Yamaha YZ bLU cRU Cup : inscriptions ouvertes !

Grâce à l’YZ bLU cRU Cup, Yamaha offre aux jeunes pilotes la possibilité de bénéficier d’un encadrement de type professionnel en 2021.

Depuis 2015, l’YZ125 bLU cRU Cup est la meilleure opportunité pour les jeunes pilotes de motocross de se faire une place dans le monde de la compétition. Cette opportunité s’est étendue avec succès aux pilotes de YZ85 et YZ65 en 2019. Dès aujourd’hui, Yamaha Motor Europe invite les pilotes éligibles à s’inscrire aux programmes YZ125, YZ85 et YZ65 de la bLU cRU Cup pour la saison sportive 2020.

Le programme est ouvert aux pilotes de modèles YZ125, YZ85 ou YZ65 dans l’un des championnats nationaux. Tout au long de la saison, les pilotes accumuleront des points bLU cRU, et les 40 meilleurs de chaque catégorie seront invités à participer à la SuperFinale qui se déroulera à Ernée, en France, lors du prestigieux Motocross des Nations.

Les trois meilleurs pilotes de chaque catégorie participant à la SuperFinale seront rejoints par deux pilotes wild card de chaque catégorie lors de la Masterclass bLU cRU, qui aura lieu à la fin de la saison.

La Masterclass est un stage pour les jeunes pilotes issus du monde de la route et du tout-terrain. C’est un avant-goût de la compétition de haut niveau, dispensé par les ambassadeurs bLU cRU de Yamaha Racing.

Pendant trois jours d’entraînements et de compétitions intenses, ils vont se mesurer, apprendre, grandir et se démarquer. A l’issue de ces trois jours, un pilote YZ125 sera choisi pour rejoindre le team officiel Yamaha MJC, où il disputera le Championnat EMX125, tandis que les pilotes 65 et 85 remporteront un support technique GYTR pour la saison prochaine.

C’est une occasion unique pour les jeunes pilotes Yamaha de passer au niveau supérieur. Pour s’inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous. Les inscriptions seront closes le 28 février 2020.

Plus d’infos : https://www.yamaha-racing.com/yz-blu-cru-cup/register/