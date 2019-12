EcoVadis attribue de nouveau la certification

Certification récompensant les valeurs portées par le groupe GSE en matière de RSE

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été une nouvelle fois évalués au niveau « Gold » » déclare Roland Paul, Président de GSE, qui poursuit « Cette reconnaissance, avec la certification la plus élevée, de la part d’une plateforme indépendante comme Ecovadis démontre notre implication dans tous les domaines concernés par la responsabilité sociétale des entreprises. La RSE est au cœur de nos pratiques commerciales et chacune de nos actions tient compte de son impact sur l’environnement et sur la société. Nous sommes déterminés à poursuivre dans cette voie en 2020 ».

GSE se positionne désormais dans le top 1% des fournisseurs évalués pas EcoVadis dans toutes les catégories et performe dans les quatre thèmes d’analyse suivants :

– L’environnement : le groupe GSE se situe dans le TOP 4 % des fournisseurs évalués par EcoVadis dans sa catégorie.

– Le social : le groupe GSE se situe dans le TOP 1 % des fournisseurs évalués par EcoVadis dans sa catégorie.

– L’éthique des Affaires : le groupe GSE se situe dans le TOP 1 % des fournisseurs évalués par EcoVadis dans sa catégorie.

– Les achats Responsables : le groupe GSE se situe dans le TOP 18 % des fournisseurs évalués par EcoVadis dans sa catégorie.

Cette récompense vient mettre en valeur les fortes convictions de GSE, qui est :

– Membre du Global Compact France depuis 2003, GSE siège à son conseil d’administration, niveau de Communication pour le Progrès (COP) reconnu au niveau « advanced », entreprise nommée ambassadrice pour la Région Sud

– Signataire en 2017 et 2019 du French Business Climate Pledge, engagement sociétal pour la défense du climat.

* EcoVadis gère la première plateforme mondiale d’évaluation des performances RSE, utilisée par plus de 55 000 entreprises de toutes tailles dans 155 pays.

Cette évaluation repose sur les standards internationaux du développement durable, en particulier le Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte Mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000.