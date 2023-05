CEVA WILDLIFE RESEARCH FUND ACCOMPAGNE LE PARC ANIMALIER BELGE PAIRI DAIZA DANS SA LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE

Quelques semaines après son lancement officiel, le Ceva Wildlife Research Fund – fonds de dotation créé par Ceva Santé Animale, société faisant partie du TOP 5 mondial des entreprises de santé animale et présente dans plus de 110 pays – annonce un nouveau projet de protection de la santé des espèces sauvages. En effet, le fonds de dotation soutient le parc animalier belge Pairi Daiza, élu meilleur zoo d’Europe, en finançant un programme de vaccination contre la grippe aviaire qui sévit en Europe et dans le monde, et qui menace donc les oiseaux du Parc.

Grippe aviaire, un risque avéré aussi pour les populations d’oiseaux de parcs animaliers

Depuis octobre 2021, l’Europe fait face à une épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène qui est considérée comme la plus destructrice qu’elle ait connue jusqu’à présent.

Cette épidémie causée par le virus H5N1 touche à la fois les volailles et les oiseaux sauvages, entraînant la mise à mort de plusieurs millions d’oiseaux et provoquant des mortalités massives chez les populations sauvages. Cette épidémie affecte la quasi-totalité des continents, notamment l’Europe, l’Asie, les Amériques et, dans une moindre mesure, l’Afrique.

Les parcs animaliers sont également concernés par le risque de propagation de la grippe aviaire en Europe : les oiseaux en captivité peuvent être infectés par le virus à travers des contacts directs ou indirects avec des oiseaux sauvages.

Comme l’explique Sciensano, l’institut belge de santé publique, le virus influenza aviaire hautement pathogène H5N1 circule désormais dans la plupart des pays du monde. En 2022, fait nouveau, il n’a plus présenté de saisonnalité en continuant à circuler pendant l’été en Europe, infectant entre autres, des colonies de reproduction d’oiseaux marins sur les côtes de la mer du Nord.

« Durant l’hiver passé, des mortalités massives de Mouettes rieuses ont été observées dans plusieurs pays d’Europe, dont la Belgique, induisant des mortalités conséquentes chez certains rapaces, connus pour leur position au sommet de la pyramide alimentaire. De par sa circulation intense et continue, ce virus peut également infecter les oiseaux de parcs animaliers. » – précise Bénédicte Lambrecht, responsable du service de virologie et immunologie aviaire – Sciensano

Alors que Pairi Daiza subissait un cas de grippe aviaire en 2022, la vétérinaire du parc animalier s’est mise en quête de nouvelles solutions, en plus des mesures de biosécurité déjà mises en place, avec comme priorité absolue la sauvegarde et le bien-être des oiseaux qui semblent être les plus à risque du Parc comme les pélicans à lunettes et les paons sauvages.

« Nous nous sommes rapprochés de Sciensano, le laboratoire national de référence, car nous savions que de nouveaux vaccins étaient à l’étude, compte-tenu de l’impact sans précédent de cette panzootie de grippe aviaire. Nous avons évalué techniquement plusieurs options pertinentes pour la protection de nos oiseaux et avons décidé de commencer par les paons et les pélicans qui sembleraient plus vulnérables. Nous avons opté pour un vaccin innovant et sans risque pour nos animaux, ce qui est la règle d’or pour nous. » – déclare Alicia Quievy, la vétérinaire de Pairi Daiza.

Après l’obtention de toutes les autorisations nécessaires de la part des autorités belges et du comité d’éthique de Pairi Daiza pour mettre en œuvre la vaccination, une première injection a eu lieu le 01/03/23, puis une seconde le 19/04/23 dernier et l’ensemble des individus vaccinés se portent bien.

Une collaboration tripartite pour la protection de la santé et le bien-être des animaux rares

Ce programme de préservation des pélicans et des paons du parc animalier Pairi Daiza est un bel exemple de collaboration concrète à impact positif. Chaque partie apporte une réelle plus-value à la protection de ces animaux rares : de son côté, le Ceva Wildlife Research Fund soutient ce projet via le financement de campagnes de vaccination, un apport de compétence et de matériel. L’institut Sciensano, laboratoire de référence national, contribue en assurant le suivi sérologique et virologique nécessaire, comme l’exigent les autorités belges.

« Les pélicans et les paons ont très bien supporté les vaccinations, ce qui est encourageant pour la suite. Nous sommes heureux de pouvoir participer activement à cette nouvelle étape dans la lutte contre la grippe aviaire qui représente un risque majeur pour l’équilibre des écosystèmes. Il s’agit du deuxième programme soutenu par le Ceva Wildlife Research Fund qui a pour objectif de financer des projets de recherche appliquée ciblant les animaux sauvages. Nous espérons continuer à ouvrir la voie et convaincre de nouveaux partenaires de rejoindre le fonds. » – précise Marc Prikazsky, Président du Ceva Wildlife Research Fund.

A propos de Ceva Wildlife Research Fund

Le Ceva Wildlife Research Fund est un fonds de dotation, unique en son genre, qui a pour objectif de financer des projets de recherche appliquée ciblant la protection de la santé des animaux sauvages.

Les trois missions principales du fonds sont : la sauvegarde de la biodiversité, la lutte contre les foyers de zoonoses et la préservation des interactions entre la faune sauvage, les animaux d’élevage et les humains.

Ceva Santé Animale, 5e entreprise mondiale de santé animale qui a pour objectif de fournir des solutions de santé innovantes pour tous les animaux afin de leur assurer le plus haut niveau de soins et de bien-être, a créé le Ceva Wildlife Research Fund avec pour enjeu de financer des projets de recherche dont les résultats seront rapidement observables, avec des échéances de 3 ans à 5 ans maximum.

A propos de Pairi Daiza

Site touristique payant le plus visité de Belgique, Pairi Daiza accueille plus de 7500 animaux de 800 espèces. Mais aussi des milliers de plantes et pierres rares ainsi que des bâtiments et objets d’artisanats authentiques. Ce Jardin des Mondes de 75 hectares restitue la beauté des paysages en évoquant la spiritualité des peuples et invite ses visiteurs à protéger la biodiversité. Pairi Daiza participe à une centaine de programmes d’élevages européens visant à préserver le patrimoine génétique des espèces (EEP). En dehors de ses murs, la Pairi Paiza Foundation est très active en faveur des animaux en danger et de leurs habitats. Cette année, la Fondation mène 18 projets dans une dizaine de pays. Par exemple de la recherche scientifique au profit des ours blancs au Canada et des éléphants d’Asie, le reboisement et la protection de territoires des pandas roux au Népal et des orangs-outans à Bornée ou encore la réintroduction au Brésil de l’Ara de Spix, perroquet déclaré éteint dans la nature depuis 2000.

A propos de Sciensano

Sciensano est une institution scientifique publique qui s’engage à relier la santé, la science et la société. Elle met ses données, son excellence scientifique, son expertise et son réseau au service de la santé humaine et animale. La force de Sciensano réside dans son approche holistique et interdisciplinaire de la santé (« One Health »), qu’il applique dans ses activités scientifiques, ses services et ses conseils.

Sciensano est le laboratoire national belge de référence pour la grippe aviaire. Pour lutter contre ce virus hautement contagieux, qui peut provoquer des épidémies mortelles chez les oiseaux, Sciensano participe à la surveillance des élevages de volailles en Belgique et de son avifaune tout en développant des outils de diagnostic de la maladie pour lutter contre son expansion.