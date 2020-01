LE VR ARLES FESTIVAL À PARIS

Pour la seconde année consécutive, le VR Arles Festival reprend ses quartiers d’hiver à Leonard:Paris, le laboratoire du futur des villes créé par VINCI et situé au cœur du 12ème arrondissement.

Le grand public est invité à venir découvrir gratuitement et dans un cadre privilégié une sélection internationale de films en réalité virtuelle parmi une quinzaine d’œuvres et quatre programmes : fiction, documentaire, création et parcours jeune public.

Déjà bien implantée dans le secteur du jeu vidéo, la réalité virtuelle est aussi régulièrement exploitée par des réalisateurs de cinéma, créateurs et artistes du monde entier. Cette riche diversité sera ici mise à l’honneur.

De 10 heures à 18 heures, samedi 1er et dimanche 2 février 2020, les visiteurs pourront ainsi déambuler d’installation en installation pour découvrir la sélection d’œuvres internationales et originales en réalité virtuelle qui ont marqué la dernière édition du VR Arles Festival. Fictions (le psychédélique Ayahuasca de Jan Kounen), documentaires (Traveling While Black), créations artistiques (7 alchimies en réalité virtuelle de Julio Le Parc) ou encore parcours jeune public : les 1 200 m2 aménagés au sein de Leonard:Paris mettront en avant le meilleur de la réalité virtuelle mondiale, invitant les visiteurs à des voyages poétiques, interactifs et surtout immersifs.

La journée du vendredi 31 janvier réservée aux professionnels et aux médias sera, elle, rythmée par un cycle de conférences autour de la réalité virtuelle.

Le VR Arles Festival, créé conjointement par BNP Paribas, Les Rencontres de la Photographie d’Arles et Fisheye en 2016, se déroule à Arles pendant deux mois chaque été et a accueilli 40 000 visiteurs en 2019. Fort de ce succès et pour la seconde année consécutive, le VR Arles Festival s’exporte à Paris pour faire découvrir au public parisien sa dernière programmation.



Entrée gratuite sur inscription :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vr-arles-festival-hosted-by-leonard-85985078685

Quand ? 1er et 2 février 2020

Journée presse et professionnels : vendredi 31 janvier

Où ? Leonard:Paris

6 Place du Colonel Bourgoin

75012 Paris



Liste des expériences proposées au public :

> AFTERIMAGE FOR TOMORROW

> 7 ALCHIMIES EN REALITE VIRTUELLE *

> ACCUSED N°2: WALTER SISULU

> LUNA VR *

> GLOOMY EYES *

> BONFIRE *

> AYAHUSACA

> 7 LIVES

> EMERGENCE

> RE-ANIMATED

> TRAVELING WHILE BLACK

> FEVER

> POUR L’INTELLIGENCE DE LA MAIN

* expérience accessible au jeune public