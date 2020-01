Les modèles BMW X compacts dotés d’une motorisation hybride rechargeable : BMW dévoile la BMW X1 xDrive25e et la BMW X2 xDrive25e

BMW Group poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d’électrification et dévoile de nouveaux modèles hybrides rechargeables dans un segment en plein essor et particulièrement populaire auprès du public. Avec la nouvelle BMW X1 xDrive25e et la nouvelle BMW X2 xDrive25e, le constructeur lance en 2020 deux variantes Sports Activity Vehicle (SAV) et Sports Activity Coupe (SAC) premium équipées d’un bloc thermique et d’un moteur électrique pilotés par un système intelligent, permettant de bénéficier d’une conduite sans émissions locales. Grâce à l’efficience élevée de leur moteur électrique et à leur batterie lithium-ion de dernière génération, les nouveaux modèles hybrides rechargeables offrent une autonomie de 57 km* en conduite 100 % électrique. En outre, les deux variantes font figure de références dans leurs segments respectifs en matière de consommation de carburant (de 2,1 à 1,9 l/100 km* en moyenne pour la BMW X1 xDrive25e, de 2,1 à 1,9 l/100 km* pour la BMW X2 xDrive25e) et d’émissions de CO2 (comprises entre 48 et 43 g/km* pour la BMW X1 xDrive25e et entre 47 et 43 g/km* pour la BMW X2 xDrive25e). La consommation électrique en cycle mixte de la BMW X1 xDrive25e est comprise entre 14,3 et 13,8 kWh/100 km* et celle de la BMW X2 xDrive25e entre 14,2 et 13,7 kWh/100 km*. Spécifique aux motorisations hybrides, la transmission intégrale assure une agilité exceptionnelle et procure un plaisir de conduire plus intense que jamais grâce à la vitesse et à la précision de la répartition de la motricité entre les roues avant et arrière.

Les deux modèles hybrides rechargeables complètent l’offre particulièrement fournie des SAV et SAC BMW dans le segment compact premium : pour la première fois, la gamme BMW existante, qui comprend de nombreux modèles dotés de motorisations essence et diesel extrêmement efficientes, s’enrichit de variantes équipées d’une motorisation électrifiée. Ainsi, outre les modèles de base dotés d’un moteur thermique 3 cylindres, la gamme comprendra à l’avenir les nouvelles variantes hybrides rechargeables ainsi que la BMW X2 M35i (consommation de carburant en cycle mixte : 7,1 – 6,8 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 163 – 154 g/km*), qui s’impose comme un véritable fleuron de sportivité avec sa puissance maximale de 306 ch/225 kW. Avec l’élargissement de l’offre dans le segment compact premium, BMW Group poursuit son offensive produit dans le domaine des modèles hybrides rechargeables. La gamme actuelle comprend la MINI Cooper SE Countryman (consommation de carburant en cycle mixte : 2,1 – 1,9 l/100 km ; consommation électrique en cycle mixte : 13,9 – 13,5 kWh/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 47 – 43 g/km*), la BMW 225xe Active Tourer (consommation de carburant en cycle mixte : 1,9 l /100 km ; consommation électrique en cycle mixte : 13,5 kWh/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 42 g/km*), plusieurs modèles BMW Série 3 et BMW Série 5 ainsi que les berlines de luxe hybrides rechargeables de la Série 7. À l’avenir, quatre modèles BMW X seront proposés avec une motorisation hybride rechargeable. Fort de son statut de pionnier de la mobilité électrique, le constructeur entend mettre en circulation plus d’un million de véhicules électrifiés d’ici la fin de l’année 2021 et augmenter la part des véhicules BMW électrifiés vendus en Europe à 25 % en 2021, à 33 % en 2025 et à 50 % en 2030. Enfin, BMW Group prévoit d’ajouter à sa gamme 25 véhicules électrifiés d’ici 2023.

Le système hybride rechargeable des nouvelles BMW X1 xDrive25e et BMW X2 xDrive25e se compose d’un bloc essence 3 cylindres de 1,5 l avec technologie BMW TwinPower Turbo et d’un moteur électrique spécialement développé pour ce modèle, issu du système modulaire de technologie eDrive de BMW Group. Le bloc essence développe une puissance maximale de 125 ch/92 kW et un couple maximal de 220 Nm. La motricité générée est répartie sur les roues avant au moyen d’une boîte automatique à 6 rapports. Le moteur électrique délivre aux roues arrière une puissance de 95 ch/70 kW et 165 Nm de couple via une transmission à rapport unique. L’association de ces deux moteurs permet de mettre en œuvre une transmission intégrale spécifique aux modèles hybrides, qui confère aux deux variantes une agilité sans égale dans leurs segments respectifs et procure aux occupants le plaisir de conduire attendu des modèles SAV et SAC. Grâce à sa spontanéité particulièrement élevée, le moteur électrique peut délivrer son couple maximal même à bas régime, ce qui permet au conducteur de réagir extrêmement rapidement aux différentes situations de conduite. Par ailleurs, le moteur électrique est positionné au-dessus de l’essieu arrière, ce qui contribue à équilibrer harmonieusement la répartition des charges sur les essieux des nouvelles BMW X1 xDrive25e et BMW X2 xDrive25e. Grâce à l’interaction intelligente des deux moteurs, le système assure une stabilité de conduite optimale, un excellent confort de conduite et un dynamisme hors pair.

Le moteur thermique et le bloc électrique délivrent une puissance cumulée de 220 ch/162 kW et un couple maximal cumulé de 385 Nm. La nouvelle BMW X1 xDrive25e abat le 0 à 100 km/h en 6,9 s, et la nouvelle BMW X2 xDrive25e en 6,8 s. En outre, le surcroît de puissance électrique délivré par le groupe motopropulseur permet de constituer des réserves de sécurité supplémentaires, mais aussi de bénéficier d’une conduite particulièrement sportive, par exemple pour les dépassements sur les routes de campagne. La vitesse maximale de la nouvelle BMW X2 xDrive25e s’établit à 195 km/h.

Grâce à leurs cellules de batterie haute tension à la pointe de la technologie, les nouvelles BMW X1 xDrive25e et BMW X2 xDrive25e bénéficient d’une généreuse réserve d’énergie électrique, offrant ainsi au conducteur la possibilité d’accomplir la plupart des trajets du quotidien en conduite 100 % électrique, sans aucune émission locale. Avec sa capacité brute de 10 kWh, la batterie lithium-ion dernière génération assure une autonomie électrique comprise entre 54 et 57 km* dans la BMW X1 xDrive25e (entre 55 et 57 km* dans la nouvelle BMW X2 xDrive25e). La batterie haute tension peut être rechargée sur une prise domestique conventionnelle au moyen du câble de recharge fourni de série. Avec cette méthode, la batterie peut être chargée de 0 à 100 % en 5 heures environ et de 0 à 80 % en seulement 3,8 heures. Avec la Wallbox BMW i, la recharge de 0 à 100 % prend moins de 3,2 heures et la recharge de 0 à 80 % environ 2,4 heures. La prise de recharge est logée sur le flanc avant gauche de la voiture, sous un cache.

Le conducteur peut sélectionner le mode de fonctionnement du groupe motopropulseur à l’aide du bouton eDrive, sur la console centrale. Avec le mode par défaut AUTO eDRIVE, le système intelligent de gestion du groupe motopropulseur optimise l’interaction entre les deux moteurs en toute situation. La gestion du système hybride rechargeable s’appuie également sur les données de navigation afin d’accroître l’efficience du véhicule, mais aussi le plaisir de conduire. Ainsi, quand le conducteur saisit un itinéraire dans le système de navigation, la gestion anticipée de l’énergie prend en considération le profil de l’itinéraire dans le pilotage du groupe motopropulseur. Le mode MAX eDrive permet d’utiliser exclusivement le moteur électrique. Avec ce mode, la nouvelle BMW X1 xDrive25e et la nouvelle BMW X2 xDrive25e peuvent atteindre une vitesse maximale de 135 km/h. Enfin, le mode SAVE BATTERY permet au conducteur de maintenir le niveau de charge de la batterie haute tension pendant la conduite ou de l’augmenter au moyen de la récupération d’énergie. Ainsi, la charge de la batterie peut être conservée pour un usage ultérieur, par exemple pour les trajets 100 % électriques en milieu urbain. Le sélecteur de mode de conduite peut être utilisé indépendamment du mode de fonctionnement du groupe motopropulseur. Dans les nouvelles BMW X1 xDrive25e et BMW X2 xDrive25e, le conducteur peut ainsi choisir entre les modes COMFORT, SPORT et ECO PRO. En fonction du mode sélectionné, le système adapte les réglages du groupe motopropulseur, de la suspension et des systèmes de confort électriques.

Grâce à son autonomie électrique élevée et à ses faibles émissions de CO2, les nouvelles BMW X1 xDrive25e et BMW X2 xDrive25e satisfont les critères définis par la réglementation allemande pour la classification en tant que véhicule électrique (en fonction de l’équipement sélectionné) et sont éligibles aux avantages correspondants sur les routes publiques. Par ailleurs, le nouveau modèle bénéficie d’une taxation réduite sur les véhicules de société en Allemagne. L’avantage pécuniaire issu de l’usage à titre personnel d’un véhicule de société est calculé sur la base de la moitié du prix catalogue brut.

La dotation de série des nouvelles BMW X1 xDrive25e et BMW X2 xDrive25e comprend un système de protection acoustique des piétons. Quand le véhicule roule à une vitesse inférieure ou égale à 30 km/h, le système alerte les autres usagers de la route de l’approche du véhicule au moyen d’un son distinctif conçu spécialement pour les modèles BMW électrifiés, tout en respectant le confort acoustique des occupants du véhicule. En outre, la dotation de série des deux BMW X hybrides rechargeables inclut également des jantes 17 pouces en alliage léger, la climatisation automatique 2 zones ainsi que le système de climatisation auxiliaire, une fonctionnalité BMW Connected qui permet d’ajuster la température intérieure depuis son smartphone avant de prendre la route. Outre la finition Lounge, la nouvelle BMW X1 xDrive25e est également disponible en finition Business Design, xLine et M Sport. La nouvelle BMW X2 xDrive25e est quant à elle proposée en finition Lounge, Business Design, M Sport et M Sport X. En plus de leurs packs d’équipement respectifs, la quasi-totalité des options des BMW X1 et X2 à moteur thermique sont également disponibles sur les modèles hybrides rechargeables.

Le positionnement de la batterie haute tension sous les sièges arrière a pour effet d’abaisser nettement le centre de gravité, optimisant ainsi l’agilité de la BMW X1 xDrive25 et de la BMW X2 xDrive25e, mais aussi de réduire légèrement le volume de chargement par rapport à celui des modèles compacts à motorisation thermique. Le volume du coffre est intégralement utilisable en capacité primaire. Le coffre de la nouvelle BMW X1 xDrive25e offre un volume de 450 litres. Une fois rabattue, la banquette arrière en configuration 40/20/40 permet de porter la capacité du coffre à 1 470 litres. Un système d’attelage avec boule amovible est également proposé en option pour la nouvelle BMW X1 xDrive25e, pour une charge tractable maximale de 750 kg.

* Les valeurs fournies sur les performances, la consommation de carburant et les émissions de CO2 sont provisoires.

La consommation de carburant, les émissions de CO2, la consommation électrique et l’autonomie sont mesurées sur la base du nouveau cycle WLTP (protocole d’essai harmonisé à l’échelle mondiale pour les voitures particulières) et converties en cycle européen à titre de comparaison. Pour ces véhicules, les données utilisées pour le calcul des taxes applicables aux voitures de tourisme qui s’appuie (notamment) sur les émissions de CO2 peuvent différer des valeurs indiquées ici en fonction des réglementations nationales.