L’intelligence artificielle au service de l’immobilier tertiaire

En quelques années, l’entreprise française Z#BRE est devenue un acteur majeur du smart office grâce, notamment, à sa plateforme qui capte et analyse les données d’usage des espaces. Elle permet à toutes les Directions de l’entreprise (Immobilière, Financière, Environnement de travail…) de monitorer au plus fin les taux d’occupation et les couts associés, dont la consommation énergétique. Autant d’enjeux qui prennent encore davantage de sens aujourd’hui.

Entre le décret tertiaire visant à économiser 60% de l’énergie finale des bâtiments tertiaires à l’horizon 2050, la montée en puissance du télétravail et de son corollaire, le flex office, la crise énergétique et la qualité de vie au travail, la donne a changé pour les propriétaires et les utilisateurs de bureaux. « Les espaces de travail doivent se réinventer et gagner en flexibilité, personnalisation et bien-être, il ne s’agit pas d’une adaptation conjoncturelle mais d’un vrai changement de modèle » souligne Jean-Marc Vauguier, président de Z#BRE. Chaque entreprise est différente, c’est pourquoi la plateforme s’adapte à chaque bâtiment en utilisant des algorithmes d’Intelligence Artificielle.



Un partage des ressources en temps réel« La plateforme Z#BRE met à disposition des locataires de bureaux, des bailleurs et des prestataires de services des technologies de pointe offrant un portefeuille de solutions basées sur des objets connectés. Les usages sont multiples : les salariés peuvent réserver des bureaux, des salles de réunion, des casiers, des phone box … Cela permet, aussi, une meilleure utilisation des ressources. Ainsi, lorsqu’un espace, bureau ou salle de réunion par exemple, n’est pas occupé ou libéré prématurément, il est redistribué dans l’agenda partagé des collaborateurs », indique Jean-Marc Vauguier. Mais les fonctionnalités offertes par la plateforme ne s’arrêtent pas là. « Les collaborateurs sont informés, en temps réel, des disponibilités des bornes de recharge électriques en sous-sol ou des emplacements de parking. À défaut, ils peuvent décider de prendre les transports en commun ou de se garer à un autre endroit. Cela leur évite de tourner sans succès en dépensant inutilement du carburant », complète Jean-Marc Vauguier. L’ensemble des informations collectées par les solutions mises en place par Z#BRE, sont mises à disposition de tous les acteurs de la gestion d’un immeuble, utilisateur mais aussi Facility Manager, sans avoir à multiplier les déploiements technologiques.

Une meilleure qualité de vie au travail

L’analyse et l’exploitation des datas agrégées par Z#BRE contribuent directement à renforcer le bien-être des occupants dans les locaux, mais aussi leur productivité. « Ils sont assurés d’avoir accès à la bonne ressource quand ils en ont besoin », explique Jean-Marc Vauguier. Des capteurs de bruit peuvent, ainsi, les guider vers des espaces de travail calmes tandis que des capteurs d’humidité, de température ou de CO₂ pourront paramétrer des alertes afin de maintenir un environnement sain.

Grâce à des comptages de flux de personnes, les salariés peuvent éviter certaines plages horaires surchargées à la cafétéria ou à la salle de sport.

Des outils numériques et sans fil

Tout l’équipement installé par Z#BRE est sans fil et sans adhérence aux bâtiments, ce qui évite les travaux lourds et onéreux. « Ce sont des technologies à très faible consommation d’énergie qui ont une autonomie de plusieurs années. Elle consomme de 5 000 à 6 000 fois moins qu’une technologie classique telle qu’un écran LCD, par exemple », note Jean-Marc Vauguier. Le système est transmissible, adaptable à d’autres locaux que l’entreprise pourrait décider de louer par la suite.



La réduction de l’impact environnemental« Informés en temps réel, les services généraux ou la direction immobilière peuvent, à leur tour, optimiser la gestion des espaces : par exemple, décider de couper le chauffage dans les salles de réunion non réservées. À la fin de l’année, la baisse de la facture énergétique peut être conséquente », se félicite Jean-Marc Vauguier.Z#BRE s’est vu attribuer le label Solar Impulse qui identifie les solutions durables, efficaces et économiquement rentables. La société compte aujourd’hui une cinquantaine de clients parmi lesquels Air France, BlaBlaCar, Carrefour, Schlumberger ou encore TF1.

Son chiffre d’affaires est multiplié par 2 chaque année, surtout depuis la période Covid et la montée en puissance du télétravail.