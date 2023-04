Irlande : création d’une nouvelle filiale Virbac

Le 1er janvier 2023, nous avons finalisé la création de Virbac Irlande, notre 34e filiale !

Présent en Irlande depuis de nombreuses années par l’intermédiaire de distributeurs locaux et disposant depuis dix ans d’une équipe de vente et d’un directeur commercial rattachés à Virbac Royaume-Uni, Virbac s’enrichit d’une nouvelle filiale en janvier 2023. Objectif : élargir notre offre produits, en optimiser la distribution et consolider notre portefeuille clients en Irlande dans un contexte post-Brexit compliqué.

Un marché de la santé animale en pleine croissance

Avec un marché estimé aujourd’hui à 240 millions d’euros1 fortement dominé par l’élevage des bovins (environ 1,5 million de vaches laitières et 800 000 vaches allaitantes), la santé des animaux a connu une croissance considérable en Irlande au cours des cinq dernières années.

Du côté de la filière animaux de compagnie, on estime à 450 000 le nombre de chiens et à 350 000 le nombre de chats dans le pays avec un taux de médicalisation relativement élevé par rapport à d’autres marchés (jusqu’à 75 % environ). Malgré la croissance de ce segment et les très bons résultats de nos produits phares Milpro et Suprelorin, c’est sur le marché des ruminants que Virbac connaît le plus fort succès avec nos marques Multimin et Bovigen Scour.

Renforcer notre collaboration locale

Comme dans les autres pays européens, les cabinets vétérinaires se regroupent de plus en plus dans des établissements de soins (environ 800 dans le pays en 2023) appartenant à des groupes privés. Contrairement au Royaume-Uni, l’absence de barrières commerciales au sein de l’Irlande, qui fait partie de l’UE, et la structure agile conçue pour notre nouvelle filiale nous permettront de nous adapter à ces changements en collaboration avec nos partenaires locaux.

Charlotte Covell, directrice générale VB Royaume-Uni et Irlande : “Avec la création de cette filiale, notre stratégie consiste à accompagner la croissance et la nouvelle typologie du marché au plus près des besoins de nos clients et partenaires locaux en élargissant notre portefeuille produits et nos services (l’accent est mis sur le segment des animaux de compagnie) tout en améliorant notre marge globale. Dans cette optique, nous avons l’intention d’agrandir notre équipe commerciale et créer des rôles spécialisés.”

