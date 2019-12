SEAT élargit la gamme Tarraco avec le 1,5 litres TSI 4×2 et DSG

SEAT élargit une fois de plus sa gamme de véhicules. En effet, le constructeur accroît non seulement sa position sur le marché, mais aussi l’offre en direction des consommateurs avec le lancement du SUV Tarraco 4×2. Ce dernier est associé pour la première fois à une boîte de vitesses DSG de dernière génération.

Jusqu’à présent, le plus grand SUV de SEAT était uniquement disponible en 4×2 lorsqu’il était équipé d’une boîte de vitesses manuelle, ou en transmission intégrale avec la boîte de vitesses DSG. L’arrivée du 1,5 l TSI 4×2 de 150 ch en DSG change donc la donne. Le véhicule contribuera à donner un coup de fouet au marché, et à renforcer l’attrait du Tarraco auprès des flottes et des marchés pour lesquels la technologie de transmission intégrale 4Drive n’est pas indispensable.

Le nouveau Tarraco 4×2 est équipé d’un moteur essence 4 cylindres de 1,5 l. Celui-ci est capable de délivrer une puissance maximale de 150 ch entre 5 000 et 6 000 tr/min, et un couple maximal de 250 Nm entre 1 500 et 3 500 tr/min. Bénéficiant d’une boîte automatique DSG à sept rapports, le Tarraco peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 9,5 secondes, et atteindre une vitesse de pointe de 198 km/h.

Le plus grand modèle de la gamme de SUV de SEAT se montre encore plus attractif avec des émissions de CO2 carte grise de 126 g/km (NEDC 2.0 fiscal) et une consommation de 7,1 à 8,0 litres/100 km. Le tout sans jamais sacrifier ses performances dynamiques.

Disponible dès le départ avec les finitions Style, Xcellence, Urban et Style Business et en versions cinq ou sept places, les clients peuvent choisir d’allier performance, aspects pratiques et design.

Développée dans les installations de SEAT à Martorell et produite à Wolfsburg, le Tarraco a contribué à accroître la présence de la marque dans le monde entier. Et la famille ne cesse de s’agrandir. Ce modèle 4×2 avec DSG sera suivi par le lancement d’une version FR au début de l’année prochaine, puis de l’hybride rechargeable au cours du second semestre 2020.