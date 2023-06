Avec le cadastre solaire, découvrez le potentiel de votre toiture et passez aux panneaux solaires !

En ce mois de mai, la MEL fête le premier anniversaire de son dispositif, le cadastre solaire. Afin d’accompagner la transition énergétique et les métropolitains qui souhaitent s’orienter vers une production d’énergie verte, la Métropole Européenne de Lille a lancé son premier cadastre solaire en mai 2022. Cet outil a pour but de permettre à toutes et tous, en quelques clics d’identifier le potentiel d’ensoleillement d’une toiture et ainsi, la pertinence d’installer ou non des panneaux solaires sur le site cadastre-solaire.lillemetropole.fr

Face au défi du changement climatique, à l’augmentation du coût de l’énergie et à la nécessité de se réapproprier les défis énergétiques au niveau local, la Métropole Européenne de Lille s’est engagée, dans le cadre de son Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), à réduire de 10% ses consommations énergétiques et à multiplier le recours aux énergies renouvelables et de récupération (EnRR).

Dans cette optique et afin d’offrir un cadre adapté au développement de la production d’énergie solaire, il est nécessaire d’offrir aux porteurs de projets publics ou privés un outil simple et efficace pour évaluer le potentiel des toitures des bâtiments du périmètre métropolitain. C’est pour cela que la Métropole Européenne de Lille a lancé en mai 2022 son cadastre solaire numérique, un outil en ligne gratuit et accessible au plus grand nombre qui permet à l’ensemble des Métropolitains de simuler la capacité d’une toiture à pouvoir produire de l’énergie solaire.

Un an après le lancement du dispositif, la MEL a enregistré plus de 13 500 connexions sur le site cadastre-solaire.lillemetropole.fr et plus de 235 accompagnements d’usagers par l’association partenaire, Solaire en Nord.

L’énergie solaire peut être transformée soit en électricité par des panneaux photovoltaïques, soit en chaleur par des panneaux thermiques. Le cadastre solaire prend en compte les diverses sources d’ombres : immeubles voisins, arbres ou encore les cheminées, ainsi que l’orientation et l’inclinaison des toitures. Les propriétaires peuvent ainsi identifier, grâce à un simple code couleur, le potentiel d’installation de panneaux solaires de leur toiture. L’étape suivante consiste à vérifier la rentabilité et la faisabilité du projet, au regard des règles d’urbanisme et des capacités techniques de la toiture à supporter le poids des panneaux.

Des données – collectées à partir des images aériennes du territoire et de mesures laser sur la hauteur précise des bâtiments – ont permis aux services cartographiques de la MEL de développer cet outil, véritable catalyseur des objectifs métropolitains en matière de transition énergétique. Fort d’une année de retour d’expérience, le site internet cadastre-solaire.lillemetropole.fr se modernise actuellement avec de nouvelles fonctionnalités, une amélioration des outils de simulation et une mise à jour des données à partir de nouvelles photos aériennes.

La MEL et son service public pour l’amélioration de l’habitat, AMELIO – Maison de l’Habitat Durable proposent un conseil gratuit et ouvert à tout public. Un conseil spécialisé en énergie solaire est également proposé en partenariat avec l’association Solaire en Nord. Il permet d’étudier finement l’opportunité de poser ces panneaux et d’optimiser l’investissement.

AMELIO, le service public métropolitain pour l’amélioration de l’habitat vous accompagne

L’association partenaire Solaire en Nord propose des conseils collectifs (webinaires, ateliers en présentiel) ou personnalisés. Les conseillers Solaire en Nord peuvent être rencontrés à la Maison de l’Habitat Durable, porte d’entrée principale vers le réseau AMELIO, sur rendez-vous. Solaire en Nord propose également des conseils par téléphone et en visioconférence.

La Maison de l’Habitat durable, qu’est-ce que c’est ?

Équipement ouvert à l’ensemble des métropolitains (maires, élus, agents, habitants)

Porte d’entrée physique principale vers AMELIO, le service public de la MEL pour l’amélioration de l’habitat

Espace ressources pour l’habitat durable

Espace de conseil techniques (permanences France Rénov’), architectural, juridique

Un lieu d’animations avec des ateliers, des forums et des wébinaires : https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/evenements

Les équipes d’AMELIO sont joignables au numéro unique : 03 20 21 27 77.

Pour prendre un rendez-vous avec un Conseiller France Rénov’ et obtenir des renseignements sur un projet global de rénovation énergétique de logement et connaître les aides financières mobilisables : https://maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/vous-conseiller/contact-des-conseillers

Par ailleurs, la MEL accompagne les entreprises volontaires du territoire par le biais d’un Appel à Initiative Privé qui facilite la mise en relation de ces propriétaires de surfaces (toiture, ombrière et sol) avec les développeurs de centrales photovoltaïques. Une première campagne a permis de réunir plus de 70 porteurs qui représentent un total de surface potentiellement solarisable de plus d’un million de m². La mise en relation avec les développeurs est en cours.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site du cadastre solaire : https://cadastre-solaire.lillemetropole.fr

Les chiffres clés du cadastre solaire

13 500 ⟶ connexions au site cadastre-solaire.lillemetropole.fr depuis son lancement en mai 2022

235 ⟶ entretiens de conseils réalisés en 2022 par l’association partenaire de la MEL, Solaire en Nord

672 ⟶ km2 de superficie du territoire de la MEL

3 m2 ⟶ surface minimale nécessaire pour produire son eau chaude avec des panneaux solaires thermiques