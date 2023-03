UN NOUVEAU RÉSEAU DE RÉSERVES NATURELLES EN FRANCE

En réponse à la crise climatique et l’effondrement de la biodiversité, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) lance ce jeudi 9 mars 2023 le label Havre de Vie Sauvage® afin d’offrir une solution concrète à tous les propriétaires terriens soucieux protéger la nature sur le long terme.

Régulièrement, l’actualité rappelle à quel point la biodiversité s’effondre autour de nous. 32% des espèces d’oiseaux nicheurs, 28% des espèces de crustacés d’eau douce, 14% des espèces de mammifères, sont menacées de disparition en France. Les effectifs d’oiseaux des milieux agricoles ont baissé de 30% depuis 1989 et de 28% pour les oiseaux des milieux urbains. Les animaux sauvages ont simplement de moins en moins d’espaces où (sur)vivre. Avec seulement 1,54% du territoire placé en protection forte, la France est encore très loin des 10% qu’elle s’est fixée comme objectif à atteindre d’ici 2030. Dans beaucoup d’espaces dit “protégés”, il est souvent autorisé de couper des arbres, de chasser, de pratiquer le pastoralisme ou d’organiser des évènements sportifs.

La libre évolution de la nature, face au déclin de la biodiversité

L’ASPAS montre la voie depuis 2010 pour redonner sa place à la vie sauvage, en saisissant le droit le plus puissant en matière de protection : le droit de propriété ! Au travers de ses Réserves de Vie Sauvage®, elle achète des terrains sur lesquels elle applique un régime de protection stricte, excluant toute intervention ou ingérence humaine outre la balade contemplative. L’humain fait pleinement partie de ces réserves, dès lors qu’il n’affecte pas la libre évolution du milieu : pas de coupe de bois, pas de prélèvement du bois mort, pas de travail du sol… C’est parce que la nature retrouve la tranquillité sur un temps suffisamment long qu’elle peut se regénérer, et le Vivant foisonner.

Havre de Vie Sauvage®, le nouveau label de réserve naturelle

Aujourd’hui, face à l’urgence, l’ASPAS franchit une nouvelle étape en se plaçant désormais comme le garant de tous les propriétaires qui désirent, eux aussi, faire de leur terrain un Havre de Vie Sauvage®, le nouveau label qui garantit un niveau de protection strict des milieux naturels (catégorie 1b du classement des aires protégées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

En concluant ensemble une Obligation Réelle Environnementale, l’ASPAS et le propriétaire vont s’engager l’un vis-à-vis de l’autre à garantir la libre évolution du terrain, pour 99 ans minimum. C’est en fixant dans le droit une liste d’obligations de “faire” et de “ne pas faire” qu’ils vont pouvoir, d’une part, préserver la vie grouillante, volante et galopante sur le terrain, et d’autre part, faire reconnaître un niveau de protection suffisamment fort et stable pour augmenter la surface d’aires strictement protégées en France.

« Le label Havre de Vie Sauvage®, c’est le moyen pour les citoyens de pallier l’inefficacité de l’État français dans la création de réserves naturelles vraiment naturelles, en faisant valoir une protection stricte de leur terrain et des êtres qui le fréquentent »

Simon MARTIN, chargé de mission Havre de Vie Sauvage®