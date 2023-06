JOURNÉE MONDIALE DES BLAIREAUX : UNE DEUXIÈME ÉDITION HAUTE EN COULEUR !

Le lundi 15 mai et le weekend précédent, une quarantaine d’évènements ont eu lieu pour la deuxième édition de la journée mondiale des blaireaux. Cette date symbolique, qui est aussi la journée mondiale de la famille, sur laquelle le blaireau est très portée, marque l’ouverture de la période complémentaire du déterrage de blaireaux. Cette période optionnelle peut augmenter de 4 mois la durée de cette pratique cruelle et tombe pendant la période où les blaireautins ne sont pas encore sevrés, laissant ainsi les petits livrés à eux-mêmes après que leurs parents aient été victime du déterrage. C’est pourquoi l’ASPAS a profité de cette date symbolique pour porter plainte contre l’État devant le comité de berne.

Les bénévoles des délégations ASPAS et d’autres associations partenaires se sont mobilisés pour faire entendre la voix de ces petits mustélidés : opérations de tractage, stands, conférences, interventions en lycée agricole et manifestations… Toutes et tous ont fait preuve de créativité afin de donner envie au plus grand nombre de se mobiliser contre la cruauté et de faire connaitre le blaireau. Partout en France, tout un chacun a pu participer à un ciné-débat, rencontrer le mustélidé via une exposition photos, partir à la découverte de l’espèce à travers des jeux, faire dédicacer sa BD Toupoil par son auteur, ou encore se rassembler devant la préfecture pour réclamer justice…

La palme revient à la délégation d’Ille-et-Vilaine (35) qui depuis des mois organisait un mini festival, alliant transmission pointue de connaissances comportementalistes et juridiques du blaireau et festivités. 18 musiciens se sont retrouvés aux couleurs de la Journée Mondiale des Blaireaux, arborant peintures de blaireaux au visage et fédérant aux sons du slogan “vive les blaireaux”. Aux aurores, une joyeuse et poétique compagnie de théâtre de rue a ouvert la bal, clôturé en fin de journée par la conférence d’Ariane Ambrosini, juriste à l’ASPAS. Vous l’aurez compris, ce fut une journée bien riche pour les participants et couronnée de succès !

Cette année le 15 mai était un lundi : les enseignants et enseignantes ont se sont également fortement mobilisés : 102 kits pédagogiques blaireaux ont été envoyé en vue de la préparation du jour J ! 3118 élèves ont alors été sensibilisés. La LPO Alsace a organisé des jeux alors que le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace a lancé un concours photo pour les blaireaux ! Comme l’année dernière, vous avez pu suivre l’affut en direct de Yann Lebecel le 15/05 au soir (toujours visible sur YouTube) !

Toute l’équipe de l’ASPAS est ravie de cette magnifique et diverse mobilisation et remercie l’ensemble des partenaires et citoyens acteurs cette deuxième édition de la JMDB. Vous retrouverez plus de détails dans votre prochain magazine Goupil et rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition !