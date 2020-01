Le nouveau Macan GTS de Porsche est le plus sportif de sa gamme

Avec le Macan GTS, la gamme de SUV compacts de Porsche s’enrichit d’un modèle au caractère résolument sportif. La nouvelle déclinaison est dotée d’un moteur puissant, d’un châssis axé sur les performances sportives, d’un design exclusif et d’une généreuse dotation de série. Son V6 biturbo de 2,9 l développe une puissance de 380 ch (280 kW), soit 20 ch (15 kW) de plus que la génération précédente. Avec la boîte de vitesses double embrayage PDK, qui bénéficie de nouveaux réglages, et le pack Sport Chrono proposé en option, le Macan GTS abat le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, soit trois dixièmes de moins que son prédécesseur. Sa vitesse de pointe s’établit à 261 km/h.

Le nouveau venu de la gamme de SUV compacts de Porsche mérite amplement son appellation GTS (« Gran Turismo Sport »), comme en témoigne notamment sa dynamique de conduite exceptionnelle. Ainsi, il bénéficie d’une dynamique latérale accrue grâce aux réglages spécifiques de son système électronique de suspension Porsche Active Suspension Management (PASM) et à son châssis surbaissé de 15 mm. Proposée en option, la suspension pneumatique adaptative permet de bénéficier d’un surbaissement supplémentaire de 10 mm. Avec ses jantes 20 pouces « RS Spyder Design » proposées de série et ses freins en fonte (360 x 36 mm à l’avant, 330 x 22 mm à l’arrière), le nouveau Macan GTS offre une agilité et une réactivité dignes d’une authentique sportive. Disponibles en option, les freins Porsche Surface Coated Brake (PSCB), avec revêtement en carbure de tungstène, et Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) améliorent encore davantage la capacité de freinage du SUV compact.

L’échappement sport fourni de série a été spécifiquement adapté pour le nouveau Macan GTS pour une signature sonore et un plaisir de conduite plus intenses que jamais. Le V6 de 2,9 l est au cœur de la sonorité riche en émotions du nouveau modèle. Ses deux turbocompresseurs sont agencés en configuration centrale dans le V que forment les rangées de cylindres, gage d’une forte réactivité à l’accélération. Le couple maximal de 520 Nm (+ 20 Nm) est disponible sur une large plage de régime comprise entre 1 750 et 5 000 tr/min. Le plus sportif des modèles Macan affiche une consommation de carburant de 9,6 l/100 km en cycle NEDC.

Un design caractérisé par des touches stylistiques en noir

Le dynamisme du nouveau Macan GTS s’exprime également à travers son design tout en sportivité. Le pack Sport Design fourni de série, qui se compose des nouveaux boucliers avant et arrière et des jupes latérales au caractère affirmé, souligne le style unique du SUV compact. La jupe et le bouclier avant sont ornés d’éléments peints en noir, une caractéristique commune à toutes les versions GTS chez Porsche. Les phares à LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS) et les feux arrière en relief avec bandeau lumineux à LED bénéficient également d’un design aux tons sombres. Les phares à LED en noir avec PDLS Plus sont disponibles en option. Le surbaissement du châssis de 15 mm, les jantes 20 pouces « RS Spyder Design » en Noir (finition satinée), les étriers de freins en Rouge et les inserts en Noir (finition brillante) soulignent l’esthétique résolument sportive du Macan GTS. La poupe arbore également des éléments peints en Noir, notamment le diffuseur et les sorties de l’échappement sport fournis de série.

Sièges sport exclusifs spécifiques aux modèles GTS et matériaux nobles

Le caractère sportif et élégant du Macan GTS se révèle également dans l’habitacle avec les matériaux de qualité comme l’aluminium brossé ou l’Alcantara®, qui garnit les bandes centrales des sièges, l’accoudoir de la console centrale et les panneaux de porte. Le volant sport multifonction avec couronne en cuir lisse et palettes de changement de rapport est fourni de série, tout comme les sièges sport spécifiques à la version GTS, qui sont dotés de 8 positions de réglage et de bandes latérales renforcées offrant un maintien latéral optimal dans les virages à vitesse élevée. Le nouveau Macan GTS offre de nombreuses options de personnalisation : l’intérieur cuir GTS en Rouge Carmin ou Craie avec éléments supplémentaires en Alcantara® et accents en couleur de contraste, le système audio BOSE® Surround ou encore le nouveau logement pour smartphone avec fonction de charge inductive. Pour encore plus de sécurité et de confort, le SUV compact peut également être doté du régulateur de vitesse adaptatif avec Assistance embouteillage, de l’assistance parking avec caméra de recul et Vision 360°, du pare-brise chauffant et de l’ioniseur d’air.

Le nouveau Macan GTS est disponible à la commande dès aujourd’hui. En France, il est proposé à partir de 79 699 EUR. Les prix indiqués s’entendent TTC et comprennent les équipements spécifiques au marché français.