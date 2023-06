Prisme by Altitude Infra partenaire de La Transju’

Prisme by Altitude Infra, délégataire du marché public qui vise à apporter le Très Haut Débit à 100% des jurassiens d’ici 2024, est heureux d’annoncer son soutien à la célèbre course Transju’2023. La signature de ce partenariat avec Trans’Organisation renforce l’engagement d’Altitude Infra en faveur des acteurs du Jura et marque une nouvelle fois la volonté de l’opérateur de participer pleinement à l’attractivité du territoire.

La Transju’, la Transju’jeunes, la Transju’trail et la Transju’cyclo reflètent l’engagement collectif, la solidarité et l’attachement des jurassiens à leur département.

Altitude Infra s’engage dans l’ensemble de ses territoires afin de soutenir des actions économiques, sociales, culturelles et sportives. C’est donc tout naturellement que Prisme by Altitude Infra a souhaité soutenir les bénévoles qui s’y investissent.

Ce partenariat s’inscrit au-delà de l’engagement financier d’Altitude Infra pour déployer la fibre optique dans le Jura, avec Trans’Organisation l’opérateur souhaite porter des valeurs communes en faveur du vivre ensemble.

Le réseau « Prisme by Altitude Infra » est entièrement financé par l’opérateur Altitude Infra, 167 millions d’euros sont mobilisés sur ce territoire.

Pour vous accompagner vers la fibre optique, Prisme by Altitude Infra sera présent lors de la Transju’trail les 3 juin (Morez) et 4 juin (Les Rousses) afin de répondre à toutes vos questions sur l’éligibilité, le raccordement fibre optique, la disparition prochaine du cuivre, etc.

À PROPOS D’ALTITUDE INFRA

3ème opérateur d’infrastructures de fibre optique en France Altitude Infra permet à 12,5 millions de Français d’être éligibles à la fibre optique. Avec plus de 5 millions de prises contractualisées à l’échelle nationale, son objectif est de répondre aux attentes complexes et multiples que requiert l’aménagement numérique en étant un partenaire privilégié des territoires. En bénéficiant de 5 milliards d’euros d’investissement pour déployer, exploiter et commercialiser ses réseaux sur 29 départements (26 réseaux Très Haut Débit), Altitude Infra affirme un ancrage local et assure à ses clients un sur-mesure industriel mis en œuvre par le savoir-faire de ses 800 collaboratrices et collaborateurs.

