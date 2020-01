Jeep Renegade Quiksilver Winter Edition

Suite au succès rencontré par la série spéciale Jeep® Renegade Quiksilver Edition commercialisée au printemps dernier, Jeep® France, toujours en partenariat avec la marque Quiksilver, a souhaité « surfer » sur ce succès en concoctant une nouvelle série spéciale « hiver » destinée aux amateurs de sports de glisse en montagne.

Pour se démarquer et séduire une clientèle férue de sports de glisse, Jeep® dote son Renegade Quiksilver Winter Edition d’éléments extérieurs distinctifs tels que la calandre noire aux ouïes cerclées de chrome, les vitres arrière sur-teintées, les toutes nouvelles et exclusives jantes alliage de 16 pouces. Autre élément spécifique à cette série spéciale, le sticker de capot noir. Enfin, un badge exclusif Quiksilver Edition en alu brossé est installé sur le montant central entre les portes avant et arrière.

En matière d’équipements, cette série spéciale Quiksilver Winter Edition est basée sur le Renegade MY20 dont la principale caractéristique est de proposer l’ensemble des nouveaux services Uconnect. Ce nouveau boîtier Uconnect offre une connectivité embarquée avancée et une multitude de services utiles pour une meilleure sécurité et un plus grand confort. Par ailleurs, cette version Quiksilver Winter Edition dispose d’une dotation particulièrement complète avec, les capteurs de pluie et de luminosité, l’ouverture et le démarrage sans clé, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, le système multimédia à écran tactile UConnect 7 pouces avec Apple Carplay et Android Auto, les radars de recul, la climatisation automatique bizone, le régulateur et limiteur de vitesse intelligent, le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, le système d’avertissement de franchissement de ligne avec correction… et, version « hiver » oblige, le volant et les sièges chauffants.

En dehors du Rouge Colorado qui est gratuit, les coloris Alpine White, Jet Set Blue, Glacier et le tout nouveau coloris exclusif Sting Gray (un gris mat) sont en option. Seules options disponibles : la roue de secours galette et les barres de toit.

Enfin, cette nouvelle version Renegade Quiksilver Winter Edition est disponible avec les motorisations suivantes :

1.0 l GSE T3 120 ch 4×2 avec la boîte manuelle à 6 rapports au tarif de 25 400 €

1.3 l GSE T4 150 ch 4×2 avec la boîte robotisée à 6 rapports au tarif de 28 050 €

1.6 l Multijet 120 ch 4×2 avec la boîte manuelle à 6 rapports au tarif de 27 400 €

2.0 Multijet 140 ch 4×4 avec la boîte manuelle à 6 rapports au tarif de 30 300 €

Ces versions sont disponibles dès aujourd’hui chez tous les distributeurs Jeep® en France.

Retrouvez les informations sur le site : www.jeep.fr