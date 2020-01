ULTRA TRAIL D’ANGKOR 2020 – les 18 & 19 janvier – CAMBODGE

L’unique ultra-trail d’Angkor : un Ultra trail pas comme les autres !

Samedi 18 et dimanche 19 janvier aura lieu l’un des trails les plus originaux au monde : l’Ultra-trail d’Angkor à Siem Reap au Cambodge ! 44 nationalités, plus de 1000 participants, sont attendus, 1000 participants assoiffés de kilomètres, de 16 à 128, s’élanceront au milieu du site unique classé au patrimoine mondial de l’Unesco : le complexe des temples d’Angkor.

Organisé par Jean Claude Le Cornec, Fondateur de SDPO et Phoenix Voyages Group, cette 5ème édition sera une nouvelle fois la chasse gardée des trailers, une expérience inoubliable !

Les parcours traverseront une multitude de temples et de villages pour la plus grande joie des enfants. Nous avons la volonté de faire de l’Ultra Trail d’Angkor une grande fête du sport et faire participer la population.

Mais attention, nos 5 options de distance (128 km, 64 km, 42 km, 32 km et 16 km) doivent être abordées avec humilité. Il faudra composer avec la chaleur, l’humidité ambiante sans oublier la topographie du terrain. Tous les parcours proposés alternent chemins sablonneux, pistes en latérite, rizières, jungle. Autant de contraintes différentes qui ne facilitent pas la technique de course et bon nombre de traileurs ne savent trop quelle foulée adopter sur ce type de terrain.

En plus d’organiser la course, la volonté des organisateurs et de faire fonctionner l’économie locale en promouvant un maximum le site archéologique d’Angkor. Pour cela, fort de sa maxime « Si courir ou marcher était notre seul but, nous passerions à côté de moments inoubliables », SDPO et son partenaire PHOENIX Voyages ont mis en place des séjours touristiques avec visites des Temples d’Angkor de 4 à 8 jours.

VOLET HUMANITAIRE

Depuis maintenant 25 ans que l’équipe de SDPO organise des courses bénévolement dans tous les pays du monde, l’Ultra Trail d’Angkor ne pouvait déroger à la règle. Ce sont trois ONG et des centaines d’enfants Cambodgiens qui sont aidés financièrement chaque année. Pour cette cinquième édition, en plus d’aider financièrement, SDPO a fait un appel à l’ensemble des participants pour récolter des vêtements, fournitures scolaires et jouets pour les enfants. Tout ce matériel sera distribué dans les villages Cambodgiens.

Actuellement 44 pays représentés :

AFRIQUE DU SUD, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BRUNEI, CAMBODGE, CANADA, CHINE, COLOMBIE, COREE DU SUD, DANEMARK, ESPAGNE, ETATS UNIS, FINLANDE, FRANCE, HONGRIE, ILES MAURICE, INDE, INDONESIE, IRELAND, ITALIE, JAPON, LAOS, LETTONIE, LUXEMBOURG, MALAISIE, MAYOTTE, MEXIQUE, NOUVELLE ZELANDE, PAYS BAS, PHILIPPINES, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SINGAPOUR, SUISSE, TAIWAN, TCHECOSLOVAQUIE, THAILANDE, TURQUIE, UKRAINE, VIETNAM

Classement des nations représentées pour cette 5ème édition (au 6 janvier 2020)

1. C’est encore la France qui sera le pays le plus représenté mais le Cambodge rattrape son retard et passe en deuxième position

2. Le Cambodge

3. Le Royaume Uni

4. La Corée du Sud

5. Les États Unis

6. La Chine

C’est le Temple Run 16 km qui attire le plus de participants, viennent ensuite le Jungle Trail 32 km, le marathon Trail 42 km, le Bayon Trail 64 km et l’Ultra Trail d’Angkor 128km. Sur cette dernière course une nouvelle fois, deux icônes du Trail mondial seront au départ. Christophe Le Saux et Antoine Guillon qui a remporté l’Ultra-Trail World Tour 2015 détient le record de l’épreuve en 12 h 21’56’’.

De plus en plus de coureurs Cambodgiens participent à cet événement. Le Trail, la course en pleine nature hors des routes bitumées, c’est encore nouveau pour eux.

PERSONNALITÉES IMPORTANTES sur l’édition 2020

Pour cette édition, nous avons l’honneur et le privilège d’avoir à nos cotés Hubert Rochet, chirurgien et un des fondateurs du marathon du Médoc, le marathon le plus festif au monde. Le marathon du Médoc qui soutient notre organisation depuis la première heure et aussi Parrain du marathon trail d’Angkor. Qui cette année va se courir « déguisé » pour la première fois.

Au côté d’Hubert, une grande figure des marathons mondiaux : Joël lainé qui fut le grand patron du marathon de Paris. On connait le succès du marathon de Paris puisque Joël l’a hissé au 2ème rang mondial avec près de 50 000 participants, après celui de New York.

Madame Eva Nguyen Bin, ambassadrice de France au Cambodge nous fera aussi l’honneur de sa présence au côté de son Excellence Mr Vath Chamroeun lors de la remise des récompenses le samedi 18 janvier.

POINT DE VU des organisateurs

Jean Claude Le Cornec, président de SDPO, organisateur de l’UTA, spécialiste des courses en Asie du Sud, fondateur des Foulées de la Soie est déjà satisfait du nombre de participants inscrits :

« Cela sera que du bonheur ! Nous essayons de proposer des épreuves ou chacun peut y trouver son compte, avec comme l’année précédente, un 16 km à la marche et randonnée, sans esprit de compétition, qui vient compléter la diversité des épreuves proposées.

Je crois que, quelle que soit la course que l’on choisit, les souvenirs que l’on emporte avec soi seront inoubliables. Le fait de traverser les temples, des nombreux villages, des rizières, de passer sous la Porte du fabuleux Bayon, de voir le jour se lever, et même de souffrir du soleil dans la jungle donnera qu’une envie : celle de recommencer.

En effet ces quelques lignes ne suffisent pas à raconter cette expérience inoubliable. Il faut la vivre pour le comprendre. Une expérience qui se veut avant tout humaine, culturelle avec un vrai partage des valeurs du Trail. »

Edouard George, président de Phoenix Voyages Group

« Phoenix Voyages Group est co-organisateur de la course depuis son tout premier parcours. Alliée à l’expérience sportive de SDPO, l’expertise de nos spécialistes de l’Asie permet aux nombreux coureurs de se lancer un superbe défi sportif tout en vivant un séjour inoubliable au Cambodge et/ou dans les pays voisins.

Je remercie le Ministère de la Culture et le Comité National Olympique Cambodgien d’autoriser cette si belle épreuve et de faire vivre aux participants une expérience unique comme nous aimons le proposer tout au long de l’année aux voyageurs dans nos fifférentes destinations.

Remerciements particuliers

SDPO et Phoenix Voyages remercient particulièrement le Ministre cambodgien du Tourisme, Son Excellence Mr Vath Chamroeun, secrétaire d’Etat et secrétaire du Comité National Olympique Cambodgien, les autorités ASPARA, le vice-gouverneur de la province de Siem Reap tous présents lors de la course comme les différentes associations UFE, et l’Alliance Française de Siem Reap.

Les organisateurs remercient également chaleureusement tous les partenaires de l’Ultra Trail d’Angkor car sans eux la course ne pourrait avoir lieu.

Pour en savoir plus: www.ultratrail-angkor.com