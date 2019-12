NOUVEAUX MODÈLES POUR AMÉLIORER LE MARCHÉ DE L’IMPRESSION

PressUP annonces : il est temps de changer et vise la plateforme

Immergé dans le monde magique de Candyland, à l’occasion de la 10e année d’activité, PressUP, l’excellence des services d’impression en ligne, a présenté la nouvelle stratégie d’entreprise à portée européenne. Mais allons-y dans l’ordre, en commençant à expliquer cette soudaine passion pour la confiserie et les cupcakes: « Nous voulions communiquer le changement en cours et nous avons choisi de le faire avec une campagne perturbatrice, qui se démarque sûrement », explique Vincenzo Cirimele – PDG et fondateur de PressUP.

Dans le contexte d’un paysage onirique, avec des collines vitrées et des bonbons volants, la revendication appelle à « ne pas accepter les impressions d’étrangers », mais à faire le bon choix en se concentrant sur la valeur du service, la qualité et les conseils. « Au cours de ces dix années, le marché du web-to-print est devenu un endroit bondé, avec des acteurs qui pointent souvent vers le prix et des clients nomades qui se tournent vers l’euro ».

Un processus qui n’est certainement pas vertueux, qui tend à minimiser les marges. PressUP, une entreprise de technologie B2B tournée vers l’avenir, propose un nouveau modèle dédié à l’amélioration du marché de l’impression, partant de l’hypothèse que l’impression n’est pas en déclin, comme on pourrait le penser, mais représente une entreprise à fort potentiel, avec une valeur estimée 900 milliards de dollars (source: Smithers Pira, Statista, IFPI). « Une opportunité que nous sommes prêts à saisir en nous concentrant sur un modèle de plateforme », explicite Cirimele. Un concept qui s’explique par des exemples de réalités avec lesquelles nous interagissons quotidiennement. « Alors que d’une part le Pipeline crée de la valeur de manière linéaire, en centralisant les actifs, la production et le personnel, comme une chaîne hôtelière peut le faire avec des bâtiments et du personnel sur tous les continents, d’autre part la Plateforme orchestre les interactions entre producteurs externes et consommateurs, comme le fait Airbnb, qui n’a aujourd’hui aucune propriété dans le monde”, explique Cirimele. Deux modèles qui pourraient respectivement être comparés au monde de l’impression gérée traditionnellement, avec des traits d’artisanat, et aux plateformes qui offrent des services en ligne, comme PressUP.

« La transformation numérique offre certainement la possibilité de réorganiser les entreprises pour créer une plus grande valeur », ajoute Cirimele. Cela dans PressUP a entraîné la numérisation des processus de production, de la chaîne d’approvisionnement, de la conception des produits et de l’innovation, jusqu’aux stratégies de marketing et aux ventes. Tout, des estimations à 4000 expéditions quotidiennes, est géré exclusivement à l’aide d’outils numériques. Et si, comme le rappelle Cirimele, un célèbre proverbe chinois déclare: « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a dix ans; le deuxième meilleur moment est maintenant”, il est maintenant temps pour PressUP de changer. Le modèle que l’entreprise développe est celui qui a déjà démarré expérimentalement avec le projet pilote PressUP NOW qui assure, dans certaines zones géographiques, une livraison le jour même. Facilement réalisable avec certaines organisations – pourrait-on dire – si le service était limité aux zones adjacentes au site de production.

Et si nous voulions l’étendre aux niveaux national et international? La réponse de Cirimele est: ventes mondiales, impression locale. « PressUP investit depuis un certain temps dans la création d’un réseau de partenaires, en amont et en aval, avec des initiatives concrètes telles qu’une implication active dans des organisations internationales de calibre Dscoop et Impriclub ». Dans le premier cas, il s’agit de collaborations sur le front de la production, qui éliminent les barrières aux coûts d’expédition; dans le second cas, nous nous concentrons sur le pouvoir d’achat d’un groupe d’entreprises – actuellement en France, en Espagne et en Italie – qui compte globalement plus de 3 000 salariés et un chiffre d’affaires total de 800 M €. Cela se reflète dans un catalogue toujours plus large et mis à jour, qui anticipe les tendances et répond à la demande des incontournables du moment, comme les bouteilles d’eau, qui sont maintenant devenues l’objet de désir pour être difficiles à trouver.

Le renforcement des partenariats gagnant-gagnant pour PressUP est la base de la création d’une plate-forme qui est un facteur commun avec des partenaires sélectionnés capables de surmonter les limites structurelles, géographiques, de stockage et de capacité de production. Un projet de rêve? Plutôt un modèle vertueux, résultat de la volonté de faire des affaires en créant de la valeur. Même dans l’impression.