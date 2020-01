CUPRA ouvre les précommandes de la TCR, sa nouvelle voiture de course

CUPRA innove une fois de plus dans le monde du sport automobile avec la toute première plate-forme de précommandes dédiée à une voiture de course de tourisme. Le sport automobile fait partie de l’ADN de CUPRA qui est une marque ancrée dans son époque. Dès lors, cette initiative associe le monde de la course et de l’innovation.

« CUPRA a toujours joué un rôle de pionnier dans le monde du sport automobile. Nous avons développé la première plate-forme TCR, et l’an dernier nous avons présenté la première voiture de tourisme 100 % électrique, la CUPRA e-Racer. Avec cette solution, CUPRA démontre son intention d’être la marque de référence dans le monde de la course automobile, et fait un pas de plus vers la stratégie e-commerce de l’entreprise », a déclaré Jaime Puig, Directeur de CUPRA Racing.

Les clients peuvent précommander la dernière version de la CUPRA Leon Competición sur le site web dédié (https://prebooking.cupraofficial.com/). Les livraisons qui auront lieu exclusivement au sein du nouveau siège de la marque, débuteront en avril 2020.

La prochaine voiture de course TCR sera basée sur la nouvelle génération de CUPRA Leon. Cette dernière sera également présentée l’année prochaine, témoignant du lien de la marque avec la route et la piste. La CUPRA Leon Competición bénéficie d’une nouvelle carrosserie CUPRA qui permet à la voiture de course de glisser dans l’air grâce à son efficacité aérodynamique améliorée. Elle bénéficie également d’une configuration géométrique cinématique intégrale sur les deux essieux, qui met à profit des composants légers pour améliorer la répartition du poids. Dans le même temps, la boîte de vitesses a été améliorée pour la rendre plus robuste – un impératif pour les jours de course. Le cœur du véhicule, une unité turbocompressée de 2,0 litres, a vu ses performances augmenter pour le rendre encore plus compétitif. De plus, la CUPRA Leon Competición intègre une architecture électronique de course 100% CUPRA, à la fois plus légère, plus robuste, modulaire et personnalisable.

La CUPRA TCR est une voiture de course qui incarne la marque CUPRA, un véhicule prêt à affronter n’importe quel circuit. L’ouverture des précommandes offre une nouvelle dimension et une nouvelle opportunité pour les clients. Le développement de la nouvelle voiture de course TCR est dans sa phase finale et les essais sur piste ont déjà commencé en octobre dernier, avec différentes sessions en Espagne, au Portugal et en Italie.

Une voiture de champion

Après avoir participé à plus de 160 courses dans différents championnats et compétitions mondiales, continentales et nationales cette année, CUPRA a une fois de plus été la marque de voitures de tourisme la plus victorieuse avec 70 premières places sur le podium.

Pour sa première année en compétition, l’ancien champion d’Europe de TCR Mikel Azcona a terminé 2019 parmi les six meilleurs pilotes de voitures de tourisme au monde. L’Espagnol a remporté sa première victoire en WTCR en juillet dernier à Vila-real (Portugal), et quatre autres podiums durant la saison au volant de la CUPRA TCR. Par ailleurs, la nouvelle marque a réalisé un doublé au championnat TCR d’Italie, en remportant à la fois le titre de meilleur pilote et de meilleure équipe.

La CUPRA Leon Competición sera lancée en première mondiale en ce début de l’année 2020.