Pionnier de l’IA dans le Marketing Automation, Kiliba utilise l’IA générative pour personnaliser le contenu des emails

Après la recommandation et la segmentation, Kiliba personnalise la création de contenu

Paris, le 15 mars 2023 – Kiliba, le premier module de marketing automation 100% autonome, annonce que la sortie de nouvelles API pour l’IA générative, similaires à celles employées par chatGPT, lui permet d’améliorer encore davantage la personnalisation des emails.

La croissance de Kiliba s’est appuyée sur son moteur de recommandation qui permet d’envoyer des emails aux bonnes personnes, au meilleur moment et en recommandant les bons produits. Dans la veine de Chat GPT, Kiliba génère désormais le contenu de l’email des boutiques en ligne pour affiner le message envoyé aux contacts en fonction de leurs visites sur le site, de leurs achats, et de leurs interactions avec la marque. Le ton, le vocabulaire et les informations du site sont repris automatiquement, sans intervention humaine.

Kiliba facilite le travail des e-commerçants en automatisant de A à Z l’envoi d’emails aux couleurs de la marque, de leur rédaction jusqu’à leur diffusion en passant par le choix des produits mis en avant.

Kiliba utilise l’Intelligence Artificielle pour exploiter au mieux les données des parcours clients sur le site et leurs habitudes d’achat pour instaurer un dialogue ultra-personnalisé. L’IA générative permet d’améliorer la personnalisation.

« L’utilisation de modèles de traitement de langage nous permet de générer des phrases inspirées du contenu des boutiques en ligne pour dialoguer avec les contacts de la marque. Nous proposons plusieurs phrases à nos clients, qui choisissent celle qui leur convient le mieux. Une est mise en avant par défaut, pour leur faciliter la tâche. S’ils veulent la réécrire, c’est possible ! » précise Benoît Pothier, CTO de Kiliba.

Cette fonctionnalité sera commercialisée à la suite du Webinar de présentation qui aura lieu le 23 mars 2023 : « L’IA de Kiliba rédige tes emails à ta place ! »

https://app.livestorm.co/kiliba/ia-kiliba-redige-emails.

Kiliba a levé 7 millions d’euros en novembre 2022 lors d’un tour de table d’amorçage. La startup française en pleine croissance vise désormais à devenir un leader du marché européen du martech. Elle compte aujourd’hui 600 clients et emploie 50 collaborateurs.

Kiliba sera présent lors du salon eMarketing Paris les 28, 29 et 30 mars 2023 à Paris Porte de Versailles, Pavillon 5, stand G52.

A propos de Kiliba

Kilibaest une startup française qui exploite les technologies d’intelligence artificielle pour augmenter les ventes des e-commerçants. Ses fondateurs travaillent depuis plus de 10 ans dans l’industrie du marketing relationnel. Kiliba est le 1er module de marketing automation, 100% autonome,de la conception de l’email jusqu’à son envoi en passant par la sélection des produits promus. Il constitue un levier exceptionnel pour générer des ventes et fidéliser une communauté.

Site web : https://kiliba.com/