La nouvelle Golf obtient cinq étoiles aux crash tests Euro NCAP

La nouvelle Golf a obtenu la note maximale aux crash-tests Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). Le jury a attribué au nouveau modèle compact des notes très élevées dans toutes les catégories: protection des occupants adultes, des enfants et des usagers vulnérables de la route ainsi qu’en termes de systèmes d’assistance.

Une petite flotte de Golf s’est alignée au départ du test Euro NCAP. Dans la catégorie « Protection des occupants adultes », les voitures sont soumises à différents types de collisions : choc frontal contre une barrière déformable décalée sur 40 % de sa largeur, choc frontal sur toute la largeur sur une barrière rigide, choc latéral et choc contre un poteau. Les vitesses de collision vont de 32 km/h à 64 km/h. D’autres tests axés sur le « coup du lapin » lors des chocs arrière ont été effectués sur traineau. L’efficacité du système de freinage d’urgence Front Assist dans la prévention des collisions arrière imminentes à vitesse urbaine a également été testée. Globalement, la nouvelle Golf a obtenu 95 % des points disponibles pour la protection des occupants adultes.

Les résultats des chocs frontaux et latéraux ont été inclus dans le score de la catégorie protection des enfants et complétés par un test d’installation de sièges enfants standard et un contrôle du mode de fixation de type ISOFIX. Dans cette catégorie, la nouvelle Golf a obtenu un score de 89 %. Le score pour la protection des piétons et des cyclistes atteint 76 %. Ce test met l’accent sur l’impact de la voiture sur la tête, les cuisses et le bas des jambes ainsi que sur l’efficacité du système de freinage d’urgence.

D’autres systèmes d’assistance tels que le limiteur de vitesse, le système de surveillance à vitesse plus élevée et le système de maintien de trajectoire ont été évalués dans la catégorie « Assistance à la sécurité ». Volkswagen a équipé la nouvelle Golf d’une gamme complète de systèmes d’assistance dont certains sont issus de catégories supérieures. Deux systèmes de sécurité de série jouent un rôle particulièrement important : l’Assistance au maintien de trajectoire, le Lane Assist et le système de surveillance, le Front Assist, qui surveille le trafic devant la voiture à l’aide d’un capteur radar et d’une caméra avant. En cas de situation dangereuse, la voiture freine automatiquement, même à très faible vitesse en ville. Cette gamme a été élargie pour inclure la détection des cyclistes, l’assistant d’évitement et une fonction de freinage en courbe , tous disponibles pour la première fois sur la Golf. Le crash test Euro NCAP montre son efficacité : avec un score de 78 % des points disponibles, la nouvelle compacte de Volkswagen obtient aussi d’excellentes performances dans la catégorie « Assistance à la sécurité ».

Six airbags (deux airbags frontaux, airbags latéraux et airbags de tête) sont inclus de série dans la nouvelle Golf, de même que les prétentionneurs de ceinture et les limiteurs de force sur tous les sièges extérieurs. Le système proactif de protection des occupants est disponible en option. Il atténue les conséquences d’une collision imminente en resserrant les ceintures de sécurité ou en fermant les vitres, par exemple. Il comprend également des airbags latéraux à l’arrière.

Volkswagen propose d’autres systèmes d’assistance haut de gamme en option comme le Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC) ou lee Travel Assist qui permet une conduite assistée à des vitesses allant jusqu’à 210 km/h. Une autre fonction rend la conduite plus sûre et plus détendue : dans les situations dangereuses, la communication Car2X permet à la nouvelle Golf de communiquer avec d’autres véhicules et, à l’avenir, avec les infrastructures. Il en est de même du Traffic Jam Assist (Assistance dans les embouteillages), le Rear Traffic Alert (système d’assistance électronique de sortie de stationnement), l’Assistant Emergency Assist et le Park Assist (Assistance au stationnement).

Avec le score de cinq étoiles obtenu pour la nouvelle Golf, Volkswagen poursuit sa série de succès aux crash-tests Euro NCAP puisque le T-Cross a lui aussi obtenu la note maximale en mai 2019. Depuis 20 ans, l’Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) fait référence dans le domaine de la sécurité des voitures neuves. Il fournit aux acheteurs de voitures des informations rapides sur la sécurité des nouveaux modèles populaires. Ces dernières années, les procédures de test et les critères liés aux systèmes d’assistance de série et à la sécurité passive sont devenus de plus en plus rigoureux. Tous les détails sont accessibles au public sur : www.euroncap.com.