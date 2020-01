Volkswagen augmente considérablement ses prévisions de production de voitures électriques pour 2025

L’offensive électrique de Volkswagen s’est accélérée comme prévu. Avec la première mondiale de la toute nouvelle voiture 100% électrique ID.3 en septembre et le lancement de sa production à l’usine de véhicules électriques à Zwickau en novembre, la marque Volkswagen a d’ores et déjà atteint des étapes majeures. 2020 sera dominée par le lancement de la famille ID.. Les premières ID.3 seront sur les routes européennes cet été. Au cours des prochaines années, Volkswagen prévoit de devenir le leader du marché mondial de l’électro-mobilité et d’y investir 33 milliards d’euros au niveau du Groupe d’ici 2024, dont 11 milliards pour la marque Volkswagen. Selon les derniers plans, l’objectif stratégique d’un million de voitures électriques devrait être atteint fin 2023, soit deux ans plus tôt que prévu. La marque Volkswagen prévoit que 1,5 million de voitures électriques seront produites en 2025.

« 2020 sera une année clé pour la transformation de Volkswagen. Avec le lancement sur le marché de l’ID.3 et d’autres modèles attractifs de la famille ID., notre offensive électrique sera également visible sur les routes », explique Thomas Ulbrich, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de l’Electro-Mobilité. «Notre nouveau plan global de 1,5 million de véhicules électriques en 2025 montre que les gens veulent une mobilité individuelle respectueuse du climat, et nous la rendons abordable pour des millions de personnes »

Première mondiale et lancement de la production de l’ID.3

Avec la première mondiale de l’ID.3 au Salon International de l’Automobile de Francfort (IAA) 2019 en septembre, Volkswagen a présenté le premier modèle d’une toute nouvelle génération de véhicules 100% électriques. L’ID.3 est basée sur la Plateforme Electrique Modulaire (MEB) de Volkswagen et offre des autonomies de 330 à 550 kilomètres (WLTP). La version d’entrée de gamme coûtera moins de 30 000 €. Pour la première fois, Volkswagen a également proposé une pré-réservation pour l’ID.3. À ce jour, plus de 37 000 clients en ont réservé une et payé un acompte de pré-réservation.

La production de l’ID.3 a commencé en novembre en présence de la Chancelière Angela Merkel. Le véhicule est produit à l’usine de Zwickau, qui a été entièrement convertie à cet effet. À partir de 2021, jusqu’à 330 000 véhicules électriques quitteront la chaîne d‘assemblage chaque année, faisant de Zwickau l’usine de véhicules électriques la plus grande et la plus efficiente d’Europe. Au niveau international, les préparatifs pour le lancement de la production de la famille ID. sont bien avancées en Chine et aux Etats-Unis. La pré-production de la famille ID. a déjà commencé à l’usine d’Anting en Chine.

Volkswagen s’installe dans les dommaines d’activités liés à la mobilité électrique

Dans le cadre de son offensive électrique, Volkswagen s‘est également investi dans un certain nombre de domaines d’activités stratégiques. Avec sa nouvelle filiale Elli, Volkswagen va de l’avant avec le développement des infrastructures de recharge. Elli compte déjà plus de 10 000 clients. Avec ses concessionnaires, Volkswagen installe également ses propres bornes de recharge. D’ici 2025, un total de 36 000 bornes de recharge seront installées dans toute l’Europe chez les concessionnaires et les usines.

Le partage de la Plateforme Electrique Modulaire (MEB) avec d’autres fabricants est également une approche novatrice. Ford sera l’un des premiers constructeurs automobiles à utiliser la plateforme MEB. A partir de 2023, Ford va proposer un véhicule basé sur cette plateforme en Europe et prévoit de vendre plus de 600 000 voitures d’ici six ans.

Volkswagen a également posé les bases du développement, du contrôle et de la production de cellules de batterie. Une usine de cellules de batterie dotée d’une capacité de 16 gigawattheures doit être développée à Salzgitter à partir de 2020. Le démarrage de la production est prévu pour fin 2023/début 2024. À cet effet, Volkswagen a conclu une joint-venture avec le fabricant suédois de batteries Northvolt.

Perspectives pour 2020: lancement sur le marché de l’ID.3

Au cours de l’année à venir, Volkswagen poursuivra et intensifiera son offensive électrique. L’ID.3 sera lancée sur le marché à partir de l’été 2020. D’autres membres seront ajoutés à la famille ID.. Le premier SUV 100% électrique – le modèle de série de l’ID. CROZZ2 – sera présenté en première mondiale et devrait être produit dès 2020 à Zwickau. À Anting, en Chine, la deuxième usine Volkswagen au monde, débutera la production de voitures électriques basées sur la plateforme MEB.

1. ID.3 : le véhicule n’est pas encore disponible à la vente en Europe.

2. ID. CROZZ : concept car.