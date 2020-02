LE GROUPE CHARLES ANDRÉ ET PROOVSTATION SIGNENT UN PARTENARIAT COMMERCIAL

ProovStation et GCA, acteur européen majeur dans le secteur du transport et de la logistique aux industriels, ont signé aujourd’hui un partenariat en vue de créer des synergies commerciales et d’accompagner le développement des solutions proposées par ProovStation.

Cet accord a pour ambition d’installer, à terme, 30 stations sur la totalité des sites logistique automobile du Groupe Charles André. Les déploiements démarreront dès le mois d’Avril avec l’installation de 2 premières stations sur les sites de Corbas (Lyon) et Fleury Merogis (Paris).

Pour Serge Agneray, Directeur général de la division GCA Logistique Automobile, ce nouvel équipement s’inscrit dans la volonté de GCA de trouver des solutions innovantes porteuses de valeur ajoutée pour ses clients.

La branche Logistique Automobile de GCA, en très fort développement, est composée de 32 sites en Europe. GCA propose un grand nombre de prestations en direction des constructeurs, des loueurs et des vendeurs de véhicules (neufs et occasion) : Transport (à raison de 3,2millions de véhicules par an), stockage, préparation, entretien, reconditionnement, prise de photos 3D, et bientôt l’inspection automatisée à travers la solution ProovStation.

Grâce à leur système d’intelligence artificielle de pointe, les portiques ProovStation permettront à GCA de proposer une inspection totalement automatisée du véhicule en 3 secondes. Pendant le passage de la voiture sous le portique, des rayures de l’ordre du millimètre peuvent être repérées, ce qui augmente la précision et réduit le coût lié à l’inspection.

« Nous sommes très heureux de compter GCA parmi nos partenaires de confiance et avons hâte de démarrer cette belle collaboration qui constitue une étape importante de notre développement. De surcroit, accompagner dans son activité un acteur de référence dans le secteur tel que GCA est une belle reconnaissance pour notre solution. Elle nous rapproche un peu plus de notre objectif, à savoir : faire de ProovStation le standard international de l’inspection automobile » commente Cédric BERNARD, CEO de ProovStation.

Delphine André, Présidente de GCA ajoute « Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec Proovstation, une Start Up qui fait bouger les lignes dans un métier en profonde mutation, et nous permettra de faire bénéficier nos clients de solutions innovantes toujours plus performantes »

En janvier dernier, la start-up avait annoncé son 1er accord commercial avec BCA Group, leader européen du remarketing de véhicules d’occasions, visant à déployer 40 portiques d’inspection, à travers l’Europe, dans 13 pays. Avec ce nouveau contrat, ProovStation confirme un peu plus la forte légitimité et la valeur de sa solution d’inspection de véhicules pour l’industrie automobile.

A PROPOS DE PROOVSTATION

Proovstation est une start-up de DeepTech spécialisée en Computer Vision. Son ambition est d’industrialiser, automatiser et standardiser le processus d’inspection automobile mondiale. Sa mission est de réduire le coût total de l’inspection des voitures et à accroître l’efficacité de l’ensemble du processus afin d’améliorer l’expérience client et collaborateur. ProovStation est un scanner automobile High Tech qui réalise à l’aide de technologies optiques combinées un Scan 360° du véhicule en 3 secondes. Une telle approche permet de couvrir tous les angles et de capturer l’ensemble des dommages de l’ordre du millimètre. La Station vient identifier, quantifier et localiser l’ensemble des dégâts présent sur le véhicule grâce son Intelligence Artificielle. Puis elle émet un rapport horodaté, géolocalisée et sécurisée via la BlockChain. Les clients de ProovStation ont ensuite accès aux Services SaaS (Devis automatique de remise en état ; Pricing automatique du véhicule pour la revente ; Check In/Check Out, Identification du véhicule ; Photo Studio 2D/3D ; Gestion de l’activité)

A PROPOS DE GCA

Fondé en 1932, et actuellement dirigé par Madame Delphine André, petite fille du fondateur, le Groupe Charles André (GCA) a su développer et diversifier ses activités historiques de transporteurs routiers de matières dangereuses. GCA est aujourd’hui capable d’intervenir sur toute la chaine logistique dans des domaines comme l’aéronautique, l’alimentaire, l’automobile, le BTP et les minéraux, la chimie, la défense, l’énergie, l’environnement, le ferroviaire et la logistique urbaine. En 2019, GCA a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 Milliard d’Euros. Dans 15 pays, le Groupe compte plus de 9.400 personnes. GCA cultive les valeurs d’autonomie, de respect des engagements, d’humilité et de travail en équipe. L’entreprise attache une grande importance à la sécurité, à la qualité de ses ressources humaines et à la formation.