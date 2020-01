MINI Cabrio Sidewalk : la finition culte est de retour.

L’hiver est là et chacun d’entre nous attend déjà le printemps prochain avec impatience. Pour se projeter vers les beaux jours, MINI dévoile dès à présent une livrée particulièrement exclusive de son cabriolet. Le MINI Cabrio Sidewalk n’a pas son pareil pour sortir du lot dans le trafic urbain grâce à sa personnalité extravertie et à son design inédit. La combinaison de couleurs et de matières innovante et parfaitement coordonnée crée un style individuel inimitable. La finition Sidewalk est disponible en trois motorisations et sera commercialisée à partir de mars 2020.

Teinte de carrosserie, design de la capote, style des jantes, inserts décoratifs et aménagement intérieur ont été développés spécialement pour la finition Sidewalk et confèrent au MINI Cabrio un charisme unique. L’association d’un design extérieur expressif, d’une ambiance intérieure stylée et de sensations de conduite typées kart, caractéristiques des modèles de la marque britannique, offre une expérience unique à ciel ouvert.

L’appellation Sidewalk était apparue pour la première fois sur la première génération de MINI Cabrio et s’était rapidement hissée au rang de modèle culte. Plus récemment, le MINI Cabrio Highgate avait, lui aussi, intégré le cercle des modèles emblématiques de la marque britannique.

Teinte de carrosserie exclusive, design de capote unique, jantes en alliage spécifiques.

Le MINI Cabrio est le seul cabriolet présent sur le segment des citadines premium. Outre sa position privilégiée sur le marché automobile, il sait aussi se différencier des autres modèles de la gamme grâce à une touche d’exclusivité supplémentaire : la teinte de carrosserie « Deep Laguna » métallisée, présentée pour la première fois sur la finition Sidewalk. Immédiatement reconnaissable, cette nouvelle teinte bleue intense et expressive accentue les surfaces saillantes de la carrosserie. A noter que les teintes « Midnight Black » métallisé, « White Silver » métallisé, « Enigmatic Black » métallisé, « Moonwalk Grey » métallisé et « Thunder Grey » métallisé sont également disponibles sur le MINI Cabrio Sidewalk. Le caractère sportif du modèle est souligné par des bandes de capot spécialement développées aux contours de couleur contrastante. Les coques des rétroviseurs extérieurs sont, quant à elles, toujours peintes dans la teinte de la carrosserie.

La capote MINI Yours Sidewalk protège les passagers des précipitations ou d’un ensoleillement trop intense. Dotée d’un design très graphique – arborant des flèches – développé spécialement pour cette finition et tissée selon les standards de qualité MINI Yours, elle peut être ouverte ou fermée en 18 secondes de façon entièrement automatique et silencieuse. Les jantes en alliage léger bicolores de 17 pouces « Scissor Spoke » sont également spécifiques à cette finition. Et pour identifier le MINI Cabrio Sidewalk d’un seul coup d’oeil, les ouïes latérales arborent l’appellation « Sidewalk ».

Ambiance intérieure incomparable : sellerie cuir MINI Yours exclusive, inserts décoratifs dédiés.

Le MINI Cabrio Sidewalk présente des seuils de porte en aluminium brossé portant l’inscription « Sidewalk ». À bord, les occupants sont confortablement installés dans des sièges en cuir exclusif MINI Yours Leather Lounge Sidewalk. Cette sellerie offre la particularité de combiner des surfaces en cuir de couleur anthracite à des coutures contrastantes de couleur « Petrol » et « Energetic Yellow ». Les passepoils tressés de couleur « Petrol » et le logo « Sidewalk » ajoutent une touche de style. Les tapis de sol, quant à eux, arborent des contours de couleur « Petrol » foncé et des coutures « Energetic Yellow » assortis.

Les inserts décoratifs du MINI Cabrio Sidewalk participent à l’ambiance exclusive de l’habitacle. L’insert « Piano Black » rétroéclairé côté passager intègre des accents spécifiques de couleur « Petrol » et « Silver ». Le cadre de porte ellipsoïdal est harmonieusement décoré dans la même teinte « Petrol » tandis que le volant sport en cuir arbore des coutures contrastantes et une inscription « Sidewalk ».

En complément de sa dotation esthétique exclusive, la finition Sidewalk comporte, en France, les équipements suivants :

Accès confort

Accoudoir central

Climatisation automatique bi-zone

Kit éclairage

Kit rangement

MINI Driving Modes

MINI Excitement Package

Pack Connected Navigation

PDC avant et arrière

Projecteurs antibouillard à LED

Projecteurs Full LED

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Système Bluetooth de niveau 2 avec recharge par induction du téléphone

Tapis de sol en velours

Sensations de conduite sur mesure : trois motorisations au choix.

La finition Sidewalk est disponible en trois motorisations essence équipées de la technologie MINI TwinPower Turbo :

– Le MINI One Cabrio Sidewalk (consommation de carburant en cycle mixte : 5,4 – 5,5 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 122 – 125 g/km) est équipé d’un moteur 3 cylindres de 1,5 litre et développe une puissance de 75 kW/102 ch.

– Le MINI Cooper Cabrio Sidewalk (consommation de carburant en cycle mixte : 5,1 – 5,4 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 116 – 123 g/km) est également animé par un moteur 3 cylindres de 1,5 litre qui développe une puissance de 100 kW/136 ch.

– Le MINI Cooper S Cabrio Sidewalk offre une expérience de conduite encore plus sportive grâce à son moteur 4 cylindres de 141 kW/192 ch (consommation de carburant en cycle mixte : 5,4 – 6,5 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 123 – 147 g/km).

Toutes les motorisations sont combinées de série à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Une boîte de vitesses Steptronic à double embrayage à 7 rapports est disponible en option sur les MINI Cooper Cabrio Sidewalk et MINI Cooper S Cabrio Sidewalk. Cette dernière peut également être équipée d’une boîte de vitesses Steptronic Sport à double embrayage à 7 rapports, qui permet des changements de rapport encore plus rapides et commandables à l’aide de palettes au volant.

En France, les tarifs TTC client du MINI Cabrio Sidewalk sont les suivants :

MINI One Cabrio Sidewalk 102 ch : 32 000 €

MINI Cooper Cabrio Sidewalk 136 ch : 33 700 €

MINI Cooper S Cabrio Sidewalk 192 ch : 37 500 €

Le MINI Cabrio Sidewalk sera commandable dès le 14 janvier dans tous les MINI Store.