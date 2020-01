EN 2020, MAISONS PIERRE PART À LA CONQUÊTE DES RÉGIONS

Déjà leader en Île-de-France et disposant de plus de 35 ans d’expérience dans la construction de maisons neuves, Maisons Pierre annonce une nouvelle et forte ambition : devenir le n° 1 sur son secteur en France d’ici à 2025.

Maisons Pierre, futur leader français de la construction neuve

Depuis sa création, Maisons Pierre a privilégié un développement en propre, principalement en Île-de-France et dans l’ouest du pays. Avec un modèle mature, une forte expertise et une notoriété bien établie, le constructeur souhaite aller plus loin et faire profiter tous les Français de son savoir-faire et de la qualité Maisons Pierre.

Pour cela, il entend renforcer sa présence en régions à travers, notamment, le développement de la franchise, soit un réel changement de cap pour le constructeur. Ce virage s’appuie également sur la constitution d’un réseau de courtiers qui viendra soutenir l’activité des agences.

Pour réaliser cette belle ambition, Maisons Pierre a recruté Philippe Odile, son nouveau responsable de la franchise. Ce dernier dispose de plus de 25 ans d’expérience dans ce domaine. Sa mission : doubler le nombre de franchisés dès 2020 pour atteindre 40 agences d’ici à 2025, ce qui pourrait représenter jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires du constructeur. Dès le premier trimestre 2020, ce sont ainsi 3 nouveaux franchisés qui rejoignent le réseau, dans le Morbihan, en Haute-Garonne et en Haute-Savoie.

Une franchise solide et experte

À ce jour, Maisons Pierre dispose de 15 agences gérées par des franchisés : 11 dans le Nord, 1 à Quimper, 1 à Besançon, 1 à Bordeaux ainsi que 1 à Orléans. Il s’agit désormais d’accélérer le recrutement avec 6 nouvelles ouvertures par an. Le constructeur pourra compter sur l’expérience de Philippe Odile puisqu’il a notamment géré une dizaine de franchises McDonald’s en France et aux Antilles, mais aussi développé la master franchise de l’enseigne Paul dans le Sud-Ouest, avant d’occuper des missions de consulting auprès de réseaux de franchise en France et à l’étranger.

Pour Maisons Pierre, il a redéfini l’accompagnement proposé aux franchisés, révisé les conditions d’entrée et renforcé les exigences quant aux profils des candidats. La franchise Maisons Pierre se veut ainsi à la fois sélective et experte.

« Le challenge est aussi grand qu’enthousiasmant. Nous souhaitons accueillir dans notre réseau des franchisés fiables et compétents, qui seront à la hauteur de la réputation de Maisons Pierre. Nous aurons peut-être moins de candidats que d’autres enseignes, mais ils seront très motivés. Face à eux, ils auront des personnes qui réalisent souvent l’achat de leur vie. Pas question pour nous de faire de l’amateurisme », souligne Philippe Odile.

Le droit d’entrée à la franchise Maisons Pierre s’élève à 25 000 € et s’accompagne d’un apport personnel à hauteur de 200 000 €, afin de sécuriser le lancement de l’activité.