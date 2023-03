La gamme de produits qru se développe et s’adapte à tous les besoins

La gamme de produits qru s’élargit et propose désormais des solutions d’alimentation crue adaptées à toutes les situations et tous les profils d’animaux. Des menus en morceaux personnalisables, une version hachée pour les animaux les plus sensibles et les novices, mais aussi des repas lyophilisés pour les vacances et des friandises naturelles d’occupation ou d’éducation : une gamme complète qui donne accès à une véritable alimentation saine et naturelle pour les chiens et chats.

Des menus crus en morceaux personnalisables, « qru « sur mesure »

Produit historique de la gamme, qru sur mesure propose des menus en morceaux composés à 94% de viande française. Un dosage optimal entre viande, os charnus, abats, fruits, légumes, huiles et compléments (fucus) et des recettes parfaitement équilibrées selon les recommandations en vigueur. Les ingrédients frais et d’origine française sont sélectionnés avec soin pour des repas de qualité premium.

En plus du “menu du jour” confectionné en fonction des arrivages d’ingrédients, qru propose désormais aux propriétaires de choisir la composition des repas au moment de la commande, parmi une liste de plus de 10 menus différents. À cela, s’ajoutent de nombreuses options permettant par exemple de réduire la taille des morceaux, de supprimer les tendons, ou encore d’ajouter des compléments (spiruline, curcuma, moule verte, etc.) Chacun peut ainsi confectionner un programme de repas variés, adapté aux carnivores tout en tenant compte des goûts de son animal et de ses besoins spécifiques. A partir de 3,37 € par jour.

Des repas crus hachés qui n’ont rien à cacher : « qru simplement »

Nouveau venu dans la gamme, le produit qru simplement propose une version hachée, confectionnée avec les mêmes ingrédients français de qualité que les menus sur mesure, à savoir de la viande, des os charnus, du cœur, du foie et un mélange de légumes, huile et compléments. « Qru simplement » existe en 3 recettes parfaitement équilibrées, à base de dinde, de poulet et de bœuf. Cette solution allie la qualité et la transparence de qru, appliquée à une alimentation hachée plus pratique et facile à consommer. Une option qui séduit les estomacs les plus sensibles, les novices et qui convient aussi très bien pour faire plaisir à son animal de manière ponctuelle. A partir de 1,83 € par jour.

Une solution nomade : « qru vacances »

Consciente que l’alimentation crue ne se prête pas à toutes les situations, l’équipe qru propose également des repas lyophilisés adaptés aux déplacements, aux vacances ou aux weekends. Pratiques, ces repas sont composés exclusivement de viande, transformée par un procédé utilisant uniquement une température négative et une haute pression pour obtenir un produit sec qui conserve toutes ses propriétés nutritionnelles. Qru vacances est aujourd’hui en France, la seule solution de barf adaptée à une utilisation nomade. Ces repas se présentent sous la forme de palets secs déclinés en deux recettes : une au poulet et une au bœuf et au poulet. A partir de 14,90 € la portion.

Des friandises naturelles pour carnivores : « qru plaisir »

Pour compléter sa gamme, qru propose également des friandises naturelles qui raviront les adeptes de l’alimentation barf. Saines et gourmandes, ces friandises qru sont composées uniquement de viande, transformée par un procédé de déshydratation. Le chauffage long à très basse température permet de ne pas dénaturer la qualité des ingrédients. Garanties sans additifs ni conservateurs, les friandises qru plaisir sont déclinées pour s’adapter à différents types d’utilisation. Pour l’occupation de vos chiens, qru propose par exemple des sabots de bœuf et des oreilles de bœuf. Gros et résistants, ces produits naturels occuperont l’animal durablement. qru propose des petits cubes d’agneau ou de bœuf, composés de viande déshydratée. A partir de 4,30 €.

Créée en 2018, la marque qru est le spécialiste de l’alimentation crue haut de gamme en France. Inspirée de l’alimentation BARF (Biologically Appropriate Raw Food), une méthode d’alimentation permettant de nourrir son chien ou son chat en respectant sa nature profonde de carnivore, la marque propose des repas composés de véritables morceaux de viande crue française, de fruits, de légumes et d’huiles. Chez qru, tout est transparent, jusqu’à l’emballage !

Ces repas adaptés au besoin de chaque animal, sont fabriqués à la main près de Grenoble et disponibles en points relais, chez Agrikolis ou chez certains vétérinaires.

En 4 ans, près d’1 million de repas préparés et plus de 10 000 propriétaires de chiens ou de chats convaincus.