Pour accompagner les acheteurs dans le suivi de leur projet, le courtier en crédits Cafpi lance son application dédiée aux professionnels de l’immobilier

Afin de faciliter les échanges entre acheteurs, agents immobilier et courtiers en crédits immobilier, Cafpi, le leader du marché des courtiers en crédits, annonce le lancement de Partners by Cafpi, une application dédiée aux professionnels immobilier qui leur permettra d’accompagner les acheteurs de la visite jusqu’au financement du logement et ainsi améliorer la satisfaction client.

Une digitalisation des professionnels pour plus d’efficacité…

Lors de la recherche d’un bien, arrive le moment où l’acheteur souhaite savoir si le bien convoité entre dans son budget. Grâce à cette application, le professionnel immobilier pourra connaître instantanément les taux pratiqués dans la région et sera ainsi en mesure de proposer une 1e estimation à l’acheteur. « Le déséquilibre entre l’offre et la demande dans certaines villes a créé une tension du marché avec des biens qui partent très vite. L’application Partners by Cafpi permettra aux professionnels d’accompagner les futurs acquéreurs simplement et rapidement, afin de ne pas passer à côté d’un coup de cœur » explique Philippe Taboret, Directeur Général Adjoint de Cafpi.

Une fois le bien trouvé, le professionnel immobilier peut mettre en relation le futur acquéreur avec un courtier Cafpi, afin que ce dernier constitue avec lui son dossier et l’aide à obtenir le meilleur financement pour réaliser son projet immobilier. « Cette application permet aux professionnels immobiliers et aux courtiers de travailler ensemble sans créer de discontinuité dans le processus d’accession. Par ailleurs, l’agent immobilier pourra suivre l’avancée du financement via l’application » ajoute Philippe Taboret.

…qui met les clients au centre de leur projet immobilier

Grâce à l’application, les agents immobiliers pourront coordonner les actions des acheteurs -transmission de données, démarches administratives…- avec le courtier. L’objectif étant de gagner du temps et donc de l’argent. « Le digital donne aux professionnels du temps pour écouter, échanger et accompagner les clients, en facilitant les démarches et la recherche d’informations et en fluidifiant la transmission des données entre les différents acteurs qui interviennent dans le processus d’achat » conclut Philippe Taboret.