

Depuis le 1er février, Nissan propose une prime de 10 000 € pour tous sur l’achat d’une LEAF 40 kWh neuve. Une offre sans condition, batterie incluse et garantie 8 ans, qui cumule le bonus écologique de 6 000€ avec la prime à l’électrique de 4 000 € de la marque. Grâce à cette prime, la LEAF est désormais disponible à partir de 23 900 euros.

En marge de cette offre, Nissan propose également la LEAF 40 kWh Visia en location longue durée à partir de 179 € par mois.

Pour consulter le détail des offres, rendez-vous ici, sur le site Internet de Nissan.

La Nissan LEAF 40 kWh offre une puissance de 150 ch. pour 320 Nm de couple. Son autonomie atteint 270 km en cycle mixte WLTP et 389 km en cycle urbain WLTP.

Lorsque la Nissan LEAF est rechargée sur une simple prise domestique – c’est le mode de recharge choisi par 50% des clients LEAF-, le plein ne coûte que 2 euros/100km. Mais la LEAF dispose également du port de recharge rapide CHAdeMO pour se recharger sur l’une des 350 bornes rapides installées en France par Nissan et ses partenaires (les 30 premières minutes de charge sont gratuites avec le nouveau badge Nissan Charge). En économisant sur le carburant ou encore sur les entretiens, la Nissan LEAF permet de réaliser des économies km après km et demeure ainsi l’une des offres les plus attractives du marché en matière de coût d’utilisation.

Une personnalisation des offres : jusqu’à 15 000 € selon les régions

Les offres aujourd’hui proposées par Nissan pour favoriser le « Déclic électrique » seront poussées dans les médias via un plan d’envergure en TV, en radio, mais également en presse quotidienne régionale, avec une personnalisation des messages selon les régions et les aides locales à l’achat supplémentaires, comme en Normandie (+ 2 000 €) et les Bouches-du-Rhône (+ 5 000 €).

Dans sa dernière version, la Nissan LEAF est équipée du nouveau système d’information divertissement NissanConnect avec écran tactile 8 » compatible avec AndroidAuto et Apple Carplay (de série à partir d’Acenta). La Nissan LEAF intègre également de série la technologie e-Pedal qui permet d’accélérer, de ralentir, de freiner et de s’arrêter uniquement avec la pédale d’accélérateur, mais aussi la technologie de conduite assistée ProPILOT (disponible en option sur N-Connecta et de série sur Tekna) qui permet de contrôler la direction, maintenir le véhicule sur sa voie et maintenir la distance avec le véhicule qui précède, y compris dans les bouchons. Ce système permet de faciliter la conduite et de réduire le stress et la fatigue du conducteur. La technologie Nissan ProPILOT fonctionne sur voie rapide.

L’incarnation de la vision Nissan Intelligent Mobility

La Nissan LEAF est également disponible en version 62 kWh. Cette LEAF e + offre une puissance de 217 ch. pour 340 Nm de couple. Son autonomie atteint 385 km en cycle mixte WLTP et 528 km en cycle urbain WLTP. La Nissan LEAF e + accélère de 0 à 100 km / h en 6,9 s

La LEAF est l’incarnation de la vision Nissan Intelligent Mobility qui vise à imaginer le futur de la mobilité en repensant la manière dont les véhicules sont conduits (Nissan Intelligent Driving), la façon dont les véhicules sont alimentés Nissan Intelligent Power) et la manière dont ils sont intégrés à la société (Nissan Intelligent Integration).

Dans le cadre de son plan Move to 2022, la marque a pour objectif que 42 % de ses ventes en Europe soient réalisées par des véhicules électrifiés.