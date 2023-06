Un camp de vacances en toute sécurité alimentaire. Avec ces 10 conseils de l’AFSCA, place aux jeux et au divertissement

Pour de nombreux enfants, les vacances d’été riment avec dormir sous tente, jouer dans les bois, chanter autour du feu de camp… Bref, vivre un camp avec son mouvement de jeunesse. Chaque année, les animateurs et les intendants donnent le meilleur d’eux-mêmes pour préparer aux animés un repas délicieux et bien mérité après une journée entière d’activités au grand air. L’AFSCA est aux côtés des animateurs de mouvements de jeunesse pour les aider à assurer la sécurité alimentaire du camp.

Près de 200 animateurs et intendants ont participé aux 10 sessions d’informations organisées par l’AFSCA en 2023 sur le thème « Camps d’été ET sécurité alimentaire, c’est possible ! ». L’occasion d’aborder et d’approfondir ces 10 conseils bien utiles pour vivre un camp serein et divertissant pour chacun (e).

Conseil n° 1: Lavez-vous les mains

C’est vraiment une règle de base que nous connaissons tous depuis la pandémie. Demandez aux enfants de se laver les mains après chaque activité et surtout avant d’entamer la préparation des repas, de passer à table et après chaque visite aux toilettes ! Quel enfant deviendra le champion du lavage des mains ?

Conseil n° 2 : Respectez la chaîne du froid

Maintenez tous les produits périssables (viande, poisson, viande hachée, volaille, substituts végétariens, etc.) à la bonne température. N’hésitez pas à acquérir un thermomètre, pour vérifier que les aliments sont conservés à bonne température (max 7 C°). Une petite dépense qui peut s’avérer bien utile ! Si le camp ne dispose pas d’un réfrigérateur, n’achetez pas de produits réfrigérés à entreposer. Utilisez une glacière pour le transport et retournez faire des courses régulièrement pour les produits frais. Ou si vous voyez un voisin sympa, demandez-lui peut-être si vous pouvez utiliser son frigo !

Si vous cherchez plus de conseils sur la chaîne du froid, regardez cette vidéo.

Conseil n° 3 : Faites attention à la qualité de l’eau

Demandez si l’eau destinée à la consommation est bien potable. Elle est parfois issue d’un réservoir de stockage – chez un voisin ou un agriculteur du coin. Dans ce cas, assurez-vous que ce réservoir est propre et n’est pas exposé au soleil et faites bouillir l’eau puis laissez-la refroidir avant utilisation, ce réflexe simple évite parfois pas mal de tracas. Nettoyez très régulièrement les bidons/jerricanes dans lesquels l’eau potable est stockée. Et lors des baignades en rivière, évitez de boire la tasse !

Conseil n° 4 : Un camps zéro déchets, oui mais

Prévoyez des récipients en quantité suffisante et adaptés pour contenir (uniquement) de la nourriture ! Nettoyez-les à l’eau potable et au détergent après chaque usage. S’ils sont métalliques, vous pouvez les mettre à bouillir dans l’eau, cela garantira une parfaite désinfection !

Et en parlant de déchets, pensez à entreposer vos poubelles à distance des lieux de préparation et de cuisson de vos repas, en les maintenant bien fermés.

Conseil n° 5 : Attention aux intolérances et allergies

De plus en plus de personnes souffrent d’une intolérance ou d’une allergie à certains ingrédients. Faites remplir des fiches médicales par les parents au préalable et tenez-en compte lors de l’élaboration des menus. Gardez à part les plats préparés.

Conseil n° 6 : Évitez les contaminations croisées

Séparez toujours les aliments crus des aliments cuits/préparés, respectez les instructions de conservation, n’utilisez pas le matériel que vous avez utilisé pour préparer un repas sans l’avoir nettoyé avant d’entamer toute autre préparation, ne laissez pas traîner les ustensiles…

Conseil n° 7 : Faites attention aux restes

A la maison, nous connaissons tous le « jour des restes », mais faites-y attention pendant un camp d’été ! Souvent, vous restez un peu plus longtemps à table et les moments vaisselle s’éternisent un peu. Pendant ce temps, les restes du repas sont à température ambiante et les insectes se régalent de tout ce qui se trouve sur la table. Les restes ne peuvent donc être réutilisés que s’ils sont correctement conservés dans des boîtes couvertes et, de préférence, remis immédiatement au réfrigérateur. Si les restes sont restés plus de deux heures sur la table, ou s’il y a le moindre doute, ils doivent être jetés.

Conseil n° 8 : Changez et nettoyez régulièrement les essuies vaisselle

Généralement, les essuies sèchent la vaisselle. Mais en camp, ils tombent par terre après un coup de vent, sont utilisés pour sécher d’autres choses, passent de main en main… alors surveillez-les de près lorsqu’ils sont sales ou sentent le moisi. Pas possible de les nettoyer ? Faites-les tremper – sans vous brûler – dans de l’eau portée à ébullition… Pour se sécher les mains, nous préférons l’alternative du papier : les microbes se transmettent beaucoup moins facilement !

Conseil n° 9 : Un barbecue pour clôturer le camp ?

Evitez de brûler la viande, le poisson ou les alternatives végétariennes. En cas de contact direct avec la flamme, cela entraîne la formation de substances toxiques, dommageables pour la santé à long terme.

Plus de conseils pour un BBQ réussi dans cette vidéo.

Conseil n° 10 : Soyez vigilants aux symptômes

Crampes abdominales, nausée, diarrhée, fièvre sont souvent des signes d’une infection ou d’une intoxication alimentaire, surtout si plusieurs enfants affichent les mêmes symptômes. Consultez un médecin et fournissez-lui la liste des aliments et ingrédients consommés. Il pourra alors poser le bon diagnostic et prendre les mesures nécessaires.

Et parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, (in)formez-vous !

L’AFSCA est au service des organisateurs de mouvements de jeunesse et ce ne sont pas que des mots ! En effet, au cours de ces 4 derniers mois, sa cellule de vulgarisation et d’accompagnement a organisé 10 sessions d’informations en ligne et en présentiel sur le thème « Camps d’été ET sécurité alimentaire, c’est possible ! ».

Près de 200 animateurs, intendants et parties prenantes à ces camps d’été, ont participé à ces sessions et ont eu l’occasion d’y poser leurs questions sur différents sujets d’importance tels que le stockage de l’eau potable, la conservation des restes, le maintien de la chaîne du froid etc.

« Les camps de jeunesse sont des moments inoubliables! Ne les gâchons pas! L’hygiène et la sécurité alimentaire sont essentiels lors de ces camps. Ces moments de partage rassemblent chaque année des milliers de jeunes, et la plus grande prudence est nécessaire pour éviter tout risque de contamination. Je remercie l’AFSCA pour sa campagne d’information à destination des animateurs qui se voient confier la responsabilité de tous ces jeunes » – David Clarinval.

Notre cellule reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Infos et renseignements sur http://www.afsca.be/cva/formation/

La brochure « Pour un camp sans souci alimentaire ! », disponible sur le site de l’AFSCA, regorge d’autres conseils pour préparer les camps de vacances.