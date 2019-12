« Best Buy Car of Europe 2020 » : les nouvelles Opel Corsa et Corsa-e remportent le prix AUTOBEST

La nouvelle Opel Corsa remporte tous les suffrages. En septembre, la sixième génération était présentée en première mondiale au salon de l’automobile de Francfort : pour la première fois, elle était également disponible en version Corsa-e tout-électrique. Aujourd’hui, le best-seller des citadines remporte le titre prestigieux de « Best Buy Car of Europe in 2020 ». Le jury d’AUTOBEST, composé de journalistes internationaux issus de 31 pays, a élu la dernière Opel car il estime qu’elle offre le meilleur rapport qualité/prix. Les journalistes spécialisés l’ont confirmé lors d’essais concluants lors de la finale à Istanbul. Avec la Corsa-e, Opel propose en outre une citadine électrique populaire, qui combine les qualités pratiques de la Corsa avec un fonctionnement sans CO2 et une autonomie électrique allant jusqu’à 337 kilomètres (en WLTP(1)). Auréolée de ce prix AUTOBEST, la nouvelle Corsa réussit un joli tour de force : aucun autre modèle n’avait jusqu’à présent vu ses trois générations successives être élues « Best Buy Car of Europe ».

« Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, » a déclaré Michael Lohscheller, CEO d’Opel. « Le verdict des journalistes spécialisés indépendants montre qu’avec l’Opel Corsa, nous avons donné naissance à une voiture permettant à tous d’aborder l’avenir de l’automobile. Une voiture à la pointe de la technologie, efficace et bien équipée, avec un comportement particulièrement dynamique. À un prix qui reste abordable. Et il est à remarquer que la Corsa, trois fois couronnée par AUTOBEST, montre qu’à chaque nouvelle génération, nous tenons notre promesse de mettre les meilleures technologies à la disposition d’un large éventail d’acheteurs. »

« L’année dernière, au sein d’AUTOBEST, nous avons déclaré que la prochaine gagnante du Best Buy Car of Europe devrait être une nouveauté électrique et intelligente. C’est exactement ce qui s’est passé, et la nouvelle Opel Corsa est un parfait exemple d’ouverture de l’électrification au plus grand nombre. Grâce à la plateforme multi-énergie, la nouvelle Corsa s’adresse à tous les européens en proposant des versions à moteurs thermiques ou électriques. Notre lauréate du prix AUTOBEST est la première voiture dans notre histoire qui commence à fait le pont entre aujourd’hui et demain, passant des systèmes de propulsion et des technologies classiques à ceux d’avant-garde. La nouvelle Corsa est la première à démocratiser le futur de l’automobile, en faisant en sorte que les européens envisagent l’avenir avec confiance car elle représente un nouveau standard, » a expliqué Dan Vardie, fondateur et président d’AUTOBEST.

C’est en 2007 et 2015 que les générations quatre et cinq de la Corsa avaient déjà remporté ce grand prix. L’année dernière, c’est l’Opel Combo Life qui a reçu le prix AUTOBEST. Aujourd’hui, les nouvelles Corsa et Corsa-e perpétuent la tradition. Recette du succès : la nouvelle Opel Corsa associe des qualités visibles au quotidien à des technologies de pointe, en offrant aussi une grande sobriété, une jolie ligne et un réel plaisir au volant. Chaque version de la Corsa est équipée de nombreux systèmes d’assistance ultra modernes. Il s’agit notamment de l’alerte anticollision avant avec freinage d’urgence automatique et la détection des piétons, ainsi que du contrôle intelligent de la vitesse, de l’avertissement de changement de voie et de la reconnaissance des panneaux de signalisation routière.

Avec l’hybride rechargeable Opel Grandland X, la Corsa-e a donné cette année le coup d’envoi de l’offensive d’électrification de l’Opel. Tous les modèles Opel seront électrifiés d’ici 2024 : les clients pourront alors choisir une version « e » de chaque modèle. En outre, les utilitaires légers électriques deviennent particulièrement importants pour le « dernier kilomètre » dans les centres-villes. Pour répondre à cette demande, le fourgon Vivaro-e sera lancé dans le courant de l’année prochaine. Les versions électrifiées de l’Opel Combo Life, du Combo Cargo et du Zafira Life suivront en 2021.

[1] Les données relatives à la consommation et aux émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la méthode d’essai WLTP (R(EC) n° 715/2007, R(EU) n° 2017/1151).