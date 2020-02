La nouvelle Opel Corsa remporte le prix « Connected Car Award »

La nouvelle Opel Corsa vient de remporter un nouveau prix.

Les magazines allemands Auto Bild et Computer Bild ont décerné à la dernière nouveauté Opel le « Connected Car Award 2019 ». En effet, la Corsa offre la meilleure connectivité de sa catégorie. Dans un vote, les lecteurs des deux magazines spécialisés ont élu la sixième génération du best-seller Opel grande gagnante sur le segment des citadines et des compactes. Hier, le PDG d’Opel, Michael Lohscheller, a reçu le prix à la Adam Opel Haus de Rüsselsheim des mains du rédacteur en chef adjoint d’Auto Bild, Tomas Hirschberger.

« Notre nouvelle Opel Corsa offre des équipements à la pointe de la technologie qui sont difficiles à trouver ailleurs dans cette catégorie. A ce titre, on trouve évidemment les meilleures options de connectivité et les meilleurs systèmes d’infodivertissement. Grâce à notre nouveau service OpelConnect, les conducteurs de Corsa restent toujours informés. Nous sommes ravis que notre offre ait convaincu les lecteurs d’Auto Bild et de Computer Bild, et qu’ils l’aient distinguée en lui attribuant le Connected Car Award », a déclaré Michael Lohscheller.

Ces dernières années, le constructeur de Rüsselsheim a remporté à plusieurs reprises le « Connected Car Award », avec des modèles tels que l’Opel Insignia ou le Vivaro. Auto Bild commente ainsi la gamme complète de systèmes d’infodivertissement et d’options de connectivité : « la nouvelle Corsa offre une connexion directe à eCall ». La navigation et l’écran tactile de sept pouces « sont également disponibles. En option, elle peut recevoir en direct des informations routières en temps réel grâce au service Live Navigation d’OpelConnect ».

Depuis leurs présentations en première mondiale l’année dernière, les nouvelles Opel Corsa et Corsa-e ont remporté de nombreuses récompenses. En décembre, le jury d’AUTOBEST a élu la nouvelle Corsa « Best Buy Car of Europe 2020 ». En France, la voiture a été récompensée en catégorie compacte en étant élue la « Compacte Business de l’Année » du magazine Kilomètres Entreprise. Et en Espagne, la nouvelle Corsa a remporté le titre de « Premio Best Car Coche Global ». Les premières livraisons de la Corsa-e, déjà disponible à la commande, débuteront dès ce printemps.