Soutenez Riders for Health avec Yamaha en 2023 !

En 2022, première année d’un partenariat de trois ans avec Riders for Health, Yamaha a soutenu le programme « The Gambia ». L’équipe devait de toute urgence remplacer une flotte de motos AG100 vieillissantes utilisée pour assurer le transport sûr de personnel de santé vers des communautés situées dans des zones reculées.

Avant la fin de la même année, Riders for Health a ainsi pu acheter une flotte de 16 AG100 avec les fonds levés. Maintenant que ces motos sont sur le point de rejoindre la Gambie, Riders for Health et Yamaha souhaitent remercier toutes les personnes qui ont participé à cet événement et ont permis d’atteindre cet objectif !

Un don de motos Yamaha AG100

En 2023, Yamaha continue de lever des fonds pour le programme The Gambia de Riders for Health, car le remplacement de la flotte de motos AG100 vieillissantes de l’organisation reste son objectif le plus urgent. Yamaha a ainsi décidé de débuter cette année en faisant don de 16 motos AG100 !

Des expériences Yamaha palpitantes et des souvenirs

En plus du don de motos, Yamaha formulera des annonces très attrayantes afin de lever de nouveaux fonds pour ce projet.

Les passionnés de motos pourront participer à des tirages au sort et à des enchères. Ils pourront ainsi remporter des articles Yamaha, notamment des pass exclusifs pour les courses WorldSBK et de MXGP aux quatre coins de l’Europe, ainsi que des souvenirs inédits des univers WorldSBK et MXGP.

Les enchères et les tirages au sort seront organisés par Two Wheels for Life, organisme de financement de Riders for Health basé au Royaume-Uni.

Découvrez les produits proposés sur le site Web de Yamaha Motor for Riders

40e anniversaire de Ténéré

Dès le mois de juin, Riders for Health sera en tournée avec Yamaha qui célèbre le 40e anniversaire du modèle Ténéré lors de divers événements Ténéré Spirit en Europe. Le calendrier des événements pour le 40e anniversaire de Ténéré Spirit sera bientôt dévoilé sur le site Web de Yamaha.

Sponsor principal de l’équipe Yamaha Ténéré World Raid Riders for Health est toujours le sponsor principal de l’équipe Ténéré World Raid qui vient de participer au Morocco Desert Challenge et qui prendra à nouveau part à l’Africa Eco Race plus tard cette année.

Équipe Yamaha Ténéré World Raid

À propos du partenariat avec Riders for Health

En 2022, Yamaha et Riders for Health ont conclu un partenariat de trois ans. L’objectif de ce partenariat est de sensibiliser le public et de lever des fonds pour aider Riders for Health, une organisation humanitaire qui rend les soins de santé accessibles aux communautés reculées d’Afrique depuis plus de 30 ans.

Dans toute l’Afrique subsaharienne, plus de 60 % des personnes vivent en zones rurales, à des kilomètres des établissements de soins de santé essentiels, et ce sans aucun moyen de transport.

L’organisation fournit et entretient des motos pour des organisations axées sur la santé. Elle propose également une formation de pilote aux professionnels de la santé afin qu’ils puissent atteindre de manière sûre les personnes nécessitant impérativement des soins.

L’organisation Riders for Health est actuellement active en Gambie, au Nigéria, au Lesotho et au Malawi. Elle utilise depuis longtemps des motos Yamaha AG100/200. Il était donc tout naturel que l’organisation se tourne vers Yamaha dans le cadre de ce partenariat, puisque la philosophie de l’entreprise est d’apporter une contribution sociale et une valeur ajoutée au quotidien.

Yamaha apporte son soutien à Riders for Health et à son organisme de financement basé au Royaume-Uni, Two Wheels for Life, en aidant à mieux faire connaître leur travail et en les accompagnant dans leur collecte de fonds.

Rejoignez-nous dès maintenant pour aider Riders for Health à sauver des vies

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de Yamaha Motor for Riders