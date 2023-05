Avec les Pépites de la MEL, soutenez les projets innovants des jeunes talents du territoire !

Suite à l’appel à projets lancé en décembre dernier par la Métropole Européenne de Lille, KissKissBankBank et Pépite Lille Hauts-de-France, 10 « Pépites de la MEL » débutent aujourd’hui leur campagne de financement participatif et vont tester ainsi leurs concepts auprès du grand public et des professionnels. Ces 10 projets portés par 15 étudiants-entrepreneurs, tous soucieux d’intégrer l’impact environnemental et social dans leur entreprise, sont innovants, ils soulignent la vitalité et le dynamisme du territoire métropolitain.

Promouvoir et soutenir les jeunes talents du territoire

L’objectif premier de cette nouvelle édition est de permettre aux 10 projets sélectionnés de rencontrer le grand public et les professionnels, de lever des fonds et ainsi monter en compétence. Pour ce faire, depuis le mois de mars, la MEL, KissKissBankBank et Pépite Lille Hauts-de-France accompagnent les lauréats dans la préparation de leur campagne d’appel à financement. Concrètement, le soutien de la MEL, avec ses partenaires, s’exprime par un coaching en communication individualisé et collectif, avec notamment l’expertise des équipes de la MEL qui aident les lauréats à se professionnaliser et les assurent d’un suivi personnalisé. Cet accompagnement a eu pour vocation de les aider à agrandir leur communauté, de valoriser leurs projets dans la perspective de cette première grande rencontre avec le public, mais également en parallèle de réussir à créer un collectif uni et fédérateur, déterminant dans la mise en ligne simultanée de leur campagne le 22 mai.

10 projets portés par 15 jeunes entrepreneurs à la rencontre du public

Un jury d’institutionnels et de professionnels de l’entreprenariat s’est réuni le 28 février dernier. Il était composé de la MEL, de Pépite Lille Hauts-de-France, de KissKissBankBank, de la Région Hauts-de-France, de SNCF Voyageurs, de la société Lunettes de ZAC, de Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID), de Réseau Nord Entreprendre, de Réseau Alliances, de la Chambre de Commerce et Industrie Grand Lille, de BGE Hauts-de-France, de l’association ADIE et de l’atelier TechShop. Ils ont sélectionné les 10 pépites de cette seconde édition pour la qualité de leurs projets, leur originalité, leur innovation, la faisabilité et la maturité de ces dossiers et leur capacité à mobiliser des contributeurs. La valeur ajoutée de ces « Pépites de la MEL » est qu’elles ont toutes su répondre aux enjeux sociaux et environnementaux en valorisant leur ancrage local.

Sur les 40 projets déposés, les 10 projets retenus sont :

BACAO de Nicolas Decottegnie conçoit et commercialise des solutions simples et accessibles aux citadins pour cultiver des légumes et aromates sur leur balcon. Basé sur le principe d'hydroponie – culture hors-sol particulièrement efficace en environnement urbain – le projet prévoit d'accompagner les utilisateurs grâce à de nombreux tutos, guides et conseils.



DOO de Daniela Pina Rosas avec la création d'une industrie de pâte à papier, autosuffisante en énergie. Des fibres végétales alternatives (chanvre, bambou, paille de céréales et de colza, canne de maïs et tournesol, miscanthus) sont utilisées pour la fabrication de pâtes à papier vendues par la suite comme matière première aux usines d'impression de papier hygiénique, d'emballage ou graphique.



LA CLINIQUE JURIDIQUE DE LILLE de Morgan Peugniez permet un accès gratuit au droit pour tous, associé à une formation pratique des étudiants en droit. L'objectif est de fluidifier la réponse juridique dans le quotidien des citoyens et de participer à la formation des étudiants en les confrontant à des situations concrètes en relation direct avec les citoyens.



LE DICTATEUR de Hervé Becue et Celestia Maquet , un jeu de société fabriqué en France, basé sur la communication, véritable brise-glace dans un groupe. Sa particularité est de fédérer et de créer des interactions entre générations.



LUNES d' Héléna Baranowski , une marque de coque de téléphone intégrant un pilulier, faite et pensée pour les personnes prenant un médicament de façon quotidienne. Son objectif est de diminuer au maximum l'oubli médicamenteux en étant compatible avec le mode de vie contemporain nomade.



OISIO de Titouan Auclair , Lucas Butruille et Clément Loubet est une création de mangeoires connectées permettant de recenser les espèces d'oiseaux. Grâce à une caméra et une intelligence artificielle, les mangeoires identifient les races d'oiseaux qui circulent dans leurs installations. Les données collectées sont ensuite transmises à des ornithologues professionnels afin qu'ils puissent dénombrer les espèces en danger.



REUTEC de Pierre Malbranque et Baptiste Peru : afin de réduire les déchets liés à l'emballage à usage unique, Réutec propose aux entreprises de l'e-commerce, des emballages réutilisables sur-mesure et personnalisables faits à partir de déchets textiles revalorisés. Ce projet incubé à Euramaterials, associe au gain économique, une démarche particulièrement éco-responsable.



RIPAILLE de Manon Vandevivere et Lucas Balenghien , ce projet incubé chez Baluchon développe une gamme de produits alimentaires locaux en bocaux pour apéritif tels que terrines ou pesto à partager.



SHIROKARA de Machiko Saito est une marque de produits teints à partir de colorants végétaux et régionaux, ainsi qu'une boutique en ligne de vêtements pour enfants et décoration d'intérieur.



est une marque de produits teints à partir de colorants végétaux et régionaux, ainsi qu’une boutique en ligne de vêtements pour enfants et décoration d’intérieur. WATT de Benjamin Aouate et Elior Yaiche, incubé à Euratechnologies, a pour objectif de récupérer les vélos pour les transformer en vélos électriques.

La MEL soutient les entrepreneurs métropolitains en partenariat avec KissKissBankBank

Depuis fin 2018, la Métropole Européenne de Lille accompagne, en partenariat avec la plateforme de financement participatif KissKissBankBank, une quarantaine d’entrepreneurs du territoire dans la mise en œuvre de leur campagne de financement participatif. Ces différentes campagnes, 3 éditions de MEL Makers et une première édition des Pépites de la MEL, ont rassemblé de façon cumulée, 3 700 contributeurs pour un montant collecté global de 250 000 euros.

Les étudiants innovent, nous les soutenons

« Nous sommes fiers de soutenir les jeunes entrepreneurs du territoire, nous nous engageons avec eux pour l’émergence de projets innovants aux fortes valeurs environnementales et sociales. Forte de la réussite de la 1ère édition, cette nouvelle promotion montre la vivacité et la richesse des talents métropolitains. En participant au financement de leurs projets, vous valorisez des projets audacieux et écoresponsable qui feront rayonner le savoir-faire de la Métropole. »

Damien Castelain, Président de la MEL