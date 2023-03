Production laitière : nos équipes innovent pour mieux cibler le traitement des mammites au tarissement

Le 21 février dernier, notre équipe animaux d’élevage a organisé un webinaire suivi par près de 900 vétérinaires internationaux. L’objectif ? Présenter notre nouvel outil Smart DCT, qui permet de mieux évaluer la pression infectieuse au sein des troupeaux de vaches laitières en période de tarissement. A la clé : des traitements mieux adaptés et un usage plus raisonné des antibiotiques.

La mammite est une maladie qui touche en moyenne 40% des vaches laitières1 et provoque une inflammation sévère de la glande mammaire et du tissu de la mamelle. Les cas aigus peuvent être mortels, et même chez les cas traitables, il existe un risque important de lésions permanentes du pis qui affectent la lactation, parfois à long terme. Les coûts des traitements et la baisse de production laitière induite par l’infection peuvent également engendrer de lourdes pertes pour l’éleveur.

Dans deux tiers des cas, les mammites survenant au cours du premier mois de la lactation sont dues à une infection contractée pendant la période de tarissement de la vache2. Afin d’éviter la propagation de cette infection au sein du troupeau et d’éviter le traitement prophylactique par antibiotiques de l’ensemble des vaches en tarissement, une sélection précise des vaches à traiter est clé. Or, cette sélection est difficile car les animaux malades ne présentent pas toujours des signes cliniques visibles.

C’est pourquoi nos équipes ont développé Smart DCT. Cet outil innovant permet aux vétérinaires de calculer et adapter le seuil de traitement en fonction de la prévalence des mammites au sein du troupeau. Plus la prévalence est haute, plus le seuil de traitement (nombre de cellules somatiques) sera bas et vice-versa. Le calculateur Smart DCT contribue ainsi à mieux cibler les animaux à traiter et éviter de traiter les animaux sains, en fonction de la pression infectieuse réelle qui pèse sur le troupeau.

Le 21 février, nos équipes ont présenté ce nouvel outil à près de 900 vétérinaires internationaux à l’occasion d’un webinaire dédié à la gestion des mammites, organisé en proche collaboration avec le professeur Sofie Piepers3, experte reconnue en la matière. Ce succès d’audience nous conforte dans notre engagement à apporter aux professionnels du secteur bovin des solutions efficaces et pratiques qui simplifient leur quotidien tout en préservant la qualité de vie des animaux.

Parce que des vaches en pleine forme produisent du lait de qualité, nous faisons de leur santé et de leur bien-être une priorité, en apportant des solutions et des protocoles pour une production de lait plus qualitative et durable.