PARTENAIRE OFFICIEL DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE CYCLISME UCI 2023 ET DE L’UEFA EURO 2024 DE FOOTBALL, LIDL RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LE SPORT

En tant que distributeur responsable et « Partenaire Officiel Produits Frais » des compétitions de handball depuis plusieurs années, Lidl signe pour la première fois deux nouveaux accords internationaux sur des évènements sportifs majeurs : les premiers Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2023 ainsi que l’UEFA EURO 2024 de football. Lidl renforce ainsi son engagement sportif et souligne l’importance d’une vie saine à travers une alimentation saine.

LIDL, PARTENAIRE D’UN EVENEMENT DE CYCLISME HISTORIQUE

Du 3 au 13 août 2023, 13 championnats UCI (Union Cycliste Internationale) se dérouleront pour la toute première fois dans le cadre d’un événement géant à Glasgow et dans toute l’Écosse. Cet événement inaugural et novateur très attendu réunira 13 disciplines. Un rendez-vous historique que Lidl international soutient en devenant le Partenaire Officiel Produits Frais (Official Fresh Food Partner).

L’enseigne est représentée dans le monde entier avec plus de 12 000 supermarchés dans 31 pays à travers l’Europe et les États-Unis – cela va de pair avec la nature internationale et la diversité des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2023, qui verront plus de 6 000 cyclistes professionnels et amateurs de plus de 120 pays participer. Comme les produits Lidl, le cyclisme est accessible à tous. Un sport idéal pour tous ceux qui souhaitent être plus actifs au quotidien. Ce partenariat souligne ainsi l’importance de promouvoir une alimentation équilibrée et des activités physiques telles que le cyclisme dans tous les pays où le distributeur est présent.

Amina Lanaya Directrice Générale de l’UCI : « Lidl est un partenaire idéal pour les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2023, qui devraient être suivis par plus d’un milliard de personnes dans le monde. Lidl partage notre conviction que le cyclisme s’adresse à tous et nous aidera à promouvoir les nombreux avantages de la pratique du vélo pour la santé et à atteindre l’un des objectifs clés de l’événement en touchant un large public national et international qui ne suit pas encore régulièrement le cyclisme ».

Michel Biero, Directeur Exécutif Achats et Marketing Lidl France : « Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’être impliqués dans cet événement novateur. Ce partenariat démontre parfaitement l’ambition de Lidl de contribuer à un mode de vie sain et actif en proposant des choix alimentaires plus conscients. Nous sommes impatients de travailler sur cet évènement mondial unique pour encourager les gens à mettre plus de vitalité et de sport dans leur vie quotidienne ».

LIDL, UN SPONSOR NATUREL DE l’UEFA EURO 2024TM EN ALLEMAGNE

Parallèlement au cyclisme, Lidl international devient Partenaire Officiel de l’UEFA EURO 2024TM pour les European Qualifers (éliminatoires européens) de mars 2023 à mars 2024 et le tournoi final qui se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Un partenariat qui pourrait difficilement mieux convenir : Lidl a une forte présence européenne, particulièrement en Allemagne, pays hôte de cette compétition. Tout comme le football divertit des millions de personnes chaque jour, Lidl est un partenaire fiable pour des millions de clients dans toute l’Europe pour leurs achats quotidiens.

Ce que nous mangeons et la quantité d’exercice que nous faisons ont un impact important sur notre santé et sur l’environnement. C’est pourquoi Lidl développe systématiquement sa gamme de produits pour permettre à ses clients de choisir plus facilement et consciemment. L’utilisation de nouvelles normes internationales pour les campagnes de marketing destinées aux enfants en est un exemple. Avec ce partenariat international, Lidl souligne l’importance d’un mode de vie équilibré grâce à une alimentation riche en fruits et légumes frais combinée à une activité sportive.

Michel Biero, Directeur Exécutif Achats et Marketing Lidl France : « Nous sommes ravis de faire partie d’un événement qui fascine à la fois nos clients et nos collaborateurs. Tout comme nos produits sont accessibles à tous, nous voulons contribuer à faire de l’UEFA EURO 2024 une expérience pour tous –par exemple grâce à nos Lidl Fan Zone, où pourront se retrouver les supporters de nombreux pays où Lidl est implanté. Cela nous réjouit que le tournoi final se déroule dans le pays où l’histoire de Lidl a commencé ».

Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l’UEFA : « L’UEFA est fière d’accueillir Lidl en tant que partenaire des European Qualifers et de l’UEFA EURO 2024. La présence de Lidl sur tout le continent contribuera pour beaucoup à la promotion d’une nouvelle compétition inoubliable. Nous sommes impatients de promouvoir conjointement les clés pour un quotidien plus sain ».