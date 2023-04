La marque de dermocosmétique Codex Labs lance sa collection de compléments alimentaires révolutionnaires pour les peaux à tendance acnéique

Codex Labs, la marque de dermocosmétique qui associe la biologie végétale à la biotechnologie, annonce le lancement de ses deux premiers compléments alimentaires à destination des peaux grasses et sujettes à l’acné. Une gamme qui vient compléter et parfaire la collection de soins de la peau « Shaant » de la marque,

« Chez Codex Labs, nous pensons que la peau, l’intestin et le cerveau sont interdépendants et que les solutions cutanées de nouvelle génération pourront accompagner les suppléments de base : l’alimentation, le mode de vie et la santé mentale. », explique Barbara Paldus, fondatrice de Codex Labs.

Des compléments élaborés et approuvés par la médecine

Les compléments alimentaires Shaant ont été formulés en partenariat avec un docteur en naturopathie ainsi qu’un dermatologue certifié et praticien ayurvédique. Ces nouveaux produits combinent la recherche médicale occidentale avec des plantes indiennes appréciées depuis longtemps par les guérisseurs ayurvédiques pour leurs propriétés calmantes, purifiantes et équilibrantes.

Ces nouveautés de la gamme pour les peaux à tendance acnéiques sont révolutionnaires : leur objectif est de compléter le microbiome intestinal grâce à des souches probiotiques connues. Ils aident à nettoyer la peau sujette à l’acné, fournissent des antioxydants et anti-inflammatoires clés et aident à soutenir l’équilibre hormonal pour réduire la production de sébum.

Une solution complémentaire aux traitements conventionnels

Les traitements conventionnels topiques et oraux contre l’acné apportent un soulagement aux personnes souffrant d’acné, mais il existe toujours des options de traitements plus holistiques et fondées sur la science. Codex Labs souhaite apporter une nouvelle solution, pour traiter la cause de l’intérieur et soulager ses consommateurs souffrants.

Codex Labs et l’Ayurveda

L’Ayurveda est une médecine traditionnelle indienne dont les notions fondamentales sont celles d’un équilibre permanent à conserver pour être en pleine santé, et pour trouver la sérénité et le bien-être. Le mot « Shaant », signifie calme et serein en hindi.

La collection « Shaant » créée par Codex Labs exploite la puissance des bioactifs obtenus à partir de certaines plantes indiennes appréciées depuis longtemps par les guérisseurs ayurvédiques pour les propriétés calmes et équilibrantes.

Une combinaison de ces anciennes connaissances ayurvédiques et de la biotechnologie a permis de composer ces deux compléments alimentaires innovants, pouvant être pris simultanément :

Les compléments « Clear Skin » – 60 capsules (30 jours) – 54€

Capsules formulées avec un mélange exclusif de trois souches probiotiques pour soutenir le microbiome intestinal, Guggul pour soutenir le métabolisme et de l’extrait de feuille de thé vert pour ses bienfaits anti-inflammatoires et antioxydants.

Les compléments « Skin De-Stress » – 168g (30 jours) – 84€

Poudre formulée à base de Curcuma, pour les bienfaits pour la peau, de Chardon Marie qui offre des propriétés antioxydantes pour le foie, de Basilic Sacré qui soutient le corps contre les effets du stress, de L-théanine, pour calmer l’esprit, MSM aux propriétés inflammatoires et enfin de Myo-inositol et acide folique reconnus pour soutenir le métabolisme et les hormones.

A propos de Codex Labs

Fondée en 2018 par le Docteur Barbara Paldus, entrepreneure de la Silicon Valley, en Californie, Codex Labs est une marque de soins de la peau centrée sur la biotechnologie, ancrée dans la science.

Elle est dédiée au soutien du microbiome, et pionnière dans les produits cliniquement prouvés pour la peau. La vision de Codex Labs est d’associer les sciences de l’ethnobotanique et de la biologie végétale à la biotechnologie, afin de créer une nouvelle norme : la beauté biotechnologique à base de plantes. Montrer la voie en adoptant une approche scientifique et dermatologique, fondée sur la préservation de la biodiversité dans l’approvisionnement de ses ingrédients, et leur efficacité.