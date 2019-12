BARNES poursuit son développement en Belgique

Le marché immobilier le plus dynamique de Wallonie

Situé au coeur du pays, le Brabant Wallon se présente comme la province où les prix de l’immobilier sont les plus élevés du pays. Depuis 2014, le prix des maisons y a augmenté de 12,1 %, alors que dans le même temps, la hausse n’atteint que 9,7 % à Bruxelles. Du côté des appartements, les prix ont augmenté de 10,8 % en 5 ans.

« Le développement de BARNES Brabant Wallon est à l’image de l’essor de la province où se côtoient qualité de vie, paysages préservés, innovation commerciale et scientifique. Notre équipe allie la connaissance du terrain et la rigueur professionnelle à l’écoute active et discrète des besoins spécifiques de ses clients haut de gamme », indique Olivier Paquet, Directeur de BARNES Brabant Wallon.

Traditionnellement bâtie de maisons de village et de propriétés sur de grands terrains, la province et ses acteurs immobiliers investissent aujourd’hui massivement dans un parc d’appartements haut de gamme dans les centres porteurs, près des gares, des écoles et des axes de communication : Rixensart, Braine-l’Alleud, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve. « C’est dans le nord de la province, à la périphérie verte de la région de Bruxelles-Capitale, que les prix des maisons sont les plus élevés : Lasne, La Hulpe, Genval, Waterloo, Grez-Doiceau et Chaumont-Gistoux » ajoute Olivier Paquet.

Avec un public privilégié

La population du Brabant Wallon est à la fois la plus éduquée et l’une des plus aisées de Belgique, pays qui se classe au 4e rang des pays où la richesse moyenne s’élève à 283 524 €, la France étant 10e avec 254 121 €. Le marché immobilier brabançon est de surcroît porté par l’augmentation des grandes fortunes en Belgique. Ainsi, le nombre de personnes possédant plus de 5 000 000 $ (soit 4 528 500 €) passera à 28 500 d’ici à 2022, soit le double par rapport 2012.