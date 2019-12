CUPRA rend hommage aux joueurs du premier Clásico

Les joueurs qui ont participé au premier Clásico de l’histoire, feront partie du casting du spot publicitaire que CUPRA diffusera pendant le match du mercredi 18 décembre prochain. La nouvelle marque de SEAT, qui en août dernier est devenue le partenaire officiel du FC Barcelone en matière d’automobile et de mobilité pour les cinq prochaines saisons, fait un saut dans le temps. Un voyage qui nous ramène au premier match entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour mettre en avant des valeurs à l’origine de grandes histoires, à savoir la passion, l’ambition et la détermination.

CUPRA fera ses débuts au Clásico avec un spot sous forme de film qui nous ramène plus de 100 ans en arrière. Un voyage dans le temps à l’époque du premier match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui a eu lieu dans un hippodrome en 1902. Inspirée par la ville de Madrid du début du XXe siècle, cette œuvre d’art et d’histoire vise à montrer que les évènements majeurs les plus marquants, sont le fruit de la passion d’un groupe de pionniers. Le spot veut aussi mettre en avant des valeurs comme le fair-play, l’esprit sportif, le travail d’équipe et le respect professionnel.

Selon Wayne Griffiths, PDG de CUPRA, « Les grands rêves commencent avec quelques adeptes. Alors que le football n’était pas un sport populaire en 1902, un groupe de 22 hommes passionnés par cette pratique s’est réuni à Madrid pour jouer le premier Clásico. Tout comme ce match historique, CUPRA est née de la conviction d’une équipe de personnes de créer une marque contemporaine spécialement conçue pour les amateurs de voitures ».

Tourné dans des lieux emblématiques de la ville de Madrid comme le Musée du chemin de fer, le spot est narré par l’acteur allemand d’origine espagnole Daniel Brühl. Il sera diffusé à la télévision en Espagne, en Allemagne, en France, en Italie et au Mexique. De plus, le message de la marque sera également renforcé par une campagne numérique sur les réseaux sociaux de CUPRA dans ces cinq pays, mais aussi au Royaume-Uni, en Autriche et en Suisse, ainsi que sur les réseaux sociaux du FC Barcelone.

Agrandissement du garage CUPRA

Le spot présente la CUPRA Formentor Concept, le premier modèle développé spécialement pour la marque. Propulsé par un moteur plug-in hybride hautes performances, ce nouveau véhicule sera produit à Martorell et commercialisé l’année prochaine. Après le lancement de son premier modèle, la CUPRA Ateca, et avec l’arrivée de la CUPRA Formentor et de la CUPRA Leon en 2020, la marque renforcera sa gamme de produits avec l’objectif de doubler ses ventes d’ici deux à quatre ans.

Pour atteindre cet objectif, CUPRA a consolidé sa structure cette année en définissant son équipe de direction et en augmentant ses effectifs de 50%. De plus, la marque est en train de finaliser la construction de son nouveau siège social, un bâtiment de 2 400 mètres carrés situé à côté du siège social de SEAT, qui ouvrira ses portes l’année prochaine. Par ailleurs, la marque a aussi rénové son atelier de voitures de compétition pour créer la CUPRA Racing Factory, des installations dans lesquelles seront fabriquées les futures voitures de course. La CUPRA Racing Factory a servi de toile de fond au tournage des scènes de la CUPRA Formentor Concept dans le spot du Clásico.

Un Accord Spécifique

En août dernier, CUPRA et le FC Barcelone ont uni leurs forces dans le cadre d’une alliance mondiale. Grâce à cet accord innovant, la nouvelle marque de SEAT est devenue le partenaire officiel du célèbre club de football en matière d’automobile et de mobilité, et l’un de ses partenaires officiels mondiaux. Dans le but de renforcer l’image de la ville de Barcelone dans le monde, de promouvoir les talents et l’innovation, et de créer des expériences uniques pour leurs communautés mondiales de fans, les deux organisations vont collaborer au cours des cinq prochaines saisons.

D’autre part, afin d’encourager l’innovation dans le secteur de la mobilité, SEAT, CUPRA et le FC Barcelona vont développer ensemble des solutions de micro-mobilité et d’électromobilité, qui seront annoncées très prochainement.

Sur la bonne voie

CUPRA est en passe de terminer sa deuxième année d’exploitation avec des ventes record. La jeune marque a vendu 22 800 unités jusqu’en novembre 2019, soit 74 % de plus qu’à la même période l’année dernière.

Afin de poursuivre son expansion internationale, CUPRA a inauguré le tout premier Garage CUPRA au monde en novembre dernier à Mexico. Un espace exclusivement dédié à la marque qui, avec les 248 corners CUPRA, complète le réseau de distribution mondial de CUPRA à ce jour.