Greenpeace Film Festival : 15 jours pour découvrir 15 documentaires engagés en accès libre

Du 13 au 27 janvier, la troisième édition du Greenpeace Film Festival propose de visionner 15 documentaires, en libre accès, sur des thématiques liées à l’environnement : le climat, l’alimentation, l’agriculture, la surconsommation, la biodiversité mais aussi des sujets moins connus comme les lanceurs d’alerte et les énergies fossiles. Les internautes peuvent faire leur choix parmi les films proposés et voter pour leur documentaire préféré.

Ce festival 100% gratuit et en ligne s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre les enjeux environnementaux et agir à leur niveau pour protéger la planète. Ces documentaires nous rappellent aussi que, partout dans le monde, des initiatives citoyennes et positives émergent et contribuent à construire un avenir durable.

Sur le site du Greenpeace Film Festival, chaque documentaire est accompagné de conseils pratiques pour inciter les internautes à adopter des gestes écologiquement responsables et propose des actions pour s’engager plus fortement en faveur de la protection de l’environnement.

Comme lors des précédentes éditions, des ressources pédagogiques ont été développées pour encourager les enseignants à utiliser ces documentaires en classe et sensibiliser les jeunes à l’écologie.

« Face à l’urgence climatique et à la perte de biodiversité, il est primordial de mieux comprendre l’étendue des menaces qui pèsent sur la planète, explique Laurence Veyne, directrice de la communication de Greenpeace France. Ce festival contribue à montrer que notre mobilisation est essentielle, à la fois pour changer nos modes de consommation au niveau individuel mais aussi pour exiger des acteurs politiques et économiques qu’ils prennent leurs responsabilités. Notre système actuel doit être réformé car il épuise nos ressources et met en péril notre avenir. »

Le film qui aura reçu le plus de votes sera récompensé à l’issue du festival par le Prix du public, puis diffusé dans plusieurs villes françaises tout au long de l’année 2020. Ces événements sont l’occasion d’organiser des rencontres et des débats avec le public sur la thématique du documentaire primé.

Lors de la précédente édition, des projections du film lauréat “Frères des Arbres” ont été organisées dans 18 villes.