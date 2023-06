Virbac : Manuela Rodriguez nommée directrice RSE (Responsabilité sociétale des entreprises)

Virbac annonce la nomination de Manuela Rodriguez au poste de directrice RSE à compter du 3 avril 2023. Elle a pour mission principale d’élaborer et de piloter la stratégie RSE du Groupe.

Manuela aura pour mission de donner un nouvel élan à la stratégie RSE et d’assurer son pilotage. Elle continuera de construire les stratégies pour répondre aux enjeux liés aux trois piliers de la RSE (environnement, social et gouvernance), accélérer la transformation de l’entreprise sur ces piliers, piloter et diriger les initiatives clés à tous les niveaux de l’organisation, répondre aux obligations réglementaires sur les sujets RSE, et coordonner tous les rapports et la communication requise dans ce domaine.

Grâce à son expérience de trente ans dans l’industrie pharmaceutique dont près de vingt-six chez Virbac, Manuela apportera son expérience et sa vision transverse de l’entreprise acquise tout au long de son parcours.

Manuela rapportera dans ses nouvelles fonctions de directrice RSE à Marc Bistuer, directeur de la qualité et de la conformité. Elle sera remplacée par Abderrahman Benouhoud dans ses fonctions de relations investisseurs au sein de la direction financière.

Manuela Rodriguez est titulaire d’un diplôme d’études supérieures de l’école de commerce SKEMA et d’un diplôme CESA Contrôle de gestion de HEC Paris. Elle commence sa carrière en santé humaine chez Dow Corning, puis à partir de 1995 au sein de Virbac avec un parcours en Finance, sur des postes de responsable contrôle de gestion, responsable financier M&A (mergers & acquisitions), directrice projets financiers groupe et relations investisseurs.