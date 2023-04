ELO Digital Office France s’associe à Tenor comme futur partenaire PDP dans le cadre de la réforme de la facture électronique 2024

ELO Digital Office, éditeur de logiciels de gestion électronique de documents et de gestion de contenus, annonce s’être associé à Tenor, éditeur de logiciels français spécialisé dans les solutions pour l’échange de données, comme futur partenaire PDP dans le cadre de la réforme de la facture électronique 2024.

En effet, à partir du 1er juillet 2024, les entreprises n’enverront plus de factures directement aux clients B2B assujettis à la TVA en France mais devront passer par une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), ou par le Portail Public de Facturation (PPF).

En s’associant à Tenor comme futur partenaire PDP, ELO, en tant que futur Opérateur de Dématérialisation apportera une solution PDP « clé en main » à ses intégrateurs et aux clients existants et futurs dans le cadre de cette réforme.

« Nous sommes ravis de cette association car Tenor est un partenaire avec une forte expérience, présent dans tous les secteurs d’activité et en mesure de répondre aux besoins des PME, ETI et grands comptes, en France comme à l’international. Elle va permettre à nos partenaires intégrateurs de proposer aux clients ELO l’ensemble de la solution pour se conformer à la réforme de la facture électronique 2024. Nous travaillons avec les équipes de Tenor pour développer et faire évoluer des connecteurs entre nos deux solutions. Notre objectif commun est d’être parfaitement opérationnels pour le début de la phase de test du PPF en janvier 2024. »déclare Frédéric Dupré, Directeur des Ventes d’ELO Digital Office France.

A propos d’ELO Digital Office GmbH

ELO Digital Office GmbH est l’un des principaux éditeurs de logiciels de gestion de contenu d’entreprise (ECM). L’entreprise de Stuttgart développe des solutions de gestion documentaire, d’archivage numérique et de gestion des processus pour tous les secteurs et toutes les tailles d’entreprise. En 1998, ELO Digital Office s’est détaché du groupe Louis Leitz pour devenir une unité autonome – deux ans après la création de la marque ELO. Karl Heinz Mosbach, Matthias Thiele et Nils Mosbach en assurent la direction. Environ 870 collaborateurs travaillent pour ELO en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie, dont 420 en Allemagne. ELO Digital Office dispose d’un dense réseau de partenaires et entretient également de nombreux partenariats technologiques avec des fabricants de matériel informatique et de logiciels, par exemple Microsoft, SAP et IBM. Informations complémentaires : www.elo.com

A propos de Tenor

Créé en 1988, Tenor est un éditeur français de logiciels, spécialisé dans les solutions pour l’échange de données : solutions d’Echanges de Données Informatisés (EDI) – en mode SaaS et en mode On Premise – et de Web EDI ; solutions de gestion de données inter-applicatives (EAI – ETL – MFT) ; solutions de facture électronique (E-Invoicing) et Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP).

Avec plus de 2400 clients répartis dans plus de 50 pays, Tenor possède une forte expérience dans son domaine. Historiquement spécialisé dans le secteur automobile, Tenor propose aujourd’hui ses services dans des secteurs aussi variés que le transport et la logistique, l’industrie, la grande distribution, la santé…

https://www.ediservices.com/fr/tenor/